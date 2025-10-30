Ion Cristoiu: „Mi s-a părut mai GRAV ce a declarat Trump despre retragerea trupelor”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre mesajul lui Trump după retragerea trupelor din România. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a vorbit despre mesajul lui Trump după retragerea trupelor din România. Acesta susține că retragerea trupelor din România nu are nicio semnificație. Din punctul de vedere al jurnalistului, credința că trupele americane sunt o necesitate este strict o prostie a esticilor. Jurnalistul susține că mult mai grav este mesajul lui Trump după anunțul de retragere. Cristoiu afirmă că România nu este absolut deloc importantă pentru SUA. Acesta compară România cu Uganda, din punct de vedere al importanței.
„Depinde aici… Din punct de vedere militar n-are nicio semnificație, pentru că este o mare prostie a țărilor din est. Dacă ai prezență militară americană, nu știu… Și dacă ai 20.000… Este un semnal politic. Mie mai grav mi s-a părut declarația de azi-dimineața lui Trump. Adică în momentul în care a fost întrebat… Da… Păi asta e foarte important. Confirmă ce ți-am spus atâta vreme, că România este un fel de Uganda pentru ei. E o țară care nu are niciun fel de importanță. Adică neavând nicio importanță este judecată la fel ca celelalte. Deci scoaterea de viză nu a fost o pedeapsă. Noi am făcut niște șmecherii să intrăm. A venit o listă și era și România. Și l-au întrebat pe Rubio bă, ce facem cu ăștia? Băi, puteți să îi scoateți. Dacă erau ungurii, nu. Deci e mult mai grav decât se credea. Noi nu suntem… N-avem nici importanță negativă, nici importanță pozitivă la Trump. Dacă ai importanță, ești piedică, cum e Spania. Fie te pupă, fie îți dă o scatoalcă. Noi nu contăm din acest punct de vedere .”, a explicat jurnalistul.