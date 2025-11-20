Ion Cristoiu: „Postarea lui Nicușor Dan legată de aducerea în țară a lui Potra a fost o PROSTIE. Nu știu de ce a scris-o”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre reacția lui Nicușor Dan la aducerea lui Potra și a colaboratorilor acestuia în țară. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a vorbit despre reacția lui Nicușor Dan la sosirea lui Potra în țară. După luni de colaborare cu justiția din Dubai, Potra a fost adus astăzi în țară. Asupra acestui eveniment a făcut și Nicușor Dan o postare pe platforma X. Jurnalistul susține că este o prostie ce a scris președintele.
„A fost o greșeală că a plecat. De regulă cel care pleacă n-are dreptate. Și dacă am văzut ce a scris nevolnicul (n.r. Nicușor Dan). N-am zis nevolnicul, doamne ferește, ci nevol-Nicu. El e un bărbat politic, bărbat din toate punctele de vedere. Că mie mi s-a părut o prostie aia a lui de pe X (n.r. Twitter). Hai să o fac pulbere, dacă tot a scris-o. Deci el, în primul rând, nu văd de ce a scris. Că au mai fost aduși și alții. Este o prostie pentru că trebuie să ajungă în fața justiție, nu numai cei suspectați de acțiune împotriva cu ordinii constituționale. Că el are telenovela aia făcută, cum îi zice, a lui Iacob sau cum îi zice, așa, prozatorul ăla. Trebuie să ajungă toți. Vrei să povestim dosarul ăla? Potra urma să ajungă în București cu niște pocnitori și să schimbe ordinea constituțională. Dar n-a povestit cum…”, a explicat jurnalistul.