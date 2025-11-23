Ion Cristoiu: „Europenii vor pune la cale un act de sabotaj într-o țară europeană ca să demonstreze cât de răi sunt rușii”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu vorbește despre un sabotaj sau o diversiune care ar putea fi pusă la cale pe teritoriul României cu scopul perpetuării conflictului din Ucraina. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Invitat în emisiunea „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu a discutat despre cum va evolua războiul din Ucraina, afirmând că acesta va fi continuat deoarece, spune el, președintele Zelenski ar fi doar o marionetă, care ar avea ca scop îndeplinirea intereselor occidentale.

„Zelenski este o marionetă a băieților care vor continua războiul. Deci noi ne putem aștepta în perioada următoare, mai ales noi, la o diversiune, pentru că Zelenski are neapărat nevoie, serviciile britanice și acestea, de a arăta opiniei publice europene că rușii nu merită nici să stai cu ei la masă.”

Cristoiu spune că țările care ar contribui la continuarea acestui conflict ar putea să pună la cale o diversiune chiar în România, care să se creadă că ar fi instrumentată de Rusia, astfel, spune el, să se poată continua defensiva pe frontul din Ucraina.