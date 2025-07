Ion Cristoiu: „Din 1990 s-a dus o întreagă campanie ÎMPOTRIVA independenței românilor”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre demnitatea și independența Poporului Român. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Invitat la „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu a vorbit despre campania dusă împotriva independenței României. Jurnalistul spune că imediat după Revoluție, a început o campanie prin care românilor li s-a spus că nu sunt capabili de a fi independenți. De la o țară bine dezvoltată industrial, România a ajuns la o țară dependentă. Cristoiu vorbește și de un sindrom al pierderii demnității în fața Uniunii Europene.

„Noi, românii, n-o să înțelegem niciodată popoarele orgolioase, n-o să îi înțelegem niciodată pe unguri, nici măcar pe bulgari, pe turci, pe ruși, pe nemți. Adică pentru noi, Uniunea Europeană a fost un bacșiș. Noi suntem un neam de ospătari. Îmi pare rău, dar suntem pe bacșiș. Dacă ai observat la noi admiterea în Uniunea Europeană n-a fost văzută, inclusiv sub Năstase, ca un drept că am intrat. Câștigau și ei, câștigam și noi. Nu era un cadou. La noi întotdeauna este văzută această chestiune cu ochi mari. Când s-a trecut Nistru, un tip, Pavel Șeicaru a scris un lung serial care s-a oprit când a venit Stalin după ideea că în sfârșit suntem și noi cuceritori. Bă, în sfârșit am trecut și noi o dată în istorie aceste nenorocite de țări și și acuma ne dăm cu pumni în cap că de ce am trecut. Noi nu avem în fibră, în gena noastră, nu știu de când, conștiința demnității. Eu de aia m-am amuzat, și acuma îmi amintesc de acel interviu din 29 ianuarie în care i-am zis lui Călin Georgescu, dumneavoastră chiar credeți că poporul ăsta vă urmează când vorbiți de demnitate… L-a urmat… Totul a început în ’90. Din ’90 încoace s-a dus o întreagă campanie bine făcută pe două teme. Ceaușescu a fost un idiot că a vrut să fie independent, față de Moscova. În general noi n-avem voie să fim independenți. După 90 s-a dus o acțiune sistematică de forțe interesate în două direcții. Orice încercare a noastră de a fi independenți, care a fost sub Ceaușescu, a fost o prostie. Deci nu mai fiți independenți. Și doi, foarte important, a fost încă din 90 de la tema că industria este fier vechi, nouă ni s-a vârât că eram niște idioți înainte. Da, noi nu aveam cafea la vremea respectivă, dar școală făceam.”, a explicat jurnalistul.