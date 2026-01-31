Prima pagină » Actualitate » 1.300 lei lei în plus la pensie, din luna martie 2026, pentru acești pensionari din România

1.300 lei lei în plus la pensie, din luna martie 2026, pentru acești pensionari din România

31 ian. 2026, 07:41, Actualitate
1.300 lei lei în plus la pensie, din luna martie 2026, pentru acești pensionari din România
1.300 lei lei în plus la pensie, din luna martie 2026

Urmează încă un an dificil pentru pensionari, mai ales după ce Guvernul Bolojan a decis să nu indexeze veniturile seniorilor cu rata inflației, așa cum prevedea legea. Totuși, Casa de Pensii vine cu o veste bună: pensionarii beneficiază de 1300 de lei în plus, începând cu luna martie a acestui an.

Deocamdată, România oferă puțin ajutor pensionarilor, iar asta se vede din viața grea pe care aceștia o duc.

Cine primește 1300 de lei în plus la pensie

Totuși, se acordă un beneficiu, începând cu luna martie 2026. Cine se încadrează? Newsweek scrie despre un proiect care demararează cu întârziere – acordarea biletelor de tratament balbnear. Surse din interiorul Casei de Pensii susțin că „o să putem vorbi mai multe detalii despre biletele de tratament undeva la 1 februarie și am primit cereri fără să avem bilete. În această perioadă se fac contractele de către Casa Națională”.

Casele de pensii din toată țara au primit, deja, cereri pentru biletele de tratament. La Gorj, de exemplu, pensionarii sunt îndemnați să depună cereri, iar la Giurgiu se primesc de luni, 2 februarie. Cererile se depun cu cel puțin 30 de zile înainte de prima lună pentru care se solicită biletul de tratament, iar asta înseamnă că prima serie de pensionari va merge în stațiuni în luna martie.

Chiar dacă nu au fost anunțate noile prețuri, pe 2026, pensionarii beneficiază de o reducere importantă la sejurul lor care include 12 zile de tratament. De exemplu, anul trecut, în stațiunile Geoagiu, Căciulata, Govora sau Techirghiol prețul ar fi fost între 3.100 și 3.500 de lei, potrivit sursei citate, iar pensionarii au plătit jumătate din această sumă.

Pensia medie în România este de 2.818 lei, iar statul subvenționează între 30% și 45% din biletul de tratament. Decontarea costurilor se face prin Casa Națională de Pensii Publice.

Iată cum se calculează:

  • Pensionarii cu pensie mai mică sau egală cu salariul minim pe economie (2.574 lei) plătesc 55% din drepturile de pensie aferente lunii precedente;
  • Pensionarii cu pensie mai mare decât salariul minim (2.574 lei) plătesc 70% din drepturile de pensie nete.

Documente necesare pentru obținerea biletului de tratament

Ca să primească un bilet de tratament decontat de stat, pensionarii trebuie să dovedească îndeplinirea criteriilor de acordare prezentând următoarele documente:

  • cererea de acordare a biletului de tratament;
  • actul de identitate (copie);
  • talonul de plată a pensiei;
  • biletul de trimitere – formular cu regim special, unic pentru serviciile medicale de recuperare-reabilitare acordate de către societăţile de turism balnear şi de recuperare, eliberat de către medicul de familie sau medicul de specialitat, aflat în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate (copie, cu prezentarea actului original).

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Totul despre pensia anticipată parțială în 2026. Cu câți ani poți ieși mai devreme din câmpul muncii și ce impact are asupra banilor primiți

Tabel pensii | Ce pensie vei primi în funcție de meseria ta, daca ai muncit 40 de ani cu carte de muncă

Cât este pensia medie în România la începutul anului 2026. Casa Națională de Pensii a făcut publice datele oficiale

Pensionarii din România care pierd 825 lei, începând cu 1 iulie 2026. Decizia este finală

