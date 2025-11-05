Gigi Nețoiu: „Statul s-a obișnuit să pună din ce în ce mai multe TAXE pe oamenii obișnuiți, amărâți”

Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Gigi Nețoiu, om de afaceri și politician român, a vorbit despre cum se devalorizează valuta și cresc taxele. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Gigi Nețoiu: „Acum este devalorizare atât de tare încât nimeni nu mai poate să controleze absolut nimic”

Invitat la Marius Tucă Show, Nețoiu a vorbit despre cum statul s-a obișnuit să pună taxe din ce în ce mai mari, în timp ce valuta se devalorizează. Acesta susține că oamenii au luat împrumuturi făcând calcule exacte. Creșterea dobânzilor le încurcă aceste calcule. Nețoiu susține că taxele au crescut cu 50-60%. Acesta susține că tinerii cu rate pe 20-25 de ani vor fi cei mai afectați. Politicianul a susținut că dacă statul produce 6 lei, nu poate cheltui 10. Asta înseamnă că statul doar se împrumută și nu produce nimic.