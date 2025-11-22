Ion Cristoiu: „Pe măsură ce se înrăutățește viața cotidiană, Călin Georgescu devine un mit”

În ediția din 20 noiembrie 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show”, jurnalistul Ion Cristoiu a vorbit despre ascensiunea imaginii lui Călin Georgescu în percepția publică. Urmăriți aici integral emisiunea Marius Tucă Show.

Cristoiu a declarat că figura lui Călin Georgescu a devenit, în timp, o proiecție a speranțelor și a frustrărilor acumulate de o parte a societății. El a subliniat că fenomenul nu ține doar de persoana propriu-zisă, ci de nevoia colectivă de a investi emoțional într-un lider perceput ca alternativă la sistem.

Ion Cristoiu: „Pot să spun o propoziție istorică? Călin Georgescu, pe măsură ce se înrăutățește viața cotidiană, devine tot mai mit și pentru ceilalți. Nu poți să lupți. Oricât ai spune despre el acum. El a fost o creație. El nu e el. De la început, oamenii au investit în el. Cum le iei lor investiția?”

