H.D. Hartmann: „Am participat la o lansare de CARTE unică”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, H.D. Hartmann, profiler, analist și jurnalist, a discutat despre o lansare de carte la care a participat. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Invitat la emisiunea lui Marius Tucă, H.D. Hartmann a vorbit despre o întâmplare de la o lansare de carte. Profilerul a participat la o lansare de carte care s-a terminat cu un spectacol de dans la bară. Acesta menționează că deși așteptările sale erau să vadă dansatoare tinere, acesta nu a fost cazul în spectacolul dat. Întregul eveniment a durat 3 ore, după care analistul a plecat frământat. O problemă reală pe care o ridică Hartmann este lipsa poliției care să efectueze patrule în Centrul Vechi, loc frecventat de traficanții de droguri.

„Am fost la o prezentare de carte. S-au prezentat 2 cărți, după care au fost niște doamne la bară. Problema este că publicul, în afară de mine care încă mai știu numărul din buletin, publicul era peste un anumit număr, care nu mai știa dacă… Adică era oameni mai în vârstă, care asistau la doamnele de la bară, care erau mai multe. Între timp, cineva a și cântat superb. Nu știu cine era. Media de vârstă era acolo de 150 de ani. Doamnele din audiență minim aveau 80. De acolo în sus… După lansare au fost doamnele la bară. Problema este că nu bara avea 40 de ani că ruginea, ci doamnele de la bară. Eu am plecat într-o zbatere intelectuală și îmi clocotea mintea. De ce? Pentru că mă gândeam Dumnezeule mare, am ajuns și eu la o vârstă la care bara mi se pare tânără. Am zis Dumnezeule mare, ce am cătat eu pe acolo? Presupun că proprietarii barului au vrut să-și facă o publicitate, Așa mai ales ca doamnele să vorbească despre ce frumos a fost. Sau măcar domnii. Problema este că de la o anumită vârstă, domnii se cară în ceruri și rămân doamnele mai văduve de felul lor. Deci domni nu eram prea mulți ca erau plecați, erau deja plecați bine. După 3 ore, doamnele au început să plece stoluri, stoluri, cum se pleacă după o anumită vârstă, prin centrul vechi, de braț. Muzica era foarte tare, nu era nici aer condiționat… Doamne de la bară, după calculul meu, fiind 3 la bară, aveau cam 120-125 de ani împreună. Cred că eram cel mai tânăr din parcare, de acolo. Zic astea de la bară sunt colegele mele de generație. Speram să văd și eu la ceva mai… Deci, publicul crease republica și doamnele de la bară cred că apăruseră odată cu sidelurgia. Eu n-am mai fost în Centrul Vechi, recunosc, de 20 și de ani. Este adevărat că la un bar de striptis, eu n-am mai fost de 30 și ceva de ani. Am fost marcat. De ce nu era niciun milițian? Păi dacă alergăm legionarii pe stradă, nu trebuie să alergăm și traficanții de droguri? Știți cum? Colcăiau în Centru Vechi, era unul după altul și deasupra celuilalt. Erau așa băieții, că eu sunt profiler și îi văd. Vezi că e a lui Costică. Dar ce caută pe strada noastră… ”, a povestit profilerul.