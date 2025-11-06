Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Gigi Nețoiu: „Pe timpul lui Ceaușescu, Lunca Dunării era cel mai mare BAZIN legumicol din țară”

Andrei Rosz
06 nov. 2025, 06:40, Marius Tucă Show
Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Gigi Nețoiu, om de afaceri și politician român, a vorbit despre care au fost cei mai mari cultivatori de fructe și legume în comunism. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Gigi Nețoiu: „În fiecare vară, deci 60% din producție pleca la export. În fiecare zi plecau garnituri de roșii, de castraveți, tot la export. În principal, în Germania, Austria și Olanda.

Invitat la Marius Tucă Show, Gigi Nețoiu a vorbit despre au fost cei mai mari cultivatori de fructe și legume în comunism. Acesta susține că Lunca Dunării era zona cu cel mai mare bazin legumicol. Având un sol foarte bun, cernoziom, se puteau cultiva roșii, castraveți, ardei, și multe alte fructe și legume. Politicianul susține că 60% din producție era trimisă spre export, mai ales în Germania, Austria și Olanda.

„Pe timpul lui Ceaușescu, ca să revenim puțin, era cel mai mare bazin legumicol din țară, adică era vorba de Lunca Dunării unde pământul era foarte bun, cernoziom, și se cultivau: roșii, castraveți, ardei gras, piersici, caise. Deci erau, cred că avea în jur de 20-30.000 de hectare numai Poiana Mare. De jur împrejur era Ciuperceni, Desa, Tunariu. Deci pe o rază de 20 de km² erau aproximativ 100.000 de hectare, cultura mare, unde mergeau la C.A.P.. Și fiecare casă, v-am spus, avea 2.000-3.000 m², unde puneau ce v-am spus mai devreme. În fiecare vară, deci 60% din producție pleca la export. În fiecare zi plecau garnituri de roșii, de castraveți, tot la export, în general. În principal, în Germania, Austria și Olanda. Acuma nu mai sunt, adică mâncau roșii adevărate și e adevărat da, pentru că atunci nu existau atâtea complexe de azot. Atunci era bălegarul care se făcea roșiile mai naturale și aveau un gust special, nu se dădeau cu tot felul de chimicale. Acum, ați văzut roșia oltenească? Eu cred că matca ce se dorește acuma era 5%. Zona asta a porționat tot Ardealul, începând Severin, Caransebeș, Lugoj până la Timișoara, Craiova. Deci aceste 10-15 comune erau cei mai mari cultivatori de legume și fructe.”, a explicat politicianul.

