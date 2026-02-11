Cum ajung turiștii străini care vizitează România să fie victime ale țepelor șoferilor de ridesharing. Ce a pățit o familie de italieni în București

Unii dintre turiștii străini care vizitează România ajung să fie victime ale țepelor șoferilor de ridesharing. De pildă, un cetățean italian, care se afla în vizită cu familia sa în mai multe orașe românești, a povestit ce a pățit într-o zi cu un șofer, în Capitală.

O familie de italieni a trăit momente mai puțin plăcute în București, în timpul unei curse cu o companie de ridesharin. În mediul online, un bărbat a relatat ce s-a întâmplat în Capitală, când se întorcea cu familia (soția și fiul de 6 ani) de la un centru SPA, seara, în jurul orei 19:00.

Unora dintre turiști li se cere să anuleze cursa din aplicație, apoi să plătească cash anumite sume, sub pretextul unor taxe speciale. Taxe care, în realitate, nu există. O familie de italieni se află printre cei care au picat în capcana șoferilor de ridesharing care dau „țepe”. El, soția și fiul de 6 ani au fost invitați să coboare din mașină, după ce bărbatul a refuzat să plătească mai mult decât prețul deja afișat.

Pentru că nu toți turiștii cunosc regulile, sunt presați de timp sau nu cunosc orașul, ajung să fie victime ale țeparilor. Cetățeanul italian și-a expus public experiența cu un șofer de ridesharing avută în ultima zi de vacanță.

„Salutare tuturor, sunt Giovanni și tocmai m-am întors dintr-o călătorie în minunata voastră Românie. O țară pe care am găsit-o foarte frumoasă, primitoare, în care am văzut multe lucruri frumoase și am trăit experiențe plăcute. M-am deplasat des între diferite puncte din orașele pe care le-am vizitat, adică în special București, Sinaia și Brașov, folosind atât transportul public, cât și servicii de car sharing. Am avut mereu experiențe pozitive, nu am avut niciodată probleme. Am întâlnit mereu șoferi profesioniști, amabili, politicoși și adesea simpatici, cu care am schimbat câteva vorbe despre țările noastre”, spune Giovanni, arată Digi24.ro.

Coborâți din mașină pentru că nu voiau să plătească peste prețul afișat

Familia a fost preluată de șofer de la un centru SPA. Șoferul a cerut să fie anulată cursa și să fie plătit cash. Familia și-a dat seama rapid de înșelătorie.

„Din păcate, această experiență pozitivă s-a întrerupt aseară, în ultima noastră zi de călătorie, când eu, soția mea și fiul nostru de 6 ani ne-am dus la un centru spa cunoscut din București și, pe la ora 7:00 seara, am cerut un serviciu de car-sharing ca să ne ducă de la acest centru la aeroport. Șoferul a ajuns imediat, dar, imediat ce am urcat în mașină, a început să-mi ceară să anulez cursa din aplicație și să-l plătesc cash, la o sumă mult mai mare decât cea stabilită prin aplicație. Am refuzat, și pentru că, din fericire, citisem deja despre această înșelătorie pe diverse grupuri de Facebook și pe rețelele sociale. El a insistat, spunând că la aeroport nu se pot duce pasageri fără a plăti un serviciu suplimentar de parcare și alte taxe, pe care acum nu mi le mai amintesc exact”, a povestit Giovanni.

„Bănuiala mea este că sunt toți înțeleși între ei cu această țeapă”

„Am refuzat, am coborât din mașină, iar el, râzând, mi-a spus: „Bine, treaba ta, ia un taxi care te costă 30 de euro”. Am plecat și am încercat să cer un alt șofer printr-un alt serviciu de car sharing, de la o altă companie, care s-a comportat exact la fel. În plus, am văzut că primul șofer, imediat ce am coborât din mașină, s-a dus la alți șoferi opriți în fața acelui centru și a început să le arate spre mine, spunându-le ceva. Așa că bănuiala mea este că sunt toți înțeleși între ei cu această țeapă, mai ales pentru turiști. Din fericire, până la urmă am luat autobuzul care era chiar atunci acolo și am reușit să ajung la aeroport la timp, dar într-o altă situație probabil aș fi cedat șantajului, pentru că profită de faptul că ești într-un loc pe care nu îl cunoști, poate e frig și riști să pierzi avionul”, a spus el.

Sursă foto: colaj Gândul/Envato; Shutterstock