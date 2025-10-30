Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Ion Cristoiu: „Mi s-a părut mai GRAV ce a declarat Trump despre retragerea trupelor”

Ion Cristoiu: „Mi s-a părut mai GRAV ce a declarat Trump despre retragerea trupelor”

Andrei Rosz
30 oct. 2025, 22:35, Marius Tucă Show
Ion Cristoiu: „Mi s-a părut mai GRAV ce a declarat Trump despre retragerea trupelor”
Ion Cristoiu: „Mi s-a părut mai GRAV ce a declarat Trump despre retragerea trupelor”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre mesajul lui Trump după retragerea trupelor din România. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu: „N-avem nici importanță negativă, nici importanță pozitivă la Trump. Dacă ai importanță, ești piedică, cum e Spania. Fie te pupă, fie îți dă o scatoalcă.” 

Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a vorbit despre mesajul lui Trump după retragerea trupelor din România. Acesta susține că retragerea trupelor din România nu are nicio semnificație. Din punctul de vedere al jurnalistului, credința că trupele americane sunt o necesitate este strict o prostie a esticilor. Jurnalistul susține că mult mai grav este mesajul lui Trump după anunțul de retragere. Cristoiu afirmă că România nu este absolut deloc importantă pentru SUA. Acesta compară România cu Uganda, din punct de vedere al importanței.

„Depinde aici… Din punct de vedere militar n-are nicio semnificație, pentru că este o mare prostie a țărilor din est. Dacă ai prezență militară americană, nu știu… Și dacă ai 20.000… Este un semnal politic. Mie mai grav mi s-a părut declarația de azi-dimineața lui Trump. Adică în momentul în care a fost întrebat… Da… Păi asta e foarte important. Confirmă ce ți-am spus atâta vreme, că România este un fel de Uganda pentru ei. E o țară care nu are niciun fel de importanță. Adică neavând nicio importanță este judecată la fel ca celelalte. Deci scoaterea de viză nu a fost o pedeapsă. Noi am făcut niște șmecherii să intrăm. A venit o listă și era și România. Și l-au întrebat pe Rubio bă, ce facem cu ăștia? Băi, puteți să îi scoateți. Dacă erau ungurii, nu. Deci e mult mai grav decât se credea. Noi nu suntem… N-avem nici importanță negativă, nici importanță pozitivă la Trump. Dacă ai importanță, ești piedică, cum e Spania. Fie te pupă, fie îți dă o scatoalcă. Noi nu contăm din acest punct de vedere .”, a explicat jurnalistul.

Mediafax
Născut în 2007? Comisia Europeană oferă 40.000 de bilete gratuite de tren pentru tinerii de 18 ani
Digi24
Schimbare de ton la Kremlin: Lansările Poseidon și Burevestnik nu au fost „teste nucleare”
Cancan.ro
Primele rezultate ale necropsiei Ștefaniei Szabo. Ce au descoperit medicii legiști
Prosport.ro
FOTO. Alex Dobre și soția s-au oprit la bancomat: au scos un teanc de bani!
Adevarul
Marius Lulea prevestește finalul Guvernului Bolojan în ianuarie: „Va fi aruncat la coșul de gunoi. PSD va depune moțiune”
Mediafax
Primul oraș din România care interzice trotinetele electrice aproape peste tot
Click
Alimentul de care Fuego nu se atinge: „Cel mai nociv pentru ființa umană”. Îi îndeamnă pe toți să-l evite
Digi24
Un cunoscut actor va fi candidatul POT la Primăria Capitalei. „Schimbarea reală începe de la generația tânără”
Cancan.ro
Fratele Ștefaniei Szabo rupe TĂCEREA după moartea doctoriței din Buzău. Mărturia care dă peste cap ancheta
Ce se întâmplă doctore
Un celebru actor, diagnosticat cu o boală în stadiu terminal, la doar 28 de ani. Medicii i-au dat doar câțiva ani de trăit
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Rușii se joacă din nou cu mințile fanilor Dacia! Așa ar putea arăta noul Sandero
Descopera.ro
O cometă a început să trimită semnale radio Pământului
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Medicul către Bulă: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția. Și 80 de lei, dacă faceți cu amanta
Descopera.ro
Oamenii de știință au reușit să îmbunătățească memoria în creierul îmbătrânit
EXTERNE Uraganul Melissa face ravagii în CARAIBE. Rafale teribile, 300 de km/h!
23:07
Uraganul Melissa face ravagii în CARAIBE. Rafale teribile, 300 de km/h!
INEDIT Zaveră TikTok beton pentru influenceri de carton. Nia reclamă că livratorii i-au ciugulit din cutia de bunăți
22:18
Zaveră TikTok beton pentru influenceri de carton. Nia reclamă că livratorii i-au ciugulit din cutia de bunăți
ULTIMA ORĂ Regele Charles i-a RETRAS titlul Prințului Andrew, care va trebui să părăsească și Royal Lodge
22:14
Regele Charles i-a RETRAS titlul Prințului Andrew, care va trebui să părăsească și Royal Lodge
POLITICĂ Vicepremierul Tánczos Barna: România a negociat cu Bruxelles-ul amânarea reformei pensiilor magistraților din PNRR, dar nu mai e timp
21:58
Vicepremierul Tánczos Barna: România a negociat cu Bruxelles-ul amânarea reformei pensiilor magistraților din PNRR, dar nu mai e timp
EXTERNE Billl Gates, lovitură pentru activiștii de mediu. Se dezice de schimbările climatice și îi îndeamnă pe bogătași să investească în alte domenii
21:20
Billl Gates, lovitură pentru activiștii de mediu. Se dezice de schimbările climatice și îi îndeamnă pe bogătași să investească în alte domenii
RESTRICȚII Motivul pentru care Administrația Prezidențială SUSPENDĂ vizitarea spațiilor exterioare de la Palatul Cotroceni, începând cu 1 noiembrie 2025
21:07
Motivul pentru care Administrația Prezidențială SUSPENDĂ vizitarea spațiilor exterioare de la Palatul Cotroceni, începând cu 1 noiembrie 2025