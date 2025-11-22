Gigi Nețoiu: „Nu se poate ca Nicușor Dan să îi facă biografia lui Călin Georgescu. Nicușor n-are habar ce înseamnă un ofițer acoperit”

În cadrul unei ediții transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, omul de afaceri Gigi Nețoiu a vorbit despre acuzațiile aduse fostului candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, referitoare la faptul că se vehiculează că acesta ar fi fost un ofițer acoperit. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Gigi Nețoiu vorbește despre un recent interviu al președintelui Nicușor Dan, în care acesta ar fi declarat că se investighează posibilitatea conform căreia fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, ar fi fost ofițer acoperit. Omul de afaceri critică sensul peiorativ dat acestei funcții, susținând că, în perioada anilor ’80, pentru această funcție erau selectați doar cei mai buni profesioniști.

„Eu n-am nimic cu domnul Georgescu. Știți că eu sunt primul care am zis, multe lucruri nu sunt reale, orice ar spune dânsul. L-au scos, l-au scos. Gata, l-au scos. N-au furat alegerile, nici nu mă interesează. Dar ce i se întâmplă acum? Să vină acum domnul Nicușor la România TV și să spună: domnule, stați că mai studiem, că se pare că domnul Georgescu a fost ofițer acoperit. Facem biografia. Păi, domnul Nicușor habar nu are ce înseamnă un ofițer acoperit. Eu am prins, generația mea, ’80–’89, de ofițeri de securitate. Toți ofițerii acoperiți care plecau afară erau cei mai inteligenți, se făcea o selecție de ani de zile. Și erau medici, ingineri, erau specialiști în petrol, specialiști în gaze, în construcții. Noi vindeam foarte mult în lumea arabă.”

Mai mult de atât, Nețoiu susține că, de fapt, calitatea de ofițer acoperit ar fi fost mai degrabă o mândrie și o dovadă de patriotism. Cele mai importante state ale lumii au cele mai puternice servicii secrete, susține omul de afaceri, cu toate acestea, adaugă el, în România serviciile ar fi fost distruse de intervenția politicului.