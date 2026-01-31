Prima pagină » Actualitate » Anchetă la Penitenciarul Craiova după ce un deținut despre care se știa că plănuia să se sinucidă a fost lăsat singur în celulă și a fost găsit spânzurat

Bianca Dogaru
31 ian. 2026, 05:00, Actualitate
Un incident grav a avut loc, vineri, la Penitenciarul Craiova, unde un deținut cunoscut cu tendințe de sinucidere a fost găsit spânzurat în celulă, potrivit informațiilor obținute de Gândul.

Deținutul, identificat drept Codruț Dincă, stătea singur în celulă, deși în fișa sa de evaluare ar fi fost menționat riscul de suicid, potrivit surselor noastre. La nivelul Penitenciarului Craiova a fost declanșată o anchetă pentru elucidarea circumstanțelor în care s-a petrecut decesul.

Condamnatul fusese evaluat anterior și își manifestase explicit dorința de a se sinucide, motiv pentru care, în mod normal, nu ar fi trebuit lăsat singur, arată sursele citate.

Bărbatul ar fi fost găsit spânzurat de grilajul celulei, în momentul în care un alt deținut, care aducea mâncarea, a intrat în cameră, în jurul orei 6:00 dimineața.

Sursele noastre mai susțin că deținutul ar fi fost lăsat singur în cameră pe motiv că nu se înțelegea cu niciun coleg și era extrem de agresiv.

Potrivit unor oficiali, Codruț Dincă nu ar fi fost cunoscut cu tendințe suicidare.

Cine era deținutul găsit spânzurat

Din datele disponibile pe portalul instanțelor reiese că deținutul fusese condamnat în Marea Britanie la o pedeapsă de 9 ani și 9 luni de închisoare pentru fapte violente, pedeapsă recunoscută parțial de o instanță din România. Ulterior, Codruț Dincă a fost transferat pentru executarea unei pedepse de 6 ani și 9 luni într-un penitenciar din țară.

În ultima perioadă, deținutul formulase mai multe plângeri împotriva comisiei de disciplină din cadrul Penitenciarului Craiova, iar unele dintre acestea au fost respinse definitiv de instanță.

