Ion Cristoiu: „Călin Georgescu a ajuns un personaj foarte MARE dacă șeful statului lucrează la biografia lui”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre cum Georgescu este un mit ce nu poate fi distrus. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu: „Dar, mai ții tu minte că am zis, Lavrenti Beria (n.r. Lavrenti Pavlovici Beria, Fost Prim-viceprim-ministru al Uniunii Sovietice) a lucrat la biografia lui Stalin și a fost promovat.”

Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a vorbit despre cum Georgescu capătă mai multă putere, mai ales în contextul în care Nicușor Dan îi face o biografie. Acesta a început prin a spune că toți sunt proști. Jurnalistul susține că ei nu au înțeles că Georgescu este un mit. Acesta dă exemple din viața de zi cu zi în care este întrebat de situația cu Georgescu. Acele momente ajută la răspândirea mitului Călin Georgescu.