Ion Cristoiu: „Observăm o adevărată BĂTĂLIE împotriva rețelelor sociale. Același lucru este și-n Europa”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre cum se pregătește o cenzurare a mediului online. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a vorbit despre cum se pregătește o cenzurare a mediului online. Acesta a început prin a spune că ar trebui făcută o petiție spre administrația Trump. La această oră, susține jurnalistul, este o bătălie împotriva rețelelor sociale, condusă de Nicușor Dan. Acesta adaugă faptul că întreg internetul ironizează gafele președintelui. Problema este, susține analistul, că în toată Europa se întâmplă aceeași bătălie.
„Aici trebuie să devin serios, până la a face o petiție către administrația Trump. Deci la ora actuală e o bătălie condusă de ăla de la Cotroceni, că o fi el nevolnic, dar are momentele astea, împotriva rețelelor sociale. De ce? Dacă te uiți acum pe Tiktok, este un festival cu gafele lui. Da? Problema este că același lucru este și în Europa. Deci această elită, o minoritate, care a pus mâna pe putere în Europa și la noi, așa zișii pro-europeni se confruntă cu o chestiune, au pus mâna pe presa mare și nu au pus mâna pe online. Cetățenii acestei planete au online-ul. Susținătorii și apărătorii online-ului sunt cei din administrația Trump. Vezi discursul lui Vance. Că dacă ei vor să facă, înseamnă că îi contrazic pe americani. Eu cred că AUR sau poate cineva de la conducere trebuie deja să inițieze o petiție către administrația americană în care să spună că se pregătește o cenzurare a acestui internet.”, a explicat jurnalistul.