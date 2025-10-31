Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Ion Cristoiu: „Dintre toate țările lumii, trebuie să mizezi pe AMERICA”

Ion Cristoiu: „Dintre toate țările lumii, trebuie să mizezi pe AMERICA”

Alexandra Anton Marinescu
31 oct. 2025, 09:46, Marius Tucă Show
Ion Cristoiu: „Dintre toate țările lumii, trebuie să mizezi pe AMERICA”
Ion Cristoiu: „Dintre toate țările lumii, trebuie să mizezi pe America”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și publicistul Ion Cristoiu a discutat despre relația României cu Statele Unite. Acesta a explicat faptul că americanii au fost decisivi în desprinderea țării din zona de influență sovietică. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu: „Independența lui Ceaușescu s-a bazat fundamental pe sprijinul Americii”

Ion Cristoiu a reamintit că relația României cu Statele Unite are rădăcini istorice. Washington a jucat un rol esențial în afirmarea independenței politice a țării, atât în perioada comunistă, cât și după 1990.

„Nu pot să comentez până nu explic atitudinea românilor față de America. Există o atitudine favorabilă față de America, indiferent de administrație, care ține de… În primul rând, nu trebuie să uităm că independența lui Ceaușescu s-a bazat fundamental pe sprijinul Americii. Iar după 1990, țara care de fapt ne-a scos din zona gri a fost America în 1990. Nu uita că noi am avut foarte multe relații militare. Deci, după părerea mea, nefiind un adept al parteneriatelor strategice, dintre toate țările lumii trebuie să mizez pe America.”, afirmă publicistul.

Antitrumpiștii din România sunt o grupare

Publicistul a comentat și dezbaterea din jurul atitudinii românilor față de Donald Trump. Acesta susține că o parte din elita locală se aliniază automat taberei pro-Bruxelles, criticând tot ce ține de politica trumpistă.

„Dar, în afară de asta, în România există o împărțire în legătură cu administrația Trump. Oana Gheorghiu și toți aceștia promovați de Bolojan mint când spun că au scris din greșeală. Ei sunt antitrumpiști. Ei sunt într-o grupare. Nu, acești oameni sunt adversarii lui Trump pentru că sunt pro-Bruxelles, pro-democrați. De exemplu, în bătălia asta care s-a dus în legătură cu Oana Gheorghiu, am văzut și tâmpenia că ambasada americană a premiat-o. Dar este o atitudine care pe mine m-a surprins prin negarea ei și mi-a spus că și doamna este o fripturistă. Eu nu negam. Și dacă mă punea, era atât de nebunită să ajungă vicepremier încât…”, conchide scriitorul.

CITEȘTE ȘI:

Victor Ponta: „Alegerile s-au anulat în decembrie pentru că urma să câștige GEORGESCU”

Victor Ponta: „Cea mai bună apărare împotriva rușilor este să avem o ECONOMIE puternică”

Adrian Severin: „Și eu am făcut rapoarte cu situația din UCRAINA înainte de război. Toți am remarcat problemele pe care le are țara”

