Gigi Nețoiu: „Rușii nu mai vin în România, n-au de ce să vină la SĂRĂCIE”

Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Gigi Nețoiu, om de afaceri și politician român, a vorbit despre cum lupta zilnică este pe resursele acestei planete, care se împuținează drastic. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Gigi Nețoiu: „Domnul Tucă, este resetarea mondială. Se scufundă planeta. Oamenii se bat și îmi pare rău că nu au aceste informații oameni de rând sau nu le spun cei care știu… Lupta este pe rezervele acestui Pământ, care se împuținează de la o zi la alta.”

