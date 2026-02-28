Orașul din România în care roboții fac ordine pe străzi. „Vă rugăm să păstraţi curăţenia! Colectați deșeurile selectiv!”

La Târgu Mureș, tehnologia de ultimă generație a depășit stadiul testărilor de laborator și este implementată pe stradă. Un câine-robot care merge printre trecători și le vorbește despre colectarea selectivă nu mai ține de domeniul SF în acest oraș din România, scrie Mediafax.

În zona centrală a orașului, roboți umanoizi și patrupezi patrulează și transmit mesaje vocale către locuitori, într-un program-pilot de salubrizare.

Cine implementează programul

„Mulţumim că aţi ales serviciile noastre. Vă rugăm să păstraţi curăţenia stradală! Vă rugăm să colectaţi deşeurile selectiv!”, sunt doar câteva dintre mesajele difuzate de robotul patruped.

Reprezentanții companiei de salubritate Sylevy Salubriserv – operatorul de salubritate din Târgu Mureș – spun că, în această etapă, rolul roboților este în principal de informare și conștientizare.

„Vor avea o complexitate redusă la nivel de activitate, însemnând mesaje vocale diseminate prin intermediul acestor roboți către populație în vederea conștientizării asupra importanței colectării selective și a asigurării unui spațiu public curat”, a explicat managerul Lidia Laszlo, la Antena 3. „Roboții vor circula complet autonom cu ajutorul inteligenței artificiale, vor identifica problemele reale din teren și vor alerta echipele de intervenție. Roboții patrupezi au o autonomie de 5 ore, iar cei umanoizi au capacitatea de a-și schimba singuri bateria”, a precizat și Robert Ferencz, managerul proiectului IT.

Dincolo de mesajele vocale, roboții sunt dotați cu senzori performanți și tehnologii care le permit să se deplaseze autonom și să identifice problemele din teren. În această etapă, funcționează sub monitorizare de la distanță, însă obiectivul este operarea complet independentă.

Investiția pentru acest program pilot se ridică la aproximativ un milion de euro. Autoritățile pot închiria roboții, iar costurile diferă în funcție de complexitatea serviciilor și de mentenanță.

Dacă experimentul își dovedește eficiența, modelul ar putea fi extins și în alte orașe, schimbând modul în care este gestionată curățenia publică în România.

Amenzi uriașe în București

Pe de altă parte, în București, regulile privind gestionarea deșeurilor devin tot mai stricte, iar autoritățile au anunțat intensificarea controalelor și extinderea sistemelor de supraveghere video. De câțiva ani, primăriile de sector monitorizează atent zonele unde se aruncă gunoi, iar sancțiunile pe care le riscă locuitorii orașului care fac așa ceva nu sunt deloc simbolice.

Potrivit reglementărilor în vigoare, persoanele surprinse că aruncă sau depozitează deșeuri în mod necorespunzător pot primi amenzi care ajung până la 5.000 de lei. Iar autoritățile atrag atenția că nu doar abandonarea sacilor de gunoi pe domeniul public este pedepsită de lege, ci și alte situații întâlnite cu regularitate prin cartierele Capitalei.

Iată ce abateri sunt vizate de lege:

abandonarea deșeurilor lângă coșurile stradale mici, montate pe stâlpi și destinate exclusiv ambalajelor sau resturilor de moment;

depozitarea sacilor menajeri proveniți din locuințe la punctele de colectare fără existența unui contract cu operatorul de salubritate;

aruncarea gunoiului pe spațiile verzi sau la baza arborilor.

