Gigi Nețoiu: „Pe timpul lui Ceaușescu, Lunca Dunării era cel mai mare BAZIN legumicol din țară”

Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Gigi Nețoiu, om de afaceri și politician român, a vorbit despre care au fost cei mai mari cultivatori de fructe și legume în comunism. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Gigi Nețoiu: „În fiecare vară, deci 60% din producție pleca la export. În fiecare zi plecau garnituri de roșii, de castraveți, tot la export. În principal, în Germania, Austria și Olanda.”

Gigi Nețoiu a vorbit despre au fost cei mai mari cultivatori de fructe și legume în comunism. Acesta susține că Lunca Dunării era zona cu cel mai mare bazin legumicol. Având un sol foarte bun, cernoziom, se puteau cultiva roșii, castraveți, ardei, și multe alte fructe și legume.