Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Gigi Nețoiu: „PROPRIETARII primăriei sunt oamenii, prin taxele și impozitele pe care le plătesc”

Gigi Nețoiu: „PROPRIETARII primăriei sunt oamenii, prin taxele și impozitele pe care le plătesc”

Serdaru Mihaela
13 nov. 2025, 12:00, Marius Tucă Show

Gigi Nețiou în emisiunea Marius Tucă Show din 12 noiembrie 2023 a abordat mai multe subiecte cu privire la situația României în comparație cu Bulgaria. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Gigi Nețoiu a criticat modul în care se gestionează primăriile și fondurile publice, exprimând nemulțumiri legate de corupție, lipsa transparenței și de faptul că autoritățile locale par să negocieze funcții politice în loc să se preocupe de binele oamenilor. A menționat că Bulgaria este înaintea României în agricultură și infrastructură și că există o întârziere a României în adoptarea euro, în timp ce Bulgaria urmează să treacă la euro de la 1 ianuarie 2026.

„Bulgaria e înaintea noastră în agricultură, în infrastructură, turism și în ce vreți dumneavoastră. Unde suntem noi? Ne certăm de un an jumate, s-a discutat, apropo de primărie, de ce ți de scaun? Legea ce spunea? După trei luni de zile se vacantează posturile și să fac alegeri. Și au încercat să-și negocieze cine ia primăria, cine i-a SRI-ul. Asta e problema lor, nu să facă ceva pentru oameni” , spune Gigi Nețoiu.

Gigi Nețoiu a mai criticat lipsa proiectelor concrete și haosul administrației locale privind terenurile din București, parcurile și facilitățile sportive, evidențiind o stare generală de dezorganizare și lipsă de responsabilitate.

„Da, terenuri de sport care au fost abandonate, care au fost închiriate, parcurile înainte în
cartiere, toată lumea între blocuri aveau un teren și aduceau copiii. V-am spus data trecută nu mai există. Cei care au ajuns la un anumit nivel și au fost și campioni mondiali, cum a fost Steaua, cum a fost Craiova, da și în orice sport vreți dumneavoastră gimnastică, atletism, oamenii au plecat de jos. Oamenii care n-au avut ei au fost motivați. Au știut ce înseamnă durerea, foamea, truda” , conchide Gigi Nețoiu.

