Gigi Nețoiu: „Oamenii și-au pierdut orice speranță. Cei care au pus mâna pe putere nu mai fac NIMIC”

Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show", Gigi Nețoiu, om de afaceri și politician român, a vorbit despre cum cei care ajung la putere nu fac nimic pentru populație.
Invitat la Marius Tucă Show, Gigi Nețoiu a vorbit despre cum cei care ajung la conducere nu fac nimic pentru populație. Acesta a început prin a spune că există un fenomen creat de cei de la putere. Oamenii și-au pierdut speranța, susține afaceristul. Aceștia nu mai cred nici măcar în propria lor putere de a se revolta. Politicianul susține că România a ajuns o rușine. Legat de un eveniment recent, acesta spune că cei de la conducere nu au fost capabili să aibă un discurs coerent.
„Hai să vedeți ce fenomen au creat. Deci, domnule, dar de ce nu spuneți și dumneavoastră? Degeaba! De câte ori am ieșit și nu s-a întâmplat nimic. Degeaba ieșim noi. Deci oamenii și-au pierdut și speranța. Domnul Tucă… Deci, domnule, gata, ăștia au pus mâna pe putere. Partidele, la revedere, clica lor. Am văzut și azi cu domnul președinte Nicușor. Domnul Tucă, suntem de rușinea rușinilor. Adică unu spune, președinte spune că nu ne atacă rușii. Și altul zice că trebuiau doborâte dronele. Celălalt spune…. Deci ei n-au niciun fel de coerență. Nu știe nimeni nimic. Păi nu, că au. Cum n-au? N-ați văzut firma aia de asigurări? 400 de milioane. Au băgat în insolvență, în 2 ani au curățat tot și acuma de unde mai recuperez dacă banii au plecat afară? 400 de milioane de euro. Păi unde au fost autoritățile statului?”, a explicat afaceristul.