Ion Cristoiu: „Tinerii ucraineni ajung în România că să scape de încorporare”

Ion Cristoiu discută în emisiunea Marius Tucă Show din 29 ianuarie 2026 despre un fenomen regional: tineri ucraineni trec ilegal frontiera în România și Republica Moldova pentru a evita încorporarea obligatorie în armată în contextul războiului. Urmărește aici, integral emisiunea Marius Tucă Show,
Jurnalista Natalia Morari menționează o rețea organizată implicând grăniceri ucraineni și moldoveni, agenți care recrutează clienți în Ucraina și facilitează trecerea prin puncte de control sau rute alternative.
Ion Cristoiu: „La noi este fenomenul ăsta, că trec oameni tineri din Ucraina, la noi ca să scape de încorporare. Este fenomenul ăsta și la Moldova?”
Natalia Morari: „Sigur, sigur, sunt și cazuri când uneori sunt prinși și întorși. Deci există o schemă care leagă grănicerii ucraineni cu grănicerii din Republica Moldova. E o schemă din care fac parte persoanele, așa-ziși agenți care găsesc clienți pe teritoriul Ucrainei, organizează această rețea între Ucraina și Moldova și astfel cetățenii Ucrainei ajung în Republica Moldova. E mai complicat, dar asta se face cu bărcile”
Natalia Morari citează discuții anterioare din emisiunea sa și date de anul trecut, costul pentru o persoană variază între 10.000 și 20.000 de euro.
„Atunci când discutam și anul trecut chiar prezentam aceste cifre în emisiunea mea, era vorba de o cifră, de la 10 până la 20.000 euro pentru o persoană. Deci a fost o schemă foarte scumpă” , spune jurnalista.