Surse: Nicușor Dan a stabilit calendarul oficial al consultării cu partidele. Abia de săptămâna viitoare, după 13 mai. Care e motivul tărăgănării

Președintele Nicușor Dan a stabilit calendarul oficial al consultării cu partidele pentru formarea unui nou guvern, potrivit unor surse politice. Consultările ar urma să înceapă abia de săptămâna viitoare, după 13 mai.

Motivul întârzierii negocierilor ar fi reprezentat de Summitul B9 de la București, care se va desfășura miercurea viitoare.

În plus, marți, la Palatul Cotroceni urmează să vină președintele Poloniei, Karol Nawrocki, pentru o vizită de lucru. Miercuri, cei doi președinți vor conduce summitul B9 pe tot parcursul zilei.

Cheamă sau nu AUR la consultări?

Marea dilemă a consultărilor este dacă președintele va invita și reprezentanții AUR, în condițiile în care a declarat, recent, că exclude un guvern din care să facă parte și această formațiune.

„Niciunul dintre partidele pro-europene nu spune că vrea să facă un guvern cu forțe antioccidentale AUR. Apoi, în acel scenariu în care eu voi avea de numit un prim-ministru… în acel scenariu, repet, mă voi asigura că lucrul acest nu se va întâmpla”, a spus Nicușor Dan.

Potrivit articolului 85, aliniatul 1 din Constituția României, președintele desemnează un candidat pentru funcţia de prim-ministru şi numeşte Guvernul pe baza votului de încredere acordat de Parlament.

De asemenea, articolul 103, aliniatul 1, din Constituție stabilește clar că preşedintele României desemnează un candidat pentru funcţia de prim-ministru, în urma consultării partidului care are majoritatea absolută în Parlament ori, dacă nu există o asemenea majoritate, a partidelor reprezentate în Parlament.

Summitul B9, piedica din calea consultărilor

„Președintele României, Nicușor Dan, va găzdui miercuri, 13 mai 2026, la Palatul Cotroceni, Summitul Formatului București 9 (B9) și al Țărilor Nordice. Evenimentul va fi co-prezidat de Președintele României și de Președintele Republicii Polone, Karol Nawrocki, sub tema generală „Delivering More for Transatlantic Security”.

Formatul București 9, inițiat în 2015 de România și Polonia, reunește țările de pe Flancul Estic al NATO: România, Republica Polonă, Republica Bulgaria, Ungaria, Republica Cehă, Republica Slovacă, Republica Estonia, Republica Lituania și Republica Letonia.

De asemenea, la Summitul care va avea loc la București au fost invitați Secretarul General NATO, Mark Rutte, precum și reprezentanți ai Țărilor Nordice: Republica Finlanda, Regatul Danemarcei, Islanda, Regatul Suediei și Regatul Norvegiei”, au transmis reprezentanții Administrației Prezidențiale, la începutul lunii aprilie.

