Ion Cristoiu: „Anularea alegerilor din România poate fi folosită în CAMPANIA împotriva lui Biden”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre lipsa de importanță a României în agenda externă a lui Trump. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu: „Unu, cel mai important, Donald Trump, care gândește cu 50 de ani înainte, se concentrează pe noul Eldorado al planetei, și anume ținutul arctic. Deja se dezgheață și e foarte important să ai partea de nord.”

Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a vorbit despre lipsa de importanță a României în agenda externă a lui Trump. Anularea alegerilor, spune acesta, nu are legătură cu retragerea trupelor. Anularea alegerilor, susține jurnalistul, se poate conecta cu o campanie dusă împotriva lui Biden. Acesta menționează că nu este o răcire între România și SUA ca manifestare a unei pedepse. România nu contează pentru SUA.