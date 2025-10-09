Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Ion Cristoiu: „Deodată, KLAUS Iohannis a demisionat din funcție. Era nevoie de un loc pentru Bolojan”

Ion Cristoiu: „Deodată, KLAUS Iohannis a demisionat din funcție. Era nevoie de un loc pentru Bolojan”

Alexandra Anton Marinescu
09 oct. 2025, 22:12, Marius Tucă Show
Ion Cristoiu: „Deodată, KLAUS Iohannis a demisionat din funcție. Era nevoie de un loc pentru Bolojan”
Ion Cristoiu: „Deodată, Klaus Iohannis a demisionat din funcție. Era nevoie de un loc pentru Bolojan”

Într-o emisiune transmisă live de Gândul, scriitorul și publicistul Ion Cristoiu a analizat scena politică din jurul retragerii lui Klaus Iohannis și a vorbit despre apariția lui Ilie Bolojan în ecuația puterii.Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu: „Klaus Iohannis iese pe 6 decembrie și zice că stă până vine noul președinte”

Ion Cristoiu a explicat că retragerea lui Klaus Iohannis, anunțată în decembrie, a fost momentul-cheie care a pregătit terenul pentru ascensiunea lui Bolojan. În opinia sa, operațiunea de suspendare lansată de AUR ar fi putut fi doar un pretext pentru această schimbare de putere.

„Deci, o serie de evenimente acum le vedem altfel, da? Problema e în felul următor. Klaus Iohannis iese pe 6 decembrie și zice că stă până vine noul președinte. Cel mai mare adversar era Bolojan. Nici nu se punea problema venirii lui Bolojan. Se lansează o operațiune de suspendare de către AUR și la care, cum ar veni azi, anunță că vine și USR-ul, da? Și deodată, și aici vine o enigmă, el renunță.”, afirmă acesta.

Trebuia un loc pentru Bolojan

Cristoiu a sugerat că retragerea lui Iohannis nu a fost întâmplătoare. Ea a reprezentat un plan politic mai amplu. Publicistul a spus că era nevoie de un „loc” pentru Bolojan.

Marius Tucă: „Și spune că mai bine plec decât să ne facem de râsul lumii. Să fie președinte suspendat, cu alegeri anulate și așa mai departe. Deci, într-adevăr, trebuie să facem la un moment, da?”

Ion Cristoiu: „Pentru că acolo trebuia un loc pentru Bolojan.”

Marius Tucă: „Trebuia un loc pentru Bolojan, pentru cineva care să facă jocurile pentru Nicușor Dan.”

Ion Cristoiu: „Nicușor Dan a folosit mereu ideea că e premierul lui.”

CITEȘTE ȘI:

Dan Dungaciu: „Noi cerșim bunăvoința președintelui AMERICAN prin achiziții militare”

Dan Dungaciu: „Nu mai este niciun discurs în PARLAMENT care să explice ce se întâmplă în țara asta”

Victor Ponta: „Alegerile s-au anulat în decembrie pentru că urma să câștige GEORGESCU”

Victor Ponta: „Cea mai bună apărare împotriva rușilor este să avem o ECONOMIE puternică”

Mediafax
Alertă la București în timpul negocierilor pentru pace! SRI cere expulzarea din România a unui inginer palestian bănuit că a aderat la Hamas și că reprezintă un pericol iminent
Digi24
O femeie a murit la Disneyland, după ce a vizitat celebra atracție „Haunted Mansion”
Cancan.ro
Calcul complet | Câți bani au primit Mara Bănică și Serghei Mizil pentru cele 5 săptămâni la Asia Express
Prosport.ro
FOTO. Ce s-a ales de fata considerată cel mai frumos copil de pe Pământ
Adevarul
Putin a ajuns într-o țară în care ar putea fi arestat, în baza mandatului emis de Curtea Penală Internațională de la Haga
Mediafax
Alertă la București în timpul negocierilor pentru pace! SRI cere expulzarea din România a unui inginer palestian bănuit că a aderat la Hamas și că reprezintă un pericol iminent
Click
Românii care au vizitat una dintre cele mai izolate și ieftine țări din lume. Ce i-a impresionat cel mai mult: „Un gest simplu, dar cu o semnificație profundă”
Wowbiz
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
Antena 3
Un bărbat a cumpărat dintr-un second hand un ceas, cu 3 $. Apoi a pus poza lui online și a aflat adevărata valoare: „Ai dat lovitura”
Digi24
Biletul misterios primit de Trump de la Rubio, care l-a întrerupt în timpul unui eveniment la Casa Albă: „Vor avea nevoie de mine”
Cancan.ro
Piedone a spus adevărul: Care este singurul parizer sănătos din comerț, de fapt, potrivit fostului șef ANPC
Ce se întâmplă doctore
Imagini spectaculoase cu Ioana, soția lui Gabi Tamaș! Cum s-a fotografiat bruneta: a încins atmosfera
observatornews.ro
Câţi ani de închisoare ar face Sorin Oprescu dacă va fi extrădat în România
StirileKanalD
Siropul de tuse ucigaș: 20 de copii au murit și 5 sunt în stare critică
KanalD
Cutremur în această seară în România! În ce zonă s-a produs
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
La ce viteză rămâi fără permis pe un drum expres. Limita la care scapi doar cu amendă în 2025
Descopera.ro
Locul „misterios” de unde a venit obiectul interstelar 3I/ATLAS
Capital.ro
Lovitură pentru Călin Georgescu. Se cere arestarea de urgență: Un atac direct la adresa democrației
Evz.ro
România, în pragul unei crize economice de proporții, anul viitor, avertizează un economist
A1
Iubita lui Toto Dumitrescu este însărcinată! Actorul are un motiv de bucurie, deși trece printr-o perioadă extrem de grea
Stirile Kanal D
Doi părinți, găsiți fără viață în cada unui motel. Fetița lor a rămas orfană chiar de ziua ei
Kfetele
Igor Cuciuc, declarații despre moartea fiicei sale, în vârstă de 17 ani. Artistul este de părere că o mână criminală i-a luat viața: “S-a ascuns adevărul.”
RadioImpuls
Anunțul Niculinei Stoican a luat prin surprindere o țară întreagă. E CONFIRMAT! Ce se zvonea de luni bune, a devenit realitate. Iată ce a dezvăluit interpreta de muzică populară în văzul tuturor. Fanii sunt fără cuvinte
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI: Alinuţa: – Mamă trebuie să-ți mărturisesc că mi-am pierdut virginitatea
Descopera.ro
Ciupercile care pot ameliora durerea și depresia