Prima pagină » Știri politice » Surse: Nicușor Dan a stabilit calendarul oficial al consultării cu partidele. Abia de săptămâna viitoare, după 13 mai. Care e motivul tărăgănării

Surse: Nicușor Dan a stabilit calendarul oficial al consultării cu partidele. Abia de săptămâna viitoare, după 13 mai. Care e motivul tărăgănării

Surse: Nicușor Dan a stabilit calendarul oficial al consultării cu partidele. Abia de săptămâna viitoare, după 13 mai. Care e motivul tărăgănării
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

Președintele Nicușor Dan a stabilit calendarul oficial al consultării cu partidele pentru formarea unui nou guvern, potrivit unor surse politice. Consultările ar urma să înceapă abia de săptămâna viitoare, după 13 mai.

Motivul întârzierii negocierilor ar fi reprezentat de Summitul B9 de la București, care se va desfășura miercurea viitoare.

În plus, marți, la Palatul Cotroceni urmează să vină președintele Poloniei, Karol Nawrocki,  pentru o vizită de lucru. Miercuri, cei doi președinți vor conduce summitul B9 pe tot parcursul zilei.

Cheamă sau nu AUR la consultări?

Marea dilemă a consultărilor este dacă președintele va invita și reprezentanții AUR, în condițiile în care a declarat, recent, că exclude un guvern din care să facă parte și această formațiune.

„Niciunul dintre partidele pro-europene nu spune că vrea să facă un guvern cu forțe antioccidentale AUR. Apoi, în acel scenariu în care eu voi avea de numit un prim-ministru… în acel scenariu, repet, mă voi asigura că lucrul acest nu se va întâmpla”, a spus Nicușor Dan.

Potrivit articolului 85, aliniatul 1 din Constituția României, președintele desemnează un candidat pentru funcţia de prim-ministru şi numeşte Guvernul pe baza votului de încredere acordat de Parlament.

De asemenea, articolul 103, aliniatul 1, din Constituție stabilește clar că preşedintele României desemnează un candidat pentru funcţia de prim-ministru, în urma consultării partidului care are majoritatea absolută în Parlament ori, dacă nu există o asemenea majoritate, a partidelor reprezentate în Parlament.

Summitul B9, piedica din calea consultărilor

„Președintele României, Nicușor Dan, va găzdui miercuri, 13 mai 2026, la Palatul Cotroceni, Summitul Formatului București 9 (B9) și al Țărilor Nordice. Evenimentul va fi co-prezidat de Președintele României și de Președintele Republicii Polone, Karol Nawrocki, sub tema generală „Delivering More for Transatlantic Security”.

Formatul București 9, inițiat în 2015 de România și Polonia, reunește țările de pe Flancul Estic al NATO: România, Republica Polonă, Republica Bulgaria, Ungaria, Republica Cehă, Republica Slovacă, Republica Estonia, Republica Lituania și Republica Letonia.

De asemenea, la Summitul care va avea loc la București au fost invitați Secretarul General NATO, Mark Rutte, precum și reprezentanți ai Țărilor Nordice: Republica Finlanda, Regatul Danemarcei, Islanda, Regatul Suediei și Regatul Norvegiei”, au transmis reprezentanții Administrației Prezidențiale, la începutul lunii aprilie.

AUTORUL RECOMANDĂ:

