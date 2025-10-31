Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Ion Cristoiu: „Ce s-a întâmplat cu numirea lui GHEORGHIU trebuia să ducă la ruperea coaliției”

Alexandra Anton Marinescu
31 oct. 2025, 10:30, Marius Tucă Show
Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și publicistul Ion Cristoiu a vorbit despre felul în care politicienii români se schimbă imediat ce ajung la putere. El spune că oamenii simpli, care ieri păreau normali, sunt prinși într-un sistem bazat pe lingușeală și interese. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Când ajungi acolo, ești prins în mecanismul statului 

Cristoiu a descris felul în care politicienii români se transformă imediat ce ajung la putere. Ei devin prizonierii unui sistem care funcționează pe baza unor interese personale.

„Adică noi, noi suntem obișnuiți cu… Sunt înnebuniți după friptură. Ți-am explicat acum două minute. Tu nu vrei să înțelegi dacă nu ești în pielea lor. Noi suntem altceva. Când ajungi acolo, încerc eu să cred, sunt oameni care… sunt oameni care, până ieri, erau oameni normali, beam cafele cu ei. Și când ajunge ministru, e ministru. Pentru că intră într-un mecanism al acestui stat de limbiști, de fanarioți, în care toți, cum să zic, îți deschid ușa și probabil asta e.”, afirmă Ion Cristoiu.

Ion Cristoiu: „Într-un guvern de coaliție, nu numești pe nimeni fără să-l întrebi pe celălalt”

Publicistul a comentat și scandalul privind numirea Oanei Gheorghiu ca vicepremier. El spune că o astfel de decizie ar fi trebuit discutată în cadrul coaliției. În opinia sa, acest episod trebuia să ducă la plecarea PSD-ului din guvern.

„Deci, ceea ce s-a întâmplat trebuia să ducă la plecarea PSD-ului. Într-un guvern de coaliție nu există să numești, nu vicepremier, femeie de serviciu fără să îl întrebi pe celălalt. Nu există să nu te convoci. Stai puțin, suntem normali. Cum adică… E guvern de coaliție. Și dacă ar fi Grindeanu premier, că el e majoritatea, îl întreb și pe ăla cu 5%. Asta e coaliția. Mai ales la o asemenea funcție. Pentru că să-ți spun un lucru, la un moment dat, când ți-a numit-o pe aia care-i tefelistă, ea are alt electorat, electoratul tău te părăsește.”, conchide invitatul.

