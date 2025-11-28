Gigi Nețoiu: „Trebuie să știm exact câți bani au cheltuit cu ajutorul dat Ucrainei”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, Gigi Nețoiu, om de afaceri și politician român, a discutat despre războiul de la graniță, conducere și clasa politică actuală. El a criticat reacțiile autorităților la conflictul din Ucraina. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Gigi Nețoiu: „Niciodată Rusia n-are nicio legătură cu România”

Nețoiu spune că războiul este „cea mai mare imbecilitate” și că România nu este vizată de Rusia. El critică panica generată de politicieni și spune că reacțiile lor arată lipsa de pregătire.

„Deci asta cu războiul e cea mai mare imbecilitate care există. Niciodată Rusia n-are nicio legătură cu România. Noi apărăm acum și zice domnul Nicușor nu știu ce. Ei se sperie de o dronă. Am fost crescut și educat pe timpul ăla de profesori adevărați. Păi, domnule, când îmi spuneai „e un om de stat”, aveai respect. Îmi spuneai, cine e? Ministru, secretar de stat, ministrul Apărării. Înghețai. Oamenii ăia aveau pregătire. De unde se împute peștele? De la cap. Păi dacă ăla e vai de capul lui, împuțit capul la pește, noi, ăștia, ce mai înțelegem?”, afirmă el.

Memoria îi joacă feste lui Nicușor Dan

Nețoiu susține că unii politicieni nu au pregătirea necesară și că se vede în discurs. De asemenea, el susține că românii trebuie lămuriți în ceea ce privește ajutorul dat Ucrainei.