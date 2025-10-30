Ion Cristoiu: „Mi s-a părut mai GRAV ce a declarat Trump despre retragerea trupelor”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre mesajul lui Trump după retragerea trupelor din România. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu: „N-avem nici importanță negativă, nici importanță pozitivă la Trump. Dacă ai importanță, ești piedică, cum e Spania. Fie te pupă, fie îți dă o scatoalcă.”

Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a vorbit despre mesajul lui Trump după retragerea trupelor din România. Acesta susține că retragerea trupelor din România nu are nicio semnificație. Din punctul de vedere al jurnalistului, credința că trupele americane sunt o necesitate este strict o prostie a esticilor. Jurnalistul susține că mult mai grav este mesajul lui Trump după anunțul de retragere. Cristoiu afirmă că România nu este absolut deloc importantă pentru SUA. Acesta compară România cu Uganda, din punct de vedere al importanței.