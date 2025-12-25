Prima pagină » Actualitate » Ți se sfâșie sufletul. Sacrificiul făcut de un băiat de 11 ani din Italia ca să îi poată cumpăra un cadou de Crăciun surorii sale

Ți se sfâșie sufletul. Sacrificiul făcut de un băiat de 11 ani din Italia ca să îi poată cumpăra un cadou de Crăciun surorii sale

25 dec. 2025, 13:39, Actualitate
Ți se sfâșie sufletul. Sacrificiul făcut de un băiat de 11 ani din Italia ca să îi poată cumpăra un cadou de Crăciun surorii sale

Un băiețel de doar 11 ani a reușit să stârnească o adevărată emoție în rândul comunității din orașul Mugnano di Napoli, Italia. Pentru a-i putea cumpăra surorii sale, în vârstă de 3 ani, un cadou de Crăciun, a făcut un real sacrificiu.

Alessio a mers în fața unui magazin de jucării și a început să își vândă manualele și desenele. Cu gândul de a-i oferi surorii sale un cadou cu ocazia sărbătorilor de iarnă și pentru a-i pune zâmbetul pe chip, a mers să își vândă lucrurile cu doar câțiva euro. Gestul băiatului de 11 ani a stârnit o adevărată emoție în rândul comunității italiene.

Alessio și-a vândut desenele ca să-i ia un cadou de Crăciun surorii sale

În ciuda pierderii recente a mamei lor, Alessio a dorit să îi ofere surioarei sale un moment de bucurie. Pentru că nu se simțea confortabil la școală și nu dorea să ceară bani tatălui său, a ieșit în stradă, în fața magazinului de jucării, și a început să vândă diverse obiecte. În tot acest timp, tatăl lui, speriat, a mers la Poliție pentru a-l da dispărut pe fiu.

În cele din urmă, băiețelul a fost găsit, iar carabinierii, impresionați de gestul lui Alessio, au decis să îi cumpere 2 cadouri. De altfel, înainte de a se întoarce în sânul familiei, micuțul Alessio a mai petrecut câteva clipe la cazarmă alături de soldați, scrie Il Messaggero.

Autorul recomandă:

Sursă foto: Shutterstock (rol ilustrativ)

Recomandarea video

Mediafax
Cum este sărbătorit Crăciunul într-o țară în care este interzis. Împodobirea bradului, pedepsită cu închisoarea
Digi24
Cea mai scăzută temperatură de pe Pământ în acest moment. Zilele următoare sunt prognozate și -60 de grade Celsius
Cancan.ro
Greșeala făcută de o gospodină din Brăila, pe salata Boeuf. Când au citit mesajul, invitații și-au dat coate 🤭
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea le-a tăiat răsuflarea tuturor când a apărut așa la filmări
Adevarul
Crăciun sărbătorit în secret, în Coreea de Nord. Familiile riscă pedepse aspre pentru împodobirea unui brad
Mediafax
Mesaje de Crăciun 2025. Cele mai frumoase urări și felicitări pentru cei dragi cu ocazia Sărbătorilor
Click
Orașul care va avea primul tren suspendat din România
Digi24
Rusia respinge planul de pace în 20 de puncte al lui Zelenski și vine cu propriile propuneri. Ce vrea Moscova (Bloomberg)
Cancan.ro
ALERTĂ medicală în România! Boala care face ravagii: o femeie din Cluj a murit din cauza complicațiilor
Ce se întâmplă doctore
Mihai Voropchievici avertizează: Această zodie este vizată de o forță malefică, pe final de 2025
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Dacia deschide comenzile noului Spring pe piețele vest-europene. România încă vinde vechea generație
Descopera.ro
Misterul Triunghiului Bermudelor, posibil rezolvat! Ce au descoperit doi seismologi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-a pus dracu' să-mi iau păpușă gonflabilă inteligentă!
Descopera.ro
Singur de Crăciun? Iată cum poți transforma liniștea într-un aliat pentru echilibrul emoțional
FLASH NEWS Musk sărbătorește interdicția și amintește că Breton a făcut comentarii despre implicarea UE în anularea alegerilor din România
13:31
Musk sărbătorește interdicția și amintește că Breton a făcut comentarii despre implicarea UE în anularea alegerilor din România
SĂRBĂTOARE Papa Leon al XIV-lea face apel la pace în primul său Crăciun la Vatican: „Este o sărbătoare a speranţei, care ne face mesageri ai păcii”
13:16
Papa Leon al XIV-lea face apel la pace în primul său Crăciun la Vatican: „Este o sărbătoare a speranţei, care ne face mesageri ai păcii”
VIDEO Ion Cristoiu: America lui Trump a dat semnalul că sprijină Opoziția suveranistă din Europa în bătălia pentru cucerirea Puterii
12:21
Ion Cristoiu: America lui Trump a dat semnalul că sprijină Opoziția suveranistă din Europa în bătălia pentru cucerirea Puterii
EXTERNE Țara în care Crăciunul este interzis. Cum se sărbătorește: „A trebuit să ne riscăm viața”
12:02
Țara în care Crăciunul este interzis. Cum se sărbătorește: „A trebuit să ne riscăm viața”
SPORT 2026 va fi „anul Nadia Comăneci”! Ce urare a transmis marea sportivă de Crăciun
11:49
2026 va fi „anul Nadia Comăneci”! Ce urare a transmis marea sportivă de Crăciun
DEZVĂLUIRI Operațiunea „Dragonul de mare”. Cum a rămas Rusia fără Ilyushin Il-38N, unicul avion antisubmarin de la Marea Neagră. „Era singurul care putea detecta drona subacvatică Sub Sea Baby”
11:35
Operațiunea „Dragonul de mare”. Cum a rămas Rusia fără Ilyushin Il-38N, unicul avion antisubmarin de la Marea Neagră. „Era singurul care putea detecta drona subacvatică Sub Sea Baby”

Cele mai noi