Gigi Nețoiu: „Tarabele sunt pline de produse, dar oamenii nu mai au bani să cumpere nimic”

Malina Maria Fulga
27 nov. 2025, 11:00, Marius Tucă Show
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Gigi Nețoiu, om de afaceri și politician român, vorbește despre greutățile cu care românii se confruntă și ce greșeli ale partidelor de la guvernare au adus România în situația actuală. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Invitat în emisiunea „Marius Tucă Show”, candidatul la primăria Capitalei Gigi Nețoiu, vorbește despre greutățile cu care se confruntă bucureștenii. Acesta susține că piețele din București, deși pline de produse românești, sunt goale pentru că românii nu-și mai permit să cumpere produse naturale.

„Toată lumea stă, intră în insolvență. Nu au bani de salarii. Nu au bani să-și plătească datoriile, materialele. Haideți cum vine în piață. Acum vă zic, știu toate piețele. Am în fiecare zi cel puțin 4-5 ore. Să vedeți dumneavoastră tarabele pline de produse românești și lumea nu are bani să cumpere câteva roșii. Oamenii sunt disperați. Și eu le-am spus, spuneți-vă cuvântul. Nu ai cu cine să vorbești, am încercat. Nu mai avem încredere în politicieni.”

Omul de afaceri atrage atenția cu privire la nemulțumirea generalizată din rândul populației cu privire la clasa politică actuală. Acesta critică alegerile partidului social democrat care, spune el, prin deciziile nepotrivite, a scăzut în sondaje și a lăsat loc valului suveranist care a crescut cu rapiditate.

„Cine conduce de 36 de ani? PSD, PNL, a apărut și USR-ul de câțiva ani de zile. Hai să vă spun eu cine-i de vină. Vă aduceți aminte în pandemie, când era PNL-ul cu USR-ul? Dacă PSD-ul mai avea puțin răbdare doi ani de zile, Simion nu avea nici 2%. PSD-ul avea 60%, 65%. Iar ceilalți dispăreau. Au intrat la guvernare, i-au salvat pe ceilalți și acum se mănâncă între ei.

Eu am făcut fabrici, uzine. Asta în patru ani de zile. Ultimele două investiții foarte mari, 15.000 de tone de silozuri de stocare pentru cereale. Eu am spus, am 66 de ani. Indignarea mea a fost când am văzut cine a venit acum să conducă România, să încerce să vândă și ultimele rezerve. Au listat societățile care încă sunt profitabile, le-au listat și urmează să le scoată la vânzare. Eu sper să nu mai apuce. Eu v-am spus dumneavoastră că aceste sisteme de conducere, feudalismul, monarhia, comunismul, socialismul, au avut o perioadă ciclică de 25, 30, 35 de ani.”

