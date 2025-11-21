Ion Cristoiu: „Fac pariu că va urma un act de SABOTAJ pentru a bloca orice negociere de pace”

Ion Cristoiu, în emisiunea Marius Tucă Show din 20 noiembrie 2025, exprimă o poziție critică față de războiul din Ucraina și ajutorul internațional acordat acestei țări. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Ion Cristoiu afirmă că în război nu au nimic de pierdut marile puteri implicate, ci cei afectați sunt oamenii simpli, care suferă din cauza tăierii salariilor pentru a susține ajutorul către Ucraina.

„N-au nimic de pierdut din acest război. Din acest război au de pierdut niște amărâți ca noi, că ne taie, la ei nu taie, ne taie salarii, ca să le dea ucrainenilor. Și în același timp, e vorba de ucraineni. Ei sunt bombardati. El stă la Paris, ce îi pasă franțuzului că, la noaptea cade o rachetă la Kiev” , spune Ion Cristoiu

Publicistul mai menționează dezinteresul liderilor europeni și ucraineni față de consecințele războiului pentru cetățenii obișnuiți, accentuând că războiul continuă din cauza unor interese de afaceri și corupție, nu din necesități reale de apărare. Cristoiu mai face referire și la presiunea europeană asupra continuării sprijinului militar, dar și la scepticismul privind o rezolvare rapidă a conflictului, considerând că acest război poate continua ani buni din cauza intereselor geopolitice și economice implicate.