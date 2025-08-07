Ion Cristoiu: „Iliescu era un lider care chiar citea, spre deosebire de cei din prezent”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu a depănat câteva amintiri cu regretatul fost președinte Ion Iliescu, amintindu-l ca pe un lider cu umor, dar și cu o cultură vastă. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

„Avea umor Iliescu”

Ion Cristoiu a prezentat câteva amintiri personale și relația pe care a avut-o cu fostul președinte Ion Iliescu. Printre altele, Cristoiu îl amintește pe Iliescu ca pe o persoană jovială și cu simțul umorului. Invitatul ține să facă o comparație între fostul președinte și actuala clasă politică, subliniind că Iliescu se diferenția prin cultură și dorința de cunoaștere.