Citește și

ACTUALITATE Ion Cristoiu: „REȚELELE sociale au devenit un adversar al democrațiilor care sunt dictaturi”
11:00
Ion Cristoiu: „REȚELELE sociale au devenit un adversar al democrațiilor care sunt dictaturi”
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Ce s-a întâmplat cu numirea lui GHEORGHIU trebuia să ducă la ruperea coaliției”
10:30
Ion Cristoiu: „Ce s-a întâmplat cu numirea lui GHEORGHIU trebuia să ducă la ruperea coaliției”
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Sistemul românesc joacă în continuare această carte ANTI-TRUMP, așteaptă să se întoarcă Biden și pun în pericol securitatea națională”
09:00
Dan Dungaciu: „Sistemul românesc joacă în continuare această carte ANTI-TRUMP, așteaptă să se întoarcă Biden și pun în pericol securitatea națională”
VIDEO Ion Cristoiu: „Nicușor Dan vrea să îl schimbe pe Ilie Bolojan prin PSD”
09:00
Ion Cristoiu: „Nicușor Dan vrea să îl schimbe pe Ilie Bolojan prin PSD”
MARIUS TUCĂ SHOW Ion Cristoiu: „Cel mai grav a fost că guvernul știa de RETRAGEREA TRUPELOR, dar noi am aflat de la presa ucraineană”
23:30
Ion Cristoiu: „Cel mai grav a fost că guvernul știa de RETRAGEREA TRUPELOR, dar noi am aflat de la presa ucraineană”
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Anularea alegerilor din România poate fi folosită în CAMPANIA împotriva lui Biden”
23:00
Ion Cristoiu: „Anularea alegerilor din România poate fi folosită în CAMPANIA împotriva lui Biden”
Mediafax
Cum justifică Jandarmeria amenda dată organizatorului comemorării de la Colectiv: „Agentul nu a înțeles”
Digi24
VIDEO. Momentul în care jandarmii îl amendează cu 3,000 de lei pe organizatorul marșului de comemorare Colectiv
Cancan.ro
Mesajul găsit în telefonul medicului Ștefania Szabo ridică mari semne de întrebare. Poate confirma una dintre ipotezele triste vehiculate
Prosport.ro
FOTO. Alex Dobre și soția s-au oprit la bancomat: au scos un teanc de bani!
Adevarul
Marius Lulea prevestește finalul Guvernului Bolojan în ianuarie: „Va fi aruncat la coșul de gunoi. PSD va depune moțiune”
Mediafax
Câți români și-au refinanțat creditele? Folcuț (ARB): „Costurile la care populația și companiile se împrumută sunt influențate de prima de risc a țării”
Click
Avertismentul psihologului Radu Leca, după ce Alex Ciucu și-a acuzat foștii socri de eșecul căsniciei cu Alina Sorescu: „Cine doarme între doi părinți se trezește fără partener”
Digi24
Putin poartă din nou haine militare: Ar putea exista trei motive pentru asta
Cancan.ro
Ce substanță au descoperit medicii legiști în corpul Ștefaniei Szabo. Acum totul e CLAR!
Ce se întâmplă doctore
Imagini incendiare! Vedeta a făcut furori în bikini! Nici nu zici că are 44 de ani
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Rușii se joacă din nou cu mințile fanilor Dacia! Așa ar putea arăta noul Sandero
Descopera.ro
O cometă a început să trimită semnale radio Pământului
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Medicul către Bulă: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția. Și 80 de lei, dacă faceți cu amanta
Descopera.ro
Test de cultură generală. Cine a descoperit razele X?
MODĂ (P) Black Friday la Trendyol: Reduceri de până la 80%  la toate categoriile de produse și oferte de la peste 4.000 de comercianți români
11:27
(P) Black Friday la Trendyol: Reduceri de până la 80%  la toate categoriile de produse și oferte de la peste 4.000 de comercianți români
EXTERNE Partidul lui Marine Le Pen domină sondajele. Mai mult de jumătate dintre francezi vor să voteze pentru extrema dreaptă la următoarele alegeri
11:12
Partidul lui Marine Le Pen domină sondajele. Mai mult de jumătate dintre francezi vor să voteze pentru extrema dreaptă la următoarele alegeri
VIDEO EXCLUSIV Cât de prigonit a fost, de fapt, Ion Iliescu de dictatorul Ceaușescu? Lavinia Betea: „Nu este niciun fel de disidență”
11:12
Cât de prigonit a fost, de fapt, Ion Iliescu de dictatorul Ceaușescu? Lavinia Betea: „Nu este niciun fel de disidență”
EXTERNE Kievul răspunde loviturilor ruse: Atac masiv asupra infrastructurii petroliere a Rusiei
11:11
Kievul răspunde loviturilor ruse: Atac masiv asupra infrastructurii petroliere a Rusiei
Regulă nouă pentru cei care stau la bloc. De ce este interzis să-ți ÎNCHIZI balconul? Proprietarii, somați de urgență de autorități
11:09
Regulă nouă pentru cei care stau la bloc. De ce este interzis să-ți ÎNCHIZI balconul? Proprietarii, somați de urgență de autorități
LIFESTYLE Secretul lui chef Ștefan Popescu pentru cel mai gustos ostropel de pui. Rețeta tradițională pregătită de juratul de la Antena 1
10:59
Secretul lui chef Ștefan Popescu pentru cel mai gustos ostropel de pui. Rețeta tradițională pregătită de juratul de la Antena 1