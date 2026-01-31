1.300 lei lei în plus la pensie, din luna martie 2026, pentru acești pensionari din România

Urmează încă un an dificil pentru pensionari, mai ales după ce Guvernul Bolojan a decis să nu indexeze veniturile seniorilor cu rata inflației, așa cum prevedea legea. Totuși, Casa de Pensii vine cu o veste bună: pensionarii beneficiază de 1300 de lei în plus, începând cu luna martie a acestui an.

Deocamdată, România oferă puțin ajutor pensionarilor, iar asta se vede din viața grea pe care aceștia o duc.

Cine primește 1300 de lei în plus la pensie

Totuși, se acordă un beneficiu, începând cu luna martie 2026. Cine se încadrează? Newsweek scrie despre un proiect care demararează cu întârziere – acordarea biletelor de tratament balbnear. Surse din interiorul Casei de Pensii susțin că „o să putem vorbi mai multe detalii despre biletele de tratament undeva la 1 februarie și am primit cereri fără să avem bilete. În această perioadă se fac contractele de către Casa Națională”.

Casele de pensii din toată țara au primit, deja, cereri pentru biletele de tratament. La Gorj, de exemplu, pensionarii sunt îndemnați să depună cereri, iar la Giurgiu se primesc de luni, 2 februarie. Cererile se depun cu cel puțin 30 de zile înainte de prima lună pentru care se solicită biletul de tratament, iar asta înseamnă că prima serie de pensionari va merge în stațiuni în luna martie.

Chiar dacă nu au fost anunțate noile prețuri, pe 2026, pensionarii beneficiază de o reducere importantă la sejurul lor care include 12 zile de tratament. De exemplu, anul trecut, în stațiunile Geoagiu, Căciulata, Govora sau Techirghiol prețul ar fi fost între 3.100 și 3.500 de lei, potrivit sursei citate, iar pensionarii au plătit jumătate din această sumă.

Pensia medie în România este de 2.818 lei, iar statul subvenționează între 30% și 45% din biletul de tratament. Decontarea costurilor se face prin Casa Națională de Pensii Publice.

Iată cum se calculează:

Pensionarii cu pensie mai mică sau egală cu salariul minim pe economie (2.574 lei) plătesc 55% din drepturile de pensie aferente lunii precedente;

Pensionarii cu pensie mai mare decât salariul minim (2.574 lei) plătesc 70% din drepturile de pensie nete.

Documente necesare pentru obținerea biletului de tratament

Ca să primească un bilet de tratament decontat de stat, pensionarii trebuie să dovedească îndeplinirea criteriilor de acordare prezentând următoarele documente:

cererea de acordare a biletului de tratament;

actul de identitate (copie);

talonul de plată a pensiei;

biletul de trimitere – formular cu regim special, unic pentru serviciile medicale de recuperare-reabilitare acordate de către societăţile de turism balnear şi de recuperare, eliberat de către medicul de familie sau medicul de specialitat, aflat în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate (copie, cu prezentarea actului original).

