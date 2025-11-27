Gigi Nețoiu: „Tarabele sunt pline de produse, dar oamenii nu mai au bani să cumpere nimic”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Gigi Nețoiu, om de afaceri și politician român, vorbește despre greutățile cu care românii se confruntă și ce greșeli ale partidelor de la guvernare au adus România în situația actuală. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Invitat în emisiunea „Marius Tucă Show”, candidatul la primăria Capitalei Gigi Nețoiu, vorbește despre greutățile cu care se confruntă bucureștenii. Acesta susține că piețele din București, deși pline de produse românești, sunt goale pentru că românii nu-și mai permit să cumpere produse naturale.

„Toată lumea stă, intră în insolvență. Nu au bani de salarii. Nu au bani să-și plătească datoriile, materialele. Haideți cum vine în piață. Acum vă zic, știu toate piețele. Am în fiecare zi cel puțin 4-5 ore. Să vedeți dumneavoastră tarabele pline de produse românești și lumea nu are bani să cumpere câteva roșii. Oamenii sunt disperați. Și eu le-am spus, spuneți-vă cuvântul. Nu ai cu cine să vorbești, am încercat. Nu mai avem încredere în politicieni.”

Omul de afaceri atrage atenția cu privire la nemulțumirea generalizată din rândul populației cu privire la clasa politică actuală. Acesta critică alegerile partidului social democrat care, spune el, prin deciziile nepotrivite, a scăzut în sondaje și a lăsat loc valului suveranist care a crescut cu rapiditate.