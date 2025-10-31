Ion Cristoiu: „Dintre toate țările lumii, trebuie să mizezi pe America”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și publicistul Ion Cristoiu a discutat despre relația României cu Statele Unite. Acesta a explicat faptul că americanii au fost decisivi în desprinderea țării din zona de influență sovietică. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu: „Independența lui Ceaușescu s-a bazat fundamental pe sprijinul Americii”

Ion Cristoiu a reamintit că relația României cu Statele Unite are rădăcini istorice. Washington a jucat un rol esențial în afirmarea independenței politice a țării, atât în perioada comunistă, cât și după 1990.

„Nu pot să comentez până nu explic atitudinea românilor față de America. Există o atitudine favorabilă față de America, indiferent de administrație, care ține de… În primul rând, nu trebuie să uităm că independența lui Ceaușescu s-a bazat fundamental pe sprijinul Americii. Iar după 1990, țara care de fapt ne-a scos din zona gri a fost America în 1990. Nu uita că noi am avut foarte multe relații militare. Deci, după părerea mea, nefiind un adept al parteneriatelor strategice, dintre toate țările lumii trebuie să mizez pe America.”, afirmă publicistul.

Antitrumpiștii din România sunt o grupare

Publicistul a comentat și dezbaterea din jurul atitudinii românilor față de Donald Trump. Acesta susține că o parte din elita locală se aliniază automat taberei pro-Bruxelles, criticând tot ce ține de politica trumpistă.

„Dar, în afară de asta, în România există o împărțire în legătură cu administrația Trump. Oana Gheorghiu și toți aceștia promovați de Bolojan mint când spun că au scris din greșeală. Ei sunt antitrumpiști. Ei sunt într-o grupare. Nu, acești oameni sunt adversarii lui Trump pentru că sunt pro-Bruxelles, pro-democrați. De exemplu, în bătălia asta care s-a dus în legătură cu Oana Gheorghiu, am văzut și tâmpenia că ambasada americană a premiat-o. Dar este o atitudine care pe mine m-a surprins prin negarea ei și mi-a spus că și doamna este o fripturistă. Eu nu negam. Și dacă mă punea, era atât de nebunită să ajungă vicepremier încât…”, conchide scriitorul.

