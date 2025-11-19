Ion Cristoiu: „Nu mă duc la vot. Va câștiga Drulă ALEGERILE”

Ion Cristoiu, în emisiunea Marius Tucă Show din 20 noiembrie 2025, face o analiză critică și sceptică asupra bătăliei pentru Primăria Capitalei. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Ion Cristoiu afirmă că sondajele actuale sunt realizate de case dubioase, precum cea a lui Ștefureac. Acesta mai subliniază că toți candidații sunt în marja de eroare și că va conta mult prezența la vot, existând un efort de enervare a susținătorilor lui Drulă pentru a-i demobiliza.

„Va fi primar Drulă. Deja se lucrează pentru asta. Sondajul Inscop de astăzi făcut de o casă de sondare dubioasă a lui Ștefureac, cel care voia un miliard, mai țineți minte, ca să combată comunismul și care a fost secretara care îi făcea cafele lui Maior. Sondajele de până acum, chiar și cele adevărate, n-au nicio valoare, pentru că toți sunt în marjă de eroare” , spune Ion Cristoiu .

Ion Cristoiu indică o campanie electorală tensionată, cu manevre subterane și o luptă între tabere politice