Gigi Nețoiu: „PROPRIETARII primăriei sunt oamenii, prin taxele și impozitele pe care le plătesc”

Gigi Nețiou în emisiunea Marius Tucă Show din 12 noiembrie 2023 a abordat mai multe subiecte cu privire la situația României în comparație cu Bulgaria. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Gigi Nețoiu a criticat modul în care se gestionează primăriile și fondurile publice, exprimând nemulțumiri legate de corupție, lipsa transparenței și de faptul că autoritățile locale par să negocieze funcții politice în loc să se preocupe de binele oamenilor. A menționat că Bulgaria este înaintea României în agricultură și infrastructură și că există o întârziere a României în adoptarea euro, în timp ce Bulgaria urmează să treacă la euro de la 1 ianuarie 2026.

„Bulgaria e înaintea noastră în agricultură, în infrastructură, turism și în ce vreți dumneavoastră. Unde suntem noi? Ne certăm de un an jumate, s-a discutat, apropo de primărie, de ce ți de scaun? Legea ce spunea? După trei luni de zile se vacantează posturile și să fac alegeri. Și au încercat să-și negocieze cine ia primăria, cine i-a SRI-ul. Asta e problema lor, nu să facă ceva pentru oameni” , spune Gigi Nețoiu.

Gigi Nețoiu a mai criticat lipsa proiectelor concrete și haosul administrației locale privind terenurile din București, parcurile și facilitățile sportive, evidențiind o stare generală de dezorganizare și lipsă de responsabilitate.