Gigi Nețoiu: „Statul s-a obișnuit să pună din ce în ce mai multe TAXE pe oamenii obișnuiți, amărâți”

Andrei Rosz
05 nov. 2025, 22:30, Marius Tucă Show
Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Gigi Nețoiu, om de afaceri și politician român, a vorbit despre cum se devalorizează valuta și cresc taxele. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Gigi Nețoiu: „Acum este devalorizare atât de tare încât nimeni nu mai poate să controleze absolut nimic

Invitat la Marius Tucă Show, Nețoiu a vorbit despre cum statul s-a obișnuit să pună taxe din ce în ce mai mari, în timp ce valuta se devalorizează. Acesta susține că oamenii au luat împrumuturi făcând calcule exacte. Creșterea dobânzilor le încurcă aceste calcule. Nețoiu susține că taxele au crescut cu 50-60%. Acesta susține că tinerii cu rate pe 20-25 de ani vor fi cei mai afectați. Politicianul a susținut că dacă statul produce 6 lei, nu poate cheltui 10. Asta înseamnă că statul doar se împrumută și nu produce nimic.

„Din păcate, și aici vreau să puncte și închid, din păcate, statul s-a obișnuit să pună din ce în ce mai multe taxe și biruri pe oamenii care muncesc, pe oamenii amărâți, oamenii care au făcut un credit, oamenii care au luat un leasing. Vorbeam de agricultori. Da? Și atunci eu vin și vă întreb dacă omul ăla a plătit dobânzi, cum îi mărești tu acuma impozitul? Îi dublezi sau îi mărești cu 50%, 60%, că omul are de dat în continuare. În special tinerii au rate pe 15, 20, 25 de ani. Că-și făcuse un plan, nu își făcuse strategie, o idee despre business. Domnule, a zis, câștig atât, plătesc atât. S-a organizat. Acum este devalorizare atât de tare încât nimeni nu mai poate să controleze absolut nimic. Oamenii nu mai pot. Dobânda crește în continuare. Euro se devalorizează. Noi vorbim, noi cheltuim. Dacă noi producem 6 lei și cheltuim 10, de unde să ne fie mai bine? Adică noi în loc să ne organizăm, să producem… ”, a explicat politicianul.

