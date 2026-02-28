Prima pagină » Actualitate » Orașul din România în care roboții fac ordine pe străzi. „Vă rugăm să păstraţi curăţenia! Colectați deșeurile selectiv!”

Orașul din România în care roboții fac ordine pe străzi. „Vă rugăm să păstraţi curăţenia! Colectați deșeurile selectiv!”

28 feb. 2026, 07:46, Actualitate
Orașul din România în care roboții fac ordine pe străzi. „Vă rugăm să păstraţi curăţenia! Colectați deșeurile selectiv!”
Orașul din România în care roboții fac ordine pe străzi / Sursa FOTO: screenshot video Antena 3

La Târgu Mureș, tehnologia de ultimă generație a depășit stadiul testărilor de laborator și este implementată pe stradă. Un câine-robot care merge printre trecători și le vorbește despre colectarea selectivă nu mai ține de domeniul SF în acest oraș din România, scrie Mediafax.

În zona centrală a orașului, roboți umanoizi și patrupezi patrulează și transmit mesaje vocale către locuitori, într-un program-pilot de salubrizare.

Cine implementează programul

„Mulţumim că aţi ales serviciile noastre. Vă rugăm să păstraţi curăţenia stradală! Vă rugăm să colectaţi deşeurile selectiv!”, sunt doar câteva dintre mesajele difuzate de robotul patruped.

Reprezentanții companiei de salubritate Sylevy Salubriserv – operatorul de salubritate din Târgu Mureș – spun că, în această etapă, rolul roboților este în principal de informare și conștientizare.

„Vor avea o complexitate redusă la nivel de activitate, însemnând mesaje vocale diseminate prin intermediul acestor roboți către populație în vederea conștientizării asupra importanței colectării selective și a asigurării unui spațiu public curat”, a explicat managerul Lidia Laszlo, la Antena 3. „Roboții vor circula complet autonom cu ajutorul inteligenței artificiale, vor identifica problemele reale din teren și vor alerta echipele de intervenție. Roboții patrupezi au o autonomie de 5 ore, iar cei umanoizi au capacitatea de a-și schimba singuri bateria”, a precizat și Robert Ferencz, managerul proiectului IT.

Dincolo de mesajele vocale, roboții sunt dotați cu senzori performanți și tehnologii care le permit să se deplaseze autonom și să identifice problemele din teren. În această etapă, funcționează sub monitorizare de la distanță, însă obiectivul este operarea complet independentă.

Investiția pentru acest program pilot se ridică la aproximativ un milion de euro. Autoritățile pot închiria roboții, iar costurile diferă în funcție de complexitatea serviciilor și de mentenanță.

Dacă experimentul își dovedește eficiența, modelul ar putea fi extins și în alte orașe, schimbând modul în care este gestionată curățenia publică în România.

Amenzi uriașe în București

Pe de altă parte, în București, regulile privind gestionarea deșeurilor devin tot mai stricte, iar autoritățile au anunțat intensificarea controalelor și extinderea sistemelor de supraveghere video. De câțiva ani, primăriile de sector monitorizează atent zonele unde se aruncă gunoi, iar sancțiunile pe care le riscă locuitorii orașului care fac așa ceva nu sunt deloc simbolice.

Potrivit reglementărilor în vigoare, persoanele surprinse că aruncă sau depozitează deșeuri în mod necorespunzător pot primi amenzi care ajung până la 5.000 de lei. Iar autoritățile atrag atenția că nu doar abandonarea sacilor de gunoi pe domeniul public este pedepsită de lege, ci și alte situații întâlnite cu regularitate prin cartierele Capitalei.

Iată ce abateri sunt vizate de lege:

  • abandonarea deșeurilor lângă coșurile stradale mici, montate pe stâlpi și destinate exclusiv ambalajelor sau resturilor de moment;
  • depozitarea sacilor menajeri proveniți din locuințe la punctele de colectare fără existența unui contract cu operatorul de salubritate;
  • aruncarea gunoiului pe spațiile verzi sau la baza arborilor.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Amendă de 5.000 lei pentru bucureștenii care comit această neglijență. Sunt prinși pe camerele de supraveghere stradală și amenda vine direct acasă

Iarna lui 2026, o mină de aur pentru firmele de curăţenie şi deszăpezire. Profit istoric de 1 miliard de lei, în vreme ce bucureștenii se luptă cu nămeții ca în Siberia, la o săptămână după ninsoarea care a paralizat Capitala

Marea Insulă de Gunoi din Pacific se transformă întru-un continent plutitor populat de vietăți marine călătoare

