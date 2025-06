Ion Cristoiu: „Anularea alegerilor n-a avut nicio legătură cu Georgescu”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu a vorbit despre motivul anulării alegerilor prezidențiale de anul trecut, susținând că aceasta ar fi fost parte dintr-un plan prestabilit de a aduce o persoană agreată la putere, scopul nefiind eliminarea lui Georgescu. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu sugerează că anularea alegerilor prezidențiale din 2024 nu ar fi fost cauzată de constatarea fraudării acestora. Scriitorul este de părere că scopul real a fost introducerea în cursa electorală a candidatului Nicușor Dan, care, spune acesta, ar fi fost mai puțin incomod decât Elena Lasconi.

„Pe 6 decembrie alegerile au fost anulate după ce s-a decis că va fi Nicușor și nu Lasconi. Deci este clar că alegerile nu au fost anulate pentru că risca să câștige Georgescu. Acum, după ce am văzut aceste acțiuni exagerate, transformarea României într-un satelit al Ucrainei, nu a făcut-o nici Klaus Iohannis, nici Ilie Bolojan. Adică noi nu am ieșit din linia Uniunii Europene, aceasta ajutăm Ucraina, dar de data aceasta noi am ieșit chiar și din linia Uniunii Europene.”