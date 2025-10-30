Ion Cristoiu: „Cel mai grav a fost că guvernul știa de retragerea trupelor, dar noi am aflat de la presa ucraineană”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu a discutat despre legătura dintre lipsa transparenței și apariția dezinformării și a fenomenului de fake news. În aceeași notă, atrage atenția asupra lipsei informărilor publice privind retragerea trupelor americane de pe teritoriul României. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Invitat în emisiunea „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu explică faptul că lipsa de transparență a liderilor politici generează, de regulă, zvonuri și știri false. Acesta aduce în vedere chiar cazul lui Nicolae Ceaușescu, care, deși deținea monopolul asupra presei și controla informațiile apărute despre el, a alimentat prin această lipsă de deschidere numeroase speculații și zvonuri.

„Pe mine m-a mirat prostia secretomanistă a lui Ceaușescu. Adică, despre Nicu circulau toate prostiile, că era timid cu femeile, de ce? Că nu se spunea nimic, era așa de greu, nu te duci să spui că Nicu nu știu ce făcea. Adică orice încercare de a ascunde adevărul dă naștere la zvonuri, la fake news-uri. Și, în același timp, apropo de fake news-uri, ele apar pe un fond care le creează. Fake news-urile cu războiul apar pentru că ei se pregătesc. Ai văzut vreun fake news că a aterizat un marțian? Nu. Deci ei creează atmosfera.”

Cristoiu face trimitere și la situația actuală din politica românească, referindu-se la un eveniment recent, retragerea trupelor americane din România. Acesta critică lipsa de transparență a autorităților, care, deși aveau informații despre ceea ce urma să se întâmple, nu au comunicat public aceste date, permițând astfel ca informația să se scurgă din alte surse. A fost, spune el, cazul presei ucrainene, care a făcut subiectul public înaintea oficialilor români.