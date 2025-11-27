Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Ion Cristoiu: „Pe 7 decembrie, dacă îl votăm pe Drulă, îl votăm în continuare pe NICUȘOR DAN la Primărie”

Ion Cristoiu: „Pe 7 decembrie, dacă îl votăm pe Drulă, îl votăm în continuare pe NICUȘOR DAN la Primărie”

Malina Maria Fulga
27 nov. 2025, 23:30, Marius Tucă Show
Ion Cristoiu: „Pe 7 decembrie, dacă îl votăm pe Drulă, îl votăm în continuare pe Nicușor Dan la Primărie”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu a vorbit despre asocierea dintre candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, și președintele Nicușor Dan, susținând că Drulă ar fi „moștenitorul” său la Primăria București. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Invitat în emisiunea „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu a vorbit despre alegerile de la Primăria Capitalei și despre asocierea pe care o consideră neconstituțională între președintele Dan și unul dintre candidați. Acesta susține că prezența lui Nicușor Dan la lansarea candidaturii lui Cătălin Drulă ar fi neetică și neconstituțională.

De asemenea, Cristoiu afirmă că președintele Dan ar fi afirmat că ceilalți doi principali candidați din cursa de la Capitală, Ciprian Ciucu și Daniel Băluță, ar avea legătură cu „rechinii” de pe piața imobiliară din București.

„Noi avem o gravă încălcare a Constituției prin implicarea fățișă a președintelui României în campania electorală de partea unui competitor. Mult mai grav, dacă ar fi fost doi competitori, Drulă, pro-europeanul și democraticul, și Anca Alexandrescu, bla, bla, bla, rușii. Dar pe partea asta mai e și Ciucu, și Băluță. Avem un candidat, Drulă, din partea USR, care concurează cu ceilalți doi. L-a primit la Cotroceni și a făcut o poză. După asta, cu poza aia, ăsta se lăuda. El, după ce a făcut praf strategia de apărare, în loc să se ducă la protocol, se duce direct la Drulă și l-a întrebat pe Drulă dacă vor fi dezbateri. Și el în acea zi i-a pârât pe Ciucu și pe Băluță și el s-a indignat, a sugerat că aceia greșesc. După asta, la un interviu, a zis că știe el multe despre cei doi cu rechini imobiliari, dar nu îl lasă Constituția. De fapt, prin asta a spus că aceia sunt cu rechini imobiliari. Mult mai greu l-a lăsat pe Drulă să folosească imaginea lui și a zis că poate să folosească oricine. El, fățiș, pariază pe Drulă, pe care îl consideră moștenitorul.”

Cristoiu concluzionează prin a spune că un vot pentru Cătălin Drulă ar însemna un vot de susținere pentru Nicușor Dan, acesta din urmă fiind, spune el, „moștenitorul” său moral la Capitală prin asocierea cu candidatul și prezența sa la lansarea candidaturii.

„Deci, noi ne ducem pe 7 decembrie. Dacă îl votăm pe Drulă, îl votăm în continuare la Cotroceni pe el. Dacă românii ar fi deștepți, s-ar duce la vot. Eu nu mă duc. Și ar vota oricine în afară de Drulă. Dacă vrem să scăpăm de USR și să-i mai dăm un ghiont și lui Nicușor Dan.”

