Ion Cristoiu: „Observăm o adevărată BĂTĂLIE împotriva rețelelor sociale. Același lucru este și-n Europa”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre cum se pregătește o cenzurare a mediului online. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu: „Eu cred că AUR sau poate cineva de la conducere trebuie deja să inițieze o petiție către administrația americană în care să spună că se pregătește o cenzurare a acestui internet.”

Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a vorbit despre cum se pregătește o cenzurare a mediului online. Acesta a început prin a spune că ar trebui făcută o petiție spre administrația Trump. La această oră, susține jurnalistul, este o bătălie împotriva rețelelor sociale, condusă de Nicușor Dan. Acesta adaugă faptul că întreg internetul ironizează gafele președintelui. Problema este, susține analistul, că în toată Europa se întâmplă aceeași bătălie.