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Daniel Băluță: „Lucrurile nu au cum să meargă mai bine când un om se leagă cu lanţuri de scaun şi spune că: dacă voi nu mă vreţi, eu vă vreau”
17:05
Daniel Băluță: „Lucrurile nu au cum să meargă mai bine când un om se leagă cu lanţuri de scaun şi spune că: dacă voi nu mă vreţi, eu vă vreau”
FLASH NEWS Elena Udrea sare în apărarea lui Nicușor Dan după atacul lui Kovesi
16:50
Elena Udrea sare în apărarea lui Nicușor Dan după atacul lui Kovesi
FLASH NEWS Crin Antonescu: Salut cu plăcută surprindere faptul că Nicușor Dan vorbește, pentru prima oară în istorie, de la Cotroceni, despre greșelile Europei
15:59
Crin Antonescu: Salut cu plăcută surprindere faptul că Nicușor Dan vorbește, pentru prima oară în istorie, de la Cotroceni, despre greșelile Europei
ENERGIE Reforma anti-speculă din energie, măsură propusă de Guvernul Bolojan, a fost blocată. Ce se întâmplă cu ordonanța privind ATR-urile
15:34
Reforma anti-speculă din energie, măsură propusă de Guvernul Bolojan, a fost blocată. Ce se întâmplă cu ordonanța privind ATR-urile
FLASH NEWS AUR cere CCR să constate că ordonanța adoptată după demiterea Guvernului este neconstituțională
14:52
AUR cere CCR să constate că ordonanța adoptată după demiterea Guvernului este neconstituțională
FLASH NEWS Bolojan, în vizită la Institutul pentru Boli Cardiovasculare și Transplant din Târgu Mureș. Ce cuprinde investiția de peste 770 de milioane de lei
14:23
Bolojan, în vizită la Institutul pentru Boli Cardiovasculare și Transplant din Târgu Mureș. Ce cuprinde investiția de peste 770 de milioane de lei
Mediafax
Crin Antonescu salută mesajul lui Nicușor Dan de Ziua Europei: „Vorbește, pentru prima oară, despre greșelile Europei”
Digi24
VIDEO Kovesi, după ce Nicușor Dan a vorbit despre abuzurile DNA din mandatul ei: Îi doresc un somn bun, țara are nevoie de el în formă
Cancan.ro
Cel mai mare REGRET al lui Ioan Isaiu. A murit fără să-și îndeplinească dorința 😢
Prosport.ro
FOTO. Sorana Cîrstea, apariție strălucitoare la Roma. A trecut peste despărțirea de fiul lui Ion Țiriac
Adevarul
Ce înseamnă, de fapt, pactul PNL-USR. Un fost consilier prezidențial lămurește mizele înțelegerii: „PSD nu mai e miza principală”
Mediafax
Mesajul lui Nicușor Dan, în presa internațională. Le Figaro: Președintele României critică strategiile UE
Click
Alimentele care-ți păcălesc foamea, cu bani puțini. Rețeta ieftină a Savetei Bogdan, la 80 de ani: „Mâncarea săracului, ca-n comunism!”
Digi24
Concluziile lui Nicușor Dan după consultările informale: Noul Guvern va avea ca obiectiv până în septembrie să propună bugetul pe 2027
Cancan.ro
BREAKING | A murit actorul Ioan Isaiu
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Bianca, fetița din „Numai Iubirea”. Ce s-a întâmplat cu ea, la 22 de ani de la telenovela care a făcut-o faimoasă în toată România
Ciao.ro
E oficial! Andreea Ibacka, despre divorț: 'Available pentru nunți, botezuri, cumetrii, divorțuri, orice'
Promotor.ro
Mai trebuie să te duci la POLIȚIE dacă mașina ta a fost lovită în parcare?
Descopera.ro
Femeia care a condus un imperiu fără să-l vadă vreodată!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un canibal vede multe tipe aproape goale pe o plajă din Mamaia
Descopera.ro
Demența poate începe chiar din copilărie, au descoperit cercetătorii
ULTIMA ORĂ 🚨 Aproximativ 50 de persoane s-au strâns în fața Teatrului Național București pentru marșul pro-Europa
17:59
🚨 Aproximativ 50 de persoane s-au strâns în fața Teatrului Național București pentru marșul pro-Europa
FLASH NEWS Un pieton a fost ucis de o aeronavă pe Aeroportul Internațional din Denver. Cum a reușit să ajungă pe pistă în momentul decolării
17:49
Un pieton a fost ucis de o aeronavă pe Aeroportul Internațional din Denver. Cum a reușit să ajungă pe pistă în momentul decolării
CONTROVERSĂ Criză de încredere la Beijing. Președintele chinez Xi Jinping pune la îndoială loialitatea șefilor armatei
17:31
Criză de încredere la Beijing. Președintele chinez Xi Jinping pune la îndoială loialitatea șefilor armatei
FLASH NEWS Ce spune Kovesi despre planurile de a intra în politică: „Am plecat din România de aproape 8 ani de zile și încă sunt sperietoarea tuturor”
17:07
Ce spune Kovesi despre planurile de a intra în politică: „Am plecat din România de aproape 8 ani de zile și încă sunt sperietoarea tuturor”
SPORT Cristi Chivu a fost primit de Papa Leon al XIV-lea la Vatican
16:46
Cristi Chivu a fost primit de Papa Leon al XIV-lea la Vatican
Cu ce și-a înlocuit Kovesi colecția de bufnițe, odată ce a plecat din România, la Luxemburg. Ce figurină are acum pe birou fosta șefă DNA
16:25
Cu ce și-a înlocuit Kovesi colecția de bufnițe, odată ce a plecat din România, la Luxemburg. Ce figurină are acum pe birou fosta șefă DNA

Cele mai noi

Trimite acest link pe