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE 28 Februarie, calendarul zilei: Lucian Bute împlinește 46 de ani, Selly face 25. Membrii echipajului navetei spațiale Apollo 12 sosesc la București
07:15
28 Februarie, calendarul zilei: Lucian Bute împlinește 46 de ani, Selly face 25. Membrii echipajului navetei spațiale Apollo 12 sosesc la București
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Pentru prima dată în istoria omenirii, manipularea a devenit armă de război”
07:00
Ion Cristoiu: „Pentru prima dată în istoria omenirii, manipularea a devenit armă de război”
LIVE UPDATE Război în Ucraina, ziua 1465. Armistițiu pe linia frontului: de ce nu se mai trage în Zaporojie
06:33
Război în Ucraina, ziua 1465. Armistițiu pe linia frontului: de ce nu se mai trage în Zaporojie
EXCLUSIV Adevărul despre POS-urile de la Mega Image care au camere video. Noile dispozitive de plată au apărut în mai multe magazine din București. Explicațiile oferite de retailer, în exclusivitate pentru Gândul
06:00
Adevărul despre POS-urile de la Mega Image care au camere video. Noile dispozitive de plată au apărut în mai multe magazine din București. Explicațiile oferite de retailer, în exclusivitate pentru Gândul
CONTROVERSĂ Bolojan a trecut linia roșie, FMI pândește după colț. Ce efecte a avut intervenția temutului Fond în timpul recesiunii din epoca Boc – Băsescu
06:00
Bolojan a trecut linia roșie, FMI pândește după colț. Ce efecte a avut intervenția temutului Fond în timpul recesiunii din epoca Boc – Băsescu
Mediafax
Noua clădire pentru tratarea tuberculozei, din București, aproape de finalizare
Digi24
Cine este Maria Julissa, femeia care ar fi stârnit un adevărat război în Mexic, după uciderea liderului de cartel El Mencho
Cancan.ro
Fiul unei celebre vedete TV a murit! Tânărul avea doar 23 de ani. Prima ipoteză a polițiștilor despre cauza morții a sfâșiat familia
Prosport.ro
FOTO. Ana Maria e considerată cea mai frumoasă fotbalistă din lume!
Adevarul
Rusia pare să fi cucerit Pokrovskul, după doi ani de lupte. Ce înseamnă căderea orașului, potrivit analiștilor ISW
Mediafax
Paramount cumpără Warner Bros pentru 31 de dolari pe acțiune: Netflix s-a retras din cursă
Click
Rețeta grecească de post care face furori. Cartofi și dovlecei mai gustoși ca orice friptură!
Digi24
Răsturnare de situație. Miliardarul ucrainean cu cetățenie română care a căzut de la fereastră ar fi fost ucis chiar de către fiul său
Cancan.ro
Actor celebru din România, săltat de mascați! Este vizat într-un dosar de trafic de persoane și spălare de bani, într-un club din București
Ce se întâmplă doctore
O mai ții minte pe Ninel Conde, actrița din telenovela Rebelde? Cum arată acum actrița, la 50 de ani. Nu a îmbătrânit deloc și pozează provocator
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Vânzările Dacia Sandero în 2026 au scăzut la jumătate, în Europa. Modelul nu a prins nici măcar Top 10, în ianuarie
Descopera.ro
Ce se ascunde în „inima” Căii Lactee?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Dragă, sunt cu o domnișoară de 18 ani la un hotel!
Descopera.ro
Ucraina nu era pregătită pentru o invazie pe scară largă, a recunoscut comandantul Gărzii Naționale
VIDEO EXCLUSIV Fată, băiat și ciucurei – tradiție și meșteșug. Cum alegi din miile de mărțișoare handmade, în centrul Bucureștiului, la Muzeul Național al Țăranului Român
07:00
Fată, băiat și ciucurei – tradiție și meșteșug. Cum alegi din miile de mărțișoare handmade, în centrul Bucureștiului, la Muzeul Național al Țăranului Român
CONTROVERSĂ „Alice” în Țara Adulților. Acuzată de mărturie falsă în fața FBI, controversata Nomma Zarubina recunoaște legătura cu FSB și își așteaptă sentința. „Ideea lor era să rămână în contact cu mine”
06:30
„Alice” în Țara Adulților. Acuzată de mărturie falsă în fața FBI, controversata Nomma Zarubina recunoaște legătura cu FSB și își așteaptă sentința. „Ideea lor era să rămână în contact cu mine”
CONTROVERSĂ Guvernarea prin scurtături. Cum transformă Ilie Bolojan urgența în regulă și ocolește circuitul constituțional al legiferării
05:30
Guvernarea prin scurtături. Cum transformă Ilie Bolojan urgența în regulă și ocolește circuitul constituțional al legiferării
EXCLUSIV Miracolul din Chiajna. Povestea tânărului care a supraviețuit după ce a fost călcat de tren. „Era sfărâmat cu totul”
05:00
Miracolul din Chiajna. Povestea tânărului care a supraviețuit după ce a fost călcat de tren. „Era sfărâmat cu totul”
EXTERNE Trump afirmă că nu a luat nici o decizie finală în privința Iranului. Dar glonțul a fost tras deja. Portavionul USS Gerald R. Ford este pe poziții
23:12
Trump afirmă că nu a luat nici o decizie finală în privința Iranului. Dar glonțul a fost tras deja. Portavionul USS Gerald R. Ford este pe poziții
EXTERNE Bill Clinton, audiat în cazul Epstein: ”N-am văzut şi n-am făcut nimic rău. Chiar şi privind în urmă n-am văzut nimic care să mă alerteze”
22:49
Bill Clinton, audiat în cazul Epstein: ”N-am văzut şi n-am făcut nimic rău. Chiar şi privind în urmă n-am văzut nimic care să mă alerteze”

Cele mai noi

Trimite acest link pe