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Avem 2 posibilități – regimul comunist era criminal, dar Nicușor a beneficiat de privilegii, ori n-a fost regim CRIMINAL”
23:00
Ion Cristoiu: „Avem 2 posibilități – regimul comunist era criminal, dar Nicușor a beneficiat de privilegii, ori n-a fost regim CRIMINAL”
MARIUS TUCĂ SHOW Gândul prezintă BEST OF Marius Tucă Show – vineri, 28 noiembrie, de la ora 20.00
22:00
Gândul prezintă BEST OF Marius Tucă Show – vineri, 28 noiembrie, de la ora 20.00
MARIUS TUCĂ SHOW Gigi Nețoiu: „Tarabele sunt pline de produse, dar oamenii nu mai au BANI să cumpere nimic”
11:00
Gigi Nețoiu: „Tarabele sunt pline de produse, dar oamenii nu mai au BANI să cumpere nimic”
ACTUALITATE Gigi Nețoiu: „Nu avem de unde să scoatem din buget atât de mulți bani pentru ARME”
10:30
Gigi Nețoiu: „Nu avem de unde să scoatem din buget atât de mulți bani pentru ARME”
MARIUS TUCĂ SHOW Dan Dungaciu: „România este într-un RĂZBOI HIBRID de 10 ani – jumătate din România se luptă cu cealaltă jumătate”
09:00
Dan Dungaciu: „România este într-un RĂZBOI HIBRID de 10 ani – jumătate din România se luptă cu cealaltă jumătate”
ACTUALITATE Daniel Băluță: „Ceea ce am făcut la Sectorul 4 reprezintă un MODEL de colaborare între antreprenori și primărie”
08:30
Daniel Băluță: „Ceea ce am făcut la Sectorul 4 reprezintă un MODEL de colaborare între antreprenori și primărie”
Mediafax
Alimentul numărul 1 pentru întărirea sistemului imunitar în acest sezon al răcelilor și gripei
Digi24
Putin aruncă în aer negocierile de pace: „Nu semnez documente cu o conducere ilegitimă a Ucrainei”
Cancan.ro
Ce a pățit Mirela din Turnu Măgurele, după ce s-a mutat în Spania. Cum au poreclit-o colegii, după ce au aflat că este româncă
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
Adevarul
De ce a murit familia aflată în vacanță în Istanbul, potrivit raportului medico-legal. Ipoteza inițială a fost exclusă
Mediafax
Târgul de Crăciun din Craiova, desemnat cel mai frumos din Europa. Lia Olguța Vasilescu: Am primit 142.687 de voturi din toată lumea
Click
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni
Digi24
Ilie Bolojan: „Nu putem să avem abordări de tip anglo-saxon la taxe și comportamente balcanice în gestionarea banilor”
Cancan.ro
Moment bizar în timpul unui monolog oferit de Volodimir Zelensky. Ceva alb îi cade din nas, în timp ce vorbește
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Christina Ich în costum de baie! A încins atmosfera! Influencerița se menține într-o formă de zile mari
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
KGM Torres intră în liga SUV-urilor mari: rival direct pentru Dacia Bigster și Toyota RAV4
Descopera.ro
Brânza MICROCIPATĂ, pe rafturile din magazine?!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion are chef de acțiune: - Mărie, hai să facem dragoste!
Descopera.ro
Oamenii de știință au reușit să întinerească celulele stem care produc sânge
FLASH NEWS Scandal la Timișoara. Artistul Nicolae Voiculeț îl acuză pe Dominic Fritz că sabotează Crăciunul românilor:”Vom cânta până îți intră capul în pământ de rușine”
22:56
Scandal la Timișoara. Artistul Nicolae Voiculeț îl acuză pe Dominic Fritz că sabotează Crăciunul românilor:”Vom cânta până îți intră capul în pământ de rușine”
ACTUALITATE Câți bani moștenesc copiii. Care este procentul stipulat de lege
22:43
Câți bani moștenesc copiii. Care este procentul stipulat de lege
FLASH NEWS Bolojan vrea să interzică toate excepțiile din legea cumulului pensiei cu salariu, „mai puțin cele date de deciziile CCR”
22:07
Bolojan vrea să interzică toate excepțiile din legea cumulului pensiei cu salariu, „mai puțin cele date de deciziile CCR”
SPORT Mainz, învinsă la Craiova! Oltenii lui Coelho URCĂ în clasamentul Conference League
22:04
Mainz, învinsă la Craiova! Oltenii lui Coelho URCĂ în clasamentul Conference League
SCANDAL Adrian Papahagi, la un pas să fie „linșat” la o conferință teologică de către un preot. Alți preoți au intervenit în forță și l-au scos din sală pe agresor
21:58
Adrian Papahagi, la un pas să fie „linșat” la o conferință teologică de către un preot. Alți preoți au intervenit în forță și l-au scos din sală pe agresor
POLITICĂ Austeritatea marca Bolojan continuă și în 2026, în administrație: „Trebuie pusă presiune pe cheltuieli”
21:56
Austeritatea marca Bolojan continuă și în 2026, în administrație: „Trebuie pusă presiune pe cheltuieli”