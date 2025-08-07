Ion Cristoiu: „PSD ar trebui să treacă în opoziție, cum a făcut și Iliescu după 6 ani de putere”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu a acuzat lipsa opoziției în actuala coaliție de guvernare, susținând necesitatea trecerii în opoziție a partidului de stânga, PSD, și recuperarea identității sale ideologice. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu vorbește despre ascensiunea USR la putere, susținând că, din punctul său de vedere, acest partid nu ar avea ce căuta în coaliția de guvernare. Cu atât mai mult, scriitorul acuză Partidul Social Democrat (PSD), care, deși opus ideologic, a acceptat această formulă de guvernare și, spune el, ar susține tacit USR-ul.

„În momentul în care au intrat ei, USR-ul, ei sunt așa, la nivel de coropișniță. Apoi, ca și cancerul, au început să cucerească puterea. USR-ul n-avea ce căuta la guvernare. În momentul în care au venit ei ,flămânzi, cu presa de partea lor, au început să… cancerul, să cucerească. Dar ei n-ar putea să facă asta, să-și pună neamurile, cum s-a povestit, dacă nu i-ar sprijini PSD-ul. Partidul care garantează majoritatea și prezența USR-ului la guvernare sunt ei.”

„Cea mai mare problemă a României nu sunt măsurile de austeritate. Este absența opoziției”

Invitatul acuză lipsa unei opoziții reale în actuala formulă de guvernare, susținând că PSD ar fi trebuit să rămână în opoziție, nu la conducere, alături de partide cu viziuni ideologice opuse. Acesta amintește drept exemplu situația în care Ion Iliescu, după șase ani de guvernare, a trecut în opoziție, susținând că o astfel de tactică ar fi cea mai potrivită și în cazul PSD.