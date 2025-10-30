Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Ion Cristoiu: „Anularea alegerilor din România poate fi folosită în CAMPANIA împotriva lui Biden”

Ion Cristoiu: „Anularea alegerilor din România poate fi folosită în CAMPANIA împotriva lui Biden”

Andrei Rosz
30 oct. 2025, 23:00, Marius Tucă Show
Ion Cristoiu: „Anularea alegerilor din România poate fi folosită în CAMPANIA împotriva lui Biden”
Ion Cristoiu: „Anularea alegerilor din România poate fi folosită în CAMPANIA împotriva lui Biden”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre lipsa de importanță a României în agenda externă a lui Trump. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu: „Unu, cel mai important, Donald Trump, care gândește cu 50 de ani înainte, se concentrează pe noul Eldorado al planetei, și anume ținutul arctic. Deja se dezgheață și e foarte important să ai partea de nord.”

Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a vorbit despre lipsa de importanță a României în agenda externă a lui Trump. Anularea alegerilor, spune acesta, nu are legătură cu retragerea trupelor. Anularea alegerilor, susține jurnalistul, se poate conecta cu o campanie dusă împotriva lui Biden. Acesta menționează că nu este o răcire între România și SUA ca manifestare a unei pedepse. România nu contează pentru SUA.

„Nu, nu. Anularea alegerilor are o legătură… Poate are legătură în cadrul campaniei împotriva regimului Biden. Acolo, probabil va avea… Dar încă o dată, știu că și în România se spune că toate aceste nu știu, răceala care este vine dintr-un fel de pedeapsă. Nu, Marius, că noi nu existăm. În memoriile lui Churchill, când s-a dus atunci, în octombrie 1944, 22 octombrie, când s-a întâlnit cu Stalin și au făcut lista aia, înainte de a ajunge… În memorii, el spune că a plecat spre Moscova cu următoarea decizie: nu mă interesează Bulgaria și România. Adică dacă rușii spuneau domnule, nu mă interesează România… Bine, adică nu contam. Nu are legătură cu o mare mișcare militară. Era acest flanc de est, are partea de sud, Marea Neagră și partea de nord, Baltica. Și concentrarea este mutarea interesului pe Baltică din două motive. Unu, cel mai important, Donald Trump, care gândește cu 50 de ani înainte, se concentrează pe noul Eldorado al planetei, și anume ținutul arctic. Deja se dezgheață și e foarte important să ai partea de nord. Și mult mai grav pentru noi, nu pentru Bolojani, că noi discutăm soarta României, este faptul că e un gest de bunăvoință față de ruși. Adică Marea Neagră…”, a explicat jurnalistul.

Mediafax
Născut în 2007? Comisia Europeană oferă 40.000 de bilete gratuite de tren pentru tinerii de 18 ani
Digi24
Schimbare de ton la Kremlin: Lansările Poseidon și Burevestnik nu au fost „teste nucleare”
Cancan.ro
Primele rezultate ale necropsiei Ștefaniei Szabo. Ce au descoperit medicii legiști
Prosport.ro
FOTO. Alex Dobre și soția s-au oprit la bancomat: au scos un teanc de bani!
Adevarul
Marius Lulea prevestește finalul Guvernului Bolojan în ianuarie: „Va fi aruncat la coșul de gunoi. PSD va depune moțiune”
Mediafax
Primul oraș din România care interzice trotinetele electrice aproape peste tot
Click
Alimentul de care Fuego nu se atinge: „Cel mai nociv pentru ființa umană”. Îi îndeamnă pe toți să-l evite
Digi24
Un cunoscut actor va fi candidatul POT la Primăria Capitalei. „Schimbarea reală începe de la generația tânără”
Cancan.ro
Fratele Ștefaniei Szabo rupe TĂCEREA după moartea doctoriței din Buzău. Mărturia care dă peste cap ancheta
Ce se întâmplă doctore
Un celebru actor, diagnosticat cu o boală în stadiu terminal, la doar 28 de ani. Medicii i-au dat doar câțiva ani de trăit
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Rușii se joacă din nou cu mințile fanilor Dacia! Așa ar putea arăta noul Sandero
Descopera.ro
O cometă a început să trimită semnale radio Pământului
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Medicul către Bulă: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția. Și 80 de lei, dacă faceți cu amanta
Descopera.ro
Oamenii de știință au reușit să îmbunătățească memoria în creierul îmbătrânit
EXTERNE Uraganul Melissa face ravagii în CARAIBE. Rafale teribile, 300 de km/h!
23:07
Uraganul Melissa face ravagii în CARAIBE. Rafale teribile, 300 de km/h!
INEDIT Zaveră TikTok beton pentru influenceri de carton. Nia reclamă că livratorii i-au ciugulit din cutia de bunăți
22:18
Zaveră TikTok beton pentru influenceri de carton. Nia reclamă că livratorii i-au ciugulit din cutia de bunăți
ULTIMA ORĂ Regele Charles i-a RETRAS titlul Prințului Andrew, care va trebui să părăsească și Royal Lodge
22:14
Regele Charles i-a RETRAS titlul Prințului Andrew, care va trebui să părăsească și Royal Lodge
POLITICĂ Vicepremierul Tánczos Barna: România a negociat cu Bruxelles-ul amânarea reformei pensiilor magistraților din PNRR, dar nu mai e timp
21:58
Vicepremierul Tánczos Barna: România a negociat cu Bruxelles-ul amânarea reformei pensiilor magistraților din PNRR, dar nu mai e timp
EXTERNE Billl Gates, lovitură pentru activiștii de mediu. Se dezice de schimbările climatice și îi îndeamnă pe bogătași să investească în alte domenii
21:20
Billl Gates, lovitură pentru activiștii de mediu. Se dezice de schimbările climatice și îi îndeamnă pe bogătași să investească în alte domenii
RESTRICȚII Motivul pentru care Administrația Prezidențială SUSPENDĂ vizitarea spațiilor exterioare de la Palatul Cotroceni, începând cu 1 noiembrie 2025
21:07
Motivul pentru care Administrația Prezidențială SUSPENDĂ vizitarea spațiilor exterioare de la Palatul Cotroceni, începând cu 1 noiembrie 2025