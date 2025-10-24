Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Ion Cristoiu: „Observăm o adevărată BĂTĂLIE împotriva rețelelor sociale. Același lucru este și-n Europa”

Ion Cristoiu: „Observăm o adevărată BĂTĂLIE împotriva rețelelor sociale. Același lucru este și-n Europa”

Andrei Rosz
24 oct. 2025, 10:30, Marius Tucă Show
Ion Cristoiu: „Observăm o adevărată BĂTĂLIE împotriva rețelelor sociale. Același lucru este și-n Europa”
Ion Cristoiu: „Observăm o adevărată BĂTĂLIE împotriva rețelelor sociale. Același lucru este și-n Europa”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre cum se pregătește o cenzurare a mediului online. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu: „Eu cred că AUR sau poate cineva de la conducere trebuie deja să inițieze o petiție către administrația americană în care să spună că se pregătește o cenzurare a acestui internet.”

Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a vorbit despre cum se pregătește o cenzurare a mediului online. Acesta a început prin a spune că ar trebui făcută o petiție spre administrația Trump. La această oră, susține jurnalistul, este o bătălie împotriva rețelelor sociale, condusă de Nicușor Dan. Acesta adaugă faptul că întreg internetul ironizează gafele președintelui. Problema este, susține analistul, că în toată Europa se întâmplă aceeași bătălie.

„Aici trebuie să devin serios, până la a face o petiție către administrația Trump. Deci la ora actuală e o bătălie condusă de ăla de la Cotroceni, că o fi el nevolnic, dar are momentele astea, împotriva rețelelor sociale. De ce? Dacă te uiți acum pe Tiktok, este un festival cu gafele lui. Da? Problema este că același lucru este și în Europa. Deci această elită, o minoritate, care a pus mâna pe putere în Europa și la noi, așa zișii pro-europeni se confruntă cu o chestiune, au pus mâna pe presa mare și nu au pus mâna pe online. Cetățenii acestei planete au online-ul. Susținătorii și apărătorii online-ului sunt cei din administrația Trump. Vezi discursul lui Vance. Că dacă ei vor să facă, înseamnă că îi contrazic pe americani. Eu cred că AUR sau poate cineva de la conducere trebuie deja să inițieze o petiție către administrația americană în care să spună că se pregătește o cenzurare a acestui internet.”, a explicat jurnalistul.

Mediafax
Cum va fi vremea în luna noiembrie. Prognoza ANM pentru următoarele patru săptămâni
Digi24
Răspunsul lui Donald Trump după ce Vladimir Putin a minimalizat efectele noilor sancțiuni ale SUA
Cancan.ro
Ce au găsit anchetatorii lângă mașina Biankăi și a lui Toni, tinerii găsiți morți în zona Lacului Frumoasa 😲 ⤵️
Prosport.ro
FOTO. Vedeta lui Dan Șucu se iubește cu cumnata unui celebru manelist
Adevarul
Theodor Paleologu: „E foarte plauzibilă o alianță PSD–AUR. Au foarte multe lucruri în comun”
Mediafax
Catedrala Națională este așteptată să devină un punct de referință în vizitele turiștilor străini în București. „Va fi o atracție pentru pelerinii din toată țara”
Click
Cum a slăbit Ioana State 17 kilograme în cinci luni: „Nu m-am înfometat”. Revenirea din „Asia Express” a fost momentul decisiv
Wowbiz
BREAKING NEWS! A fost ucis pe loc! Autocar plin cu suporteri, atacat pe autostradă
Antena 3
Mesajul lui Ilie Bolojan pentru victimele exploziei din Rahova: "Nu poţi să ai pretenţia să vină Guvernul să plătească tot"
Cancan.ro
Primele poze cu Cristina Pucean. BDLP-ule, BDLP-ule, ce i-ai făcut…
Ce se întâmplă doctore
Transformare uluitoare a artistei! Cum a ajuns de la 100 de kilograme la o siluetă de invidiat?
observatornews.ro
Fructul care s-a scumpit de trei ori faţă de anul trecut din cauza îngheţului din primăvară
StirileKanalD
VIDEO „Mașina era încuiată pe interior” Noi detalii șocante ies la iveală în cazul morții Biankăi și lui Toni. Ce l-ar fi determinat să își ucidă iubita: „Probabil s-a răzgândit”
KanalD
Ultima oră! Elicopter prăbușit: Familia unui renumit politician a murit în accidentul aviatic
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Cutie manuală sau automată? Vezi care sunt cele mai ieftine mașini în 2025!
Descopera.ro
Descoperire ULUITOARE cel mai mare satelit al lui Saturn
Evz.ro
Misterul detectivului de la Luvru. Cine este bărbatul elegant care a cucerit internetul
A1
Ce s-a întâmplat cu câinele legat și bătut cu pumnii într-un restaurant din Sectorul 3 (București). Ce a pățit făptașul
Stirile Kanal D
Anunțul momentului pentru românii care iau medicamente
Kfetele
Florin Piersic, în doliu! Una din cele mai dragi ființe din viața lui s-a stins. Dan Negru este cel care a făcut anunțul
RadioImpuls
NU credea că o să audă asta vreodată! Moldo i-a aruncat în față un ADEVĂR DUREROS, iar Ahmed a cedat. Ceea ce i-a spus l-a sfâșiat! Concurentul din Casa Iubirii nu și-a mai putut stăpâni reacția: "Văd o disperare mare"
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța: – Ce bine-i să faci dragoste cu soțul tău, când copilul e la școală!
Descopera.ro
Cu un pas mai aproape de înțelegerea Cosmosului: Ce a descoperit acum Telescopul Webb despre galaxiile din Universul timpuriu?