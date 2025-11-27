Ion Cristoiu: „Pe 7 decembrie, dacă îl votăm pe Drulă, îl votăm în continuare pe Nicușor Dan la Primărie”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu a vorbit despre asocierea dintre candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, și președintele Nicușor Dan, susținând că Drulă ar fi „moștenitorul” său la Primăria București. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Invitat în emisiunea „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu a vorbit despre alegerile de la Primăria Capitalei și despre asocierea pe care o consideră neconstituțională între președintele Dan și unul dintre candidați. Acesta susține că prezența lui Nicușor Dan la lansarea candidaturii lui Cătălin Drulă ar fi neetică și neconstituțională.

De asemenea, Cristoiu afirmă că președintele Dan ar fi afirmat că ceilalți doi principali candidați din cursa de la Capitală, Ciprian Ciucu și Daniel Băluță, ar avea legătură cu „rechinii” de pe piața imobiliară din București.

„Noi avem o gravă încălcare a Constituției prin implicarea fățișă a președintelui României în campania electorală de partea unui competitor. Mult mai grav, dacă ar fi fost doi competitori, Drulă, pro-europeanul și democraticul, și Anca Alexandrescu, bla, bla, bla, rușii. Dar pe partea asta mai e și Ciucu, și Băluță. Avem un candidat, Drulă, din partea USR, care concurează cu ceilalți doi. L-a primit la Cotroceni și a făcut o poză. După asta, cu poza aia, ăsta se lăuda. El, după ce a făcut praf strategia de apărare, în loc să se ducă la protocol, se duce direct la Drulă și l-a întrebat pe Drulă dacă vor fi dezbateri. Și el în acea zi i-a pârât pe Ciucu și pe Băluță și el s-a indignat, a sugerat că aceia greșesc. După asta, la un interviu, a zis că știe el multe despre cei doi cu rechini imobiliari, dar nu îl lasă Constituția. De fapt, prin asta a spus că aceia sunt cu rechini imobiliari. Mult mai greu l-a lăsat pe Drulă să folosească imaginea lui și a zis că poate să folosească oricine. El, fățiș, pariază pe Drulă, pe care îl consideră moștenitorul.”

Cristoiu concluzionează prin a spune că un vot pentru Cătălin Drulă ar însemna un vot de susținere pentru Nicușor Dan, acesta din urmă fiind, spune el, „moștenitorul” său moral la Capitală prin asocierea cu candidatul și prezența sa la lansarea candidaturii.