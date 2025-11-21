Ion Cristoiu: „Călin Georgescu a ajuns un personaj foarte MARE dacă șeful statului lucrează la biografia lui”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre cum Georgescu este un mit ce nu poate fi distrus. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a vorbit despre cum Georgescu capătă mai multă putere, mai ales în contextul în care Nicușor Dan îi face o biografie. Acesta a început prin a spune că toți sunt proști. Jurnalistul susține că ei nu au înțeles că Georgescu este un mit. Acesta dă exemple din viața de zi cu zi în care este întrebat de situația cu Georgescu. Acele momente ajută la răspândirea mitului Călin Georgescu.
„Marius Tucă, ăștia sunt proști. Ei n-au înțeles că un mit precum Călin Georgescu… Și tu te-ai întâlnit cu mitul ăsta, că mergi cu uberul? Da, care-i parola? Parola este… Ce părere aveți despre situația asta? Asta, când ai zis asta, zic sunteți cu Călin Georgescu? Situația nu e bună. Și atunci ăștia sunt cu Călin. Sau varianta mai dură… Când scăpăm de ăștia? Călin Georgescu e un mit. Înlături mitul și dacă spui despre Călin Georgescu, acuma că este Marțian, că este, nu știu, fiul lui Ceaușescu. Îți dau o veste. Domnul Nicușor Dan a anunțat, chiar așa, că lucrează la biografia lui Călin Georgescu. Da, păi eu am mai spus și în Pastilă. Ce-am zis? Deci ce mare a ajuns Călin Georgescu dacă însuși șeful statului lucrează la biografia lui. Dar, mai ții tu minte că am zis, Lavrenti Beria (n.r. Lavrenti Pavlovici Beria, fost Prim-viceprim-ministru al Uniunii Sovietice) a lucrat la biografia lui Stalin și a fost promovat.”, a explicat jurnalistul.