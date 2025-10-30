Ion Cristoiu: „Anularea alegerilor din România poate fi folosită în CAMPANIA împotriva lui Biden”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre lipsa de importanță a României în agenda externă a lui Trump. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a vorbit despre lipsa de importanță a României în agenda externă a lui Trump. Anularea alegerilor, spune acesta, nu are legătură cu retragerea trupelor. Anularea alegerilor, susține jurnalistul, se poate conecta cu o campanie dusă împotriva lui Biden. Acesta menționează că nu este o răcire între România și SUA ca manifestare a unei pedepse. România nu contează pentru SUA.
„Nu, nu. Anularea alegerilor are o legătură… Poate are legătură în cadrul campaniei împotriva regimului Biden. Acolo, probabil va avea… Dar încă o dată, știu că și în România se spune că toate aceste nu știu, răceala care este vine dintr-un fel de pedeapsă. Nu, Marius, că noi nu existăm. În memoriile lui Churchill, când s-a dus atunci, în octombrie 1944, 22 octombrie, când s-a întâlnit cu Stalin și au făcut lista aia, înainte de a ajunge… În memorii, el spune că a plecat spre Moscova cu următoarea decizie: nu mă interesează Bulgaria și România. Adică dacă rușii spuneau domnule, nu mă interesează România… Bine, adică nu contam. Nu are legătură cu o mare mișcare militară. Era acest flanc de est, are partea de sud, Marea Neagră și partea de nord, Baltica. Și concentrarea este mutarea interesului pe Baltică din două motive. Unu, cel mai important, Donald Trump, care gândește cu 50 de ani înainte, se concentrează pe noul Eldorado al planetei, și anume ținutul arctic. Deja se dezgheață și e foarte important să ai partea de nord. Și mult mai grav pentru noi, nu pentru Bolojani, că noi discutăm soarta României, este faptul că e un gest de bunăvoință față de ruși. Adică Marea Neagră…”, a explicat jurnalistul.