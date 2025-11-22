Ion Cristoiu: „Afacerea de corupție a picat foarte rău în Ucraina. Gașca președintelui jefuia banii necesari sectorului energetic”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu a vorbit despre incidența corupției excesive a conducătorilor statelor din fostul bloc sovietic, în contextul recentului scandal de corupție din Ucraina. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Invitat în emisiunea lui „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu a vorbit despre scandalul de corupție din Ucraina, în care ar fi implicat și președintele Volodimir Zelenski. Scriitorul aduce aminte că în statele din fostul bloc sovietic, corupția la nivelul instituțiilor statului și al conducătorilor a fost o constantă.

„În Rusia s-a întâmplat următorul lucru. Ei l-au făcut președinte pe Elțîn, oligarhii. Dar KGB-ul, sau poate rușii, l-au scos pe acest Putin, care i-a înlăturat și și-a creat proprii oligarhi, dar care nu sunt oligarhi, doar pe hârtie acum. Ei sunt tot ai statului. Dincolo, până inclusiv Zelenski a fost pus de oligarhi. Deci, din faptul că s-a aflat această afacere a clicii lui Zelenski, nimic nou sub soare. A fost clica lui Timoșenko. Nu-ți amintești cine era Timoșenko? Deci, și atunci nu e nicio uimire. Surprinderea este faptul că e încolțit el. De fapt, acea afacere de corupție, în primul rând, că a picat rău în Ucraina.”

Ion Cristoiu susține că rețeaua anti-corupție din Ucraina, NABU, ar fi controlată de către Statele Unite ale Americii, care l-au pus într-o situație de cumpănă pe președintele Zelenski, dar și într-o poziție dificilă pe liderii europeni care și ofereau sprijinul față de statul ucrainean.