Ion Cristoiu: „Deodată, Klaus Iohannis a demisionat din funcție. Era nevoie de un loc pentru Bolojan”

Într-o emisiune transmisă live de Gândul, scriitorul și publicistul Ion Cristoiu a analizat scena politică din jurul retragerii lui Klaus Iohannis și a vorbit despre apariția lui Ilie Bolojan în ecuația puterii.Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu: „Klaus Iohannis iese pe 6 decembrie și zice că stă până vine noul președinte”

Ion Cristoiu a explicat că retragerea lui Klaus Iohannis, anunțată în decembrie, a fost momentul-cheie care a pregătit terenul pentru ascensiunea lui Bolojan. În opinia sa, operațiunea de suspendare lansată de AUR ar fi putut fi doar un pretext pentru această schimbare de putere.

„Deci, o serie de evenimente acum le vedem altfel, da? Problema e în felul următor. Klaus Iohannis iese pe 6 decembrie și zice că stă până vine noul președinte. Cel mai mare adversar era Bolojan. Nici nu se punea problema venirii lui Bolojan. Se lansează o operațiune de suspendare de către AUR și la care, cum ar veni azi, anunță că vine și USR-ul, da? Și deodată, și aici vine o enigmă, el renunță.”, afirmă acesta.

Trebuia un loc pentru Bolojan

Cristoiu a sugerat că retragerea lui Iohannis nu a fost întâmplătoare. Ea a reprezentat un plan politic mai amplu. Publicistul a spus că era nevoie de un „loc” pentru Bolojan.

Marius Tucă: „Și spune că mai bine plec decât să ne facem de râsul lumii. Să fie președinte suspendat, cu alegeri anulate și așa mai departe. Deci, într-adevăr, trebuie să facem la un moment, da?” Ion Cristoiu: „Pentru că acolo trebuia un loc pentru Bolojan.” Marius Tucă: „Trebuia un loc pentru Bolojan, pentru cineva care să facă jocurile pentru Nicușor Dan.” Ion Cristoiu: „Nicușor Dan a folosit mereu ideea că e premierul lui.”

