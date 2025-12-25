Ți se sfâșie sufletul. Sacrificiul făcut de un băiat de 11 ani din Italia ca să îi poată cumpăra un cadou de Crăciun surorii sale

Un băiețel de doar 11 ani a reușit să stârnească o adevărată emoție în rândul comunității din orașul Mugnano di Napoli, Italia. Pentru a-i putea cumpăra surorii sale, în vârstă de 3 ani, un cadou de Crăciun, a făcut un real sacrificiu.

Alessio a mers în fața unui magazin de jucării și a început să își vândă manualele și desenele. Cu gândul de a-i oferi surorii sale un cadou cu ocazia sărbătorilor de iarnă și pentru a-i pune zâmbetul pe chip, a mers să își vândă lucrurile cu doar câțiva euro. Gestul băiatului de 11 ani a stârnit o adevărată emoție în rândul comunității italiene.

Alessio și-a vândut desenele ca să-i ia un cadou de Crăciun surorii sale

În ciuda pierderii recente a mamei lor, Alessio a dorit să îi ofere surioarei sale un moment de bucurie. Pentru că nu se simțea confortabil la școală și nu dorea să ceară bani tatălui său, a ieșit în stradă, în fața magazinului de jucării, și a început să vândă diverse obiecte. În tot acest timp, tatăl lui, speriat, a mers la Poliție pentru a-l da dispărut pe fiu.

În cele din urmă, băiețelul a fost găsit, iar carabinierii, impresionați de gestul lui Alessio, au decis să îi cumpere 2 cadouri. De altfel, înainte de a se întoarce în sânul familiei, micuțul Alessio a mai petrecut câteva clipe la cazarmă alături de soldați, scrie Il Messaggero.

