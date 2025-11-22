Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Gigi Nețoiu: „Nu se poate ca Nicușor Dan să îi facă biografia lui Călin Georgescu. Nicușor n-are habar ce înseamnă un OFIȚER ACOPERIT”

Gigi Nețoiu: „Nu se poate ca Nicușor Dan să îi facă biografia lui Călin Georgescu. Nicușor n-are habar ce înseamnă un OFIȚER ACOPERIT”

Malina Maria Fulga
22 nov. 2025, 10:30, Marius Tucă Show
În cadrul unei ediții transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, omul de afaceri Gigi Nețoiu a vorbit despre acuzațiile aduse fostului candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, referitoare la faptul că se vehiculează că acesta ar fi fost un ofițer acoperit. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Gigi Nețoiu vorbește despre un recent interviu al președintelui Nicușor Dan, în care acesta ar fi declarat că se investighează posibilitatea conform căreia fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, ar fi fost ofițer acoperit. Omul de afaceri critică sensul peiorativ dat acestei funcții, susținând că, în perioada anilor ’80, pentru această funcție erau selectați doar cei mai buni profesioniști.

„Eu n-am nimic cu domnul Georgescu. Știți că eu sunt primul care am zis, multe lucruri nu sunt reale, orice ar spune dânsul. L-au scos, l-au scos. Gata, l-au scos. N-au furat alegerile, nici nu mă interesează. Dar ce i se întâmplă acum? Să vină acum domnul Nicușor la România TV și să spună: domnule, stați că mai studiem, că se pare că domnul Georgescu a fost ofițer acoperit. Facem biografia. Păi, domnul Nicușor habar nu are ce înseamnă un ofițer acoperit. Eu am prins, generația mea, ’80–’89, de ofițeri de securitate. Toți ofițerii acoperiți care plecau afară erau cei mai inteligenți, se făcea o selecție de ani de zile. Și erau medici, ingineri, erau specialiști în petrol, specialiști în gaze, în construcții. Noi vindeam foarte mult în lumea arabă.”

Mai mult de atât, Nețoiu susține că, de fapt, calitatea de ofițer acoperit ar fi fost mai degrabă o mândrie și o dovadă de patriotism. Cele mai importante state ale lumii au cele mai puternice servicii secrete, susține omul de afaceri, cu toate acestea, adaugă el, în România serviciile ar fi fost distruse de intervenția politicului.

„Păi ca să fii ofițer acoperit al statului român, e o mare mândrie. Pentru că oamenii ăia sunt cei mai devotați patrioți și aduc informațiile pentru statul român. E important ce fac decidenții politici cu acele informații. Ei și-au făcut treaba în mod serios, în niște condiții foarte grele și condiții riscante. Deci e o mândrie. Păi el ce a fost, domnul Nicușor? Că a apărut prin presă că și el a dat note despre unul, despre altul. Toate statele puternice au cele mai puternice servicii de informații. Păi știți câți ofițeri acoperiți au în țară? Zeci de mii. Fiecare stat are. Că lucrează în afaceri, că lucrează în companii acuma private, că lucrează în imobiliare, că lucrează în agricultură. Deci toate țările din lume au acest sistem de informații. De ce? Cine deține informația, deține puterea. Asta nu am inventat-o noi. De ce se luptă foarte mult să sprijinim și să oferim bugete foarte mari pentru servicii? Dar din păcate la noi, de când a intrat politicul peste serviciile de informații, și mă refer la SRI, au distrus, dacă vreți, credibilitatea acestui sistem.”

