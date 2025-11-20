Ion Cristoiu: „Postarea lui Nicușor Dan legată de aducerea în țară a lui Potra a fost o PROSTIE. Nu știu de ce a scris-o”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre reacția lui Nicușor Dan la aducerea lui Potra și a colaboratorilor acestuia în țară. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu: „Hai să o fac pulbere, dacă tot a scris-o. Deci el, în primul rând, nu văd de ce a scris. Că au mai fost aduși și alții. Este o prostie pentru că trebuie să ajungă în fața justiție, nu numai cei suspectați de acțiune împotriva cu ordinii constituționale.”

Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a vorbit despre reacția lui Nicușor Dan la sosirea lui Potra în țară. După luni de colaborare cu justiția din Dubai, Potra a fost adus astăzi în țară. Asupra acestui eveniment a făcut și Nicușor Dan o postare pe platforma X. Jurnalistul susține că este o prostie ce a scris președintele.