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Interesul american nu este pentru România, dar este interes pentru regiune”
07:32
Dan Dungaciu: „Interesul american nu este pentru România, dar este interes pentru regiune”
ACTUALITATE 31 Ianuarie, calendarul zilei: Virginia Ruzici împlinește 71 de ani, Justin Timberlake face 45
07:15
31 Ianuarie, calendarul zilei: Virginia Ruzici împlinește 71 de ani, Justin Timberlake face 45
AUTO Se poate și așa! Cât a plătit un bucureștean pentru o cursă Uber de 55 de minute, la oră de vârf
07:02
Se poate și așa! Cât a plătit un bucureștean pentru o cursă Uber de 55 de minute, la oră de vârf
EXCLUSIV Ion Cristoiu: „Maia Sandu va fi președintele României. În cadrul negocierilor de unire, unul dintre președinți va trebui să renunțe”
07:00
Ion Cristoiu: „Maia Sandu va fi președintele României. În cadrul negocierilor de unire, unul dintre președinți va trebui să renunțe”
METEO Meteorologii Accuweather anunță o lună februarie atipică pentru aceste mileniu, în România. Ce se întâmplă în București
06:33
Meteorologii Accuweather anunță o lună februarie atipică pentru aceste mileniu, în România. Ce se întâmplă în București
EXCLUSIV Anchetă la Penitenciarul Craiova după ce un deținut despre care se știa că plănuia să se sinucidă a fost lăsat singur în celulă și a fost găsit spânzurat
05:00
Anchetă la Penitenciarul Craiova după ce un deținut despre care se știa că plănuia să se sinucidă a fost lăsat singur în celulă și a fost găsit spânzurat
Mediafax
A murit actrița Catherine O’Hara, cunoscută pentru rolurile din din Home Alone și Schitt’s Creek
Digi24
Un șofer de autobuz a devenit „erou” după ce a prins un hoț care atacase o pasageră. Apoi a fost concediat
Cancan.ro
A murit Iulia Ganea, femeia care a trăit 11 ani ca un bebeluș după ce a fost spulberată pe trecerea de pietoni 😢
Prosport.ro
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
Adevarul
Într-o comună cu 166 de locuitori, fără apă, edilul face naveta cu un elicopter de 800.000 de dolari. Populația se dublează în anii electorali
Mediafax
Horoscop 31 ianuarie 2026: Zodiile care încheie luna ianuarie cu noi oportunități
Click
Imagini din interiorul casei lui Virgil Ianțu. Vila cu două niveluri, complet transformată după renovare: „O adevărată investiție, la care mă gândesc cu mândrie”
Digi24
Telenovelă cu fiul lui Donald Trump. Prietena rusoaică a liderului american a fost bătută din gelozie de un conațional în Londra
Cancan.ro
A murit canotoarea Florentina Filipovici, la doar 32 de ani 3 copii au rămas acum orfani de mamă 😢
Ce se întâmplă doctore
Imagini WOW cu Dana Săvuică în costum de baie, la 56 de ani. Și-a arătat formele perfecte: „Ca femeie, nu e ușor să îți accepți vârsta”
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Un producător auto premium introduce lâna peste tot la interior. De ce a decis asta?
Descopera.ro
Secretul bine păstrat în România Primului Război Mondial
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de două ori, de trei, de patru…
Descopera.ro
Cercetătorii brazilieni au făcut o descoperire importantă în lupta cu unul dintre cele mai agresive tipuri de cancer
RĂZBOI Dronele termice de pe frontul ucrainean, semnal de alarmă pentru NATO. „Nu este clar de ce ar fi nevoie pentru a zgudui letargia actuală a puterilor occidentale”
07:00
Dronele termice de pe frontul ucrainean, semnal de alarmă pentru NATO. „Nu este clar de ce ar fi nevoie pentru a zgudui letargia actuală a puterilor occidentale”
EXCLUSIV Valentin Stan: Serviciile de Informații daneze au anunțat în 2025 care este pericolul rusesc și chinezesc din jurul Groenlandei
06:30
Valentin Stan: Serviciile de Informații daneze au anunțat în 2025 care este pericolul rusesc și chinezesc din jurul Groenlandei
Misterul donatorilor anonimi din campania lui Nicușor Dan. În România Onestă, nici până în ziua de azi nu știm cine i-a donat președintelui peste 9 milioane de euro pentru campania de anul trecut
06:00
Misterul donatorilor anonimi din campania lui Nicușor Dan. În România Onestă, nici până în ziua de azi nu știm cine i-a donat președintelui peste 9 milioane de euro pentru campania de anul trecut
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Tinerii ucraineni ajung în România că să scape de încorporare”
06:00
Ion Cristoiu: „Tinerii ucraineni ajung în România că să scape de încorporare”
RĂZBOI Trump ar putea autoriza un atac asupra Iranului în acest weekend pentru a răsturna regimul de la Teheran, susțin oficiali militari
22:35
Trump ar putea autoriza un atac asupra Iranului în acest weekend pentru a răsturna regimul de la Teheran, susțin oficiali militari
INEDIT Fenta Maradona, 2026. Un afacerist japonez iscusit a vândut patru ceasuri de lux pe un rucsac cu hârtiuțe Monopoly
22:27
Fenta Maradona, 2026. Un afacerist japonez iscusit a vândut patru ceasuri de lux pe un rucsac cu hârtiuțe Monopoly

Cele mai noi

Trimite acest link pe