Citește și

ACTUALITATE ⁠Dan Dungaciu: „Americanii au fost învățați că statul trebuie ținut cât mai departe de viața PRIVATĂ a individului”
12:00
⁠Dan Dungaciu: „Americanii au fost învățați că statul trebuie ținut cât mai departe de viața PRIVATĂ a individului”
VIDEO Gigi Nețoiu: „Va urma cea mai grea perioadă financiară pentru români. Oamenii nu știu ce-i așteaptă”
11:30
Gigi Nețoiu: „Va urma cea mai grea perioadă financiară pentru români. Oamenii nu știu ce-i așteaptă”
MARIUS TUCĂ SHOW Dan Dungaciu: „Majoritatea statelor europene au o conducere care reprezintă 10-15% din populație”
09:00
Dan Dungaciu: „Majoritatea statelor europene au o conducere care reprezintă 10-15% din populație”
MARIUS TUCĂ SHOW Dan Dungaciu: „ORBAN va putea avea o putere regională enormă prin sprijinul lui Trump și al lui Putin”
08:00
Dan Dungaciu: „ORBAN va putea avea o putere regională enormă prin sprijinul lui Trump și al lui Putin”
MARIUS TUCĂ SHOW Dan Dungaciu: „Liderii vor să impună ce avem voie să gândim. Am mai trecut printr-o situație similară. A fost un DEZASTRU”
07:30
Dan Dungaciu: „Liderii vor să impună ce avem voie să gândim. Am mai trecut printr-o situație similară. A fost un DEZASTRU”
ACTUALITATE Ce l-a făcut pe Gigi Nețoiu să INTRE în cursa pentru Primăria Capitalei
07:10
Ce l-a făcut pe Gigi Nețoiu să INTRE în cursa pentru Primăria Capitalei
Mediafax
Țara care depășește România și Grecia la puterea de cumpărare: Răsturnare de „clasament” în Balcani
Digi24
Culisele negocierilor de la Cotroceni privind pensiile speciale. De ce s-a ajuns la blocaj și ce au propus magistrații
Cancan.ro
Ucigașii soților milionari Novak au fost găsiți extrem de repede! Cum a procedat poliția din Dubai + posibilul motiv al crimei
Prosport.ro
FOTO. Tânăra de 22 de ani arată spectaculos, dar milionarul de 59 de ani a părăsit-o
Adevarul
Cât plătești pe porc și cât rămâne după tăiere. Adevărul despre greutatea în viu și cea netă
Mediafax
Câți români din mediul rural ar vota cu AUR și PSD, dacă duminica viitoare ar fi alegeri (Barometru)
Click
Tragedia care i-a marcat viața lui Horia Moculescu. A avut un fiu care a murit la 31 de ani. Mariana Moculescu, confesiuni dureroase: „Nu mai răspundea la telefon”
Digi24
Un antreprenor rus specializat în criptomonede şi soţia sa au fost găsiţi dezmembraţi și îngropați în deşertul din Dubai
Cancan.ro
De ce a murit, de fapt, Horia Moculescu? Boala gravă care i-a măcinat trupul
Ce se întâmplă doctore
De ce boală RARĂ suferea Horia Moculescu? L-a chinuit în ultimii 17 ani: „Mă chinuiește cu o durere permanentă”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Cade avionul dacă nu punem telefonul pe „mod avion”? Explicațiile unui pilot – VIDEO
Descopera.ro
Cum egiptenii antici luau legătura cu zeii și cu viața de apoi
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă vrea tatuaj într-un loc intim: - Numele iubitei mele acolo, jos!
Descopera.ro
Test de cultură generală. De ce să nu credem niciodată „lacrimile de crocodil”?
EXTERNE Olaf Scholz, fostul cancelar al Germaniei, recunoaște că i-a picat Guvernul din cauza războiului din Ucraina
12:18
Olaf Scholz, fostul cancelar al Germaniei, recunoaște că i-a picat Guvernul din cauza războiului din Ucraina
POLITICĂ IRD ENGINEERING va superviza proiectarea şi execuţia lucrărilor de pe Lotul 1 Joseni-Ditrău al Autostrăzii Unirii
12:15
IRD ENGINEERING va superviza proiectarea şi execuţia lucrărilor de pe Lotul 1 Joseni-Ditrău al Autostrăzii Unirii
VIDEO De la Cotroceni, la Iași. Osemintele domnitorului Ghyka au ajuns în capitala Moldovei. Prilej numai bun pentru Primarul Chirica pentru PR. A oprit cortegiul ca să poată da interviuri cu sicriul pe fundal
12:15
De la Cotroceni, la Iași. Osemintele domnitorului Ghyka au ajuns în capitala Moldovei. Prilej numai bun pentru Primarul Chirica pentru PR. A oprit cortegiul ca să poată da interviuri cu sicriul pe fundal
ADVERTORIAL Ciprian Ciucu, primarul votat cu 73%. Ce a realizat și ce va face ca primar general pentru București (ADVERTORIAL)
12:10
Ciprian Ciucu, primarul votat cu 73%. Ce a realizat și ce va face ca primar general pentru București (ADVERTORIAL)
SPORT Ce spune Filipe Coelho despre venirea la Universitatea Craiova. Un fost angajat al lui Gigi Becali va fi secund
11:44
Ce spune Filipe Coelho despre venirea la Universitatea Craiova. Un fost angajat al lui Gigi Becali va fi secund
POLITICĂ Angajaţii Şantierului Naval 2 Mai Mangalia îşi primesc salariile. Anunţul a fost făcut de ministrul Radu Miruţă
11:41
Angajaţii Şantierului Naval 2 Mai Mangalia îşi primesc salariile. Anunţul a fost făcut de ministrul Radu Miruţă