Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Ion Cristoiu: „Nicușor Dan a citit un text și n-a reușit să transmită nicio emoție”

Cătălin Costache
16 ian. 2026, 00:00, Marius Tucă Show

În ediția din 15 ianuarie 2026 a emisiunii „Marius Tucă Show”, jurnalistul Ion Cristoiu a criticat dur prestația publică a președintelui României, Nicușor Dan, afirmând că acesta nu reușește să transmită nicio emoție în discursurile sale. Urmăriți aici integral emisiunea Marius Tucă Show.

Cristoiu a susținut că Nicușor Dan citește texte fără a le interioriza și fără a le trăi, ceea ce duce la un discurs lipsit complet de substanță emoțională. El a remarcat că nici măcar enervarea, tensiunea sau implicarea nu pot fi observate, ceea ce creează o ruptură gravă între funcția prezidențială și percepția publică.

Ion Cristoiu: „Dacă citesc o carte, subliniez niște lucruri. Nicușor Dan nu poate să facă asta. El citește fără să trăiască textul. I-a dat cineva să citească. Nu se poate. Lasă că textul e mediocru, dar abia acum văd că el nu reușește să transmită nicio emoție. Sentimentul pe care mi l-a transmi este că a avut o povară să citească. Nu-l recunosc pe președinte, nu mai vreau.”

