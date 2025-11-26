Gigi Nețoiu: „Oamenii și-au pierdut orice speranță. Cei care au pus mâna pe putere nu mai fac NIMIC”

Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Gigi Nețoiu, om de afaceri și politician român, a vorbit despre cum cei care ajung la putere nu fac nimic pentru populație. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Gigi Nețoiu: „N-ați văzut firma aia de asigurări? 400 de milioane. Au băgat în insolvență, în 2 ani au curățat tot și acuma de unde mai recuperez dacă bani au plecat afară? 400 de milioane de euro. Păi unde au fost autoritățile statului?”

Invitat la Marius Tucă Show, Gigi Nețoiu a vorbit despre cum cei care ajung la conducere nu fac nimic pentru populație. Acesta a început prin a spune că există un fenomen creat de cei de la putere. Oamenii și-au pierdut speranța, susține afaceristul. Aceștia nu mai cred nici măcar în propria lor putere de a se revolta. Politicianul susține că România a ajuns o rușine. Legat de un eveniment recent, acesta spune că cei de la conducere nu au fost capabili să aibă un discurs coerent.