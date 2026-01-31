Dan Dungaciu: „Interesul american nu este pentru România, dar este interes pentru regiune”

Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre cum în America se face un schimb între ONG-uri, companii și politică. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Dungaciu: „Știți că în America este un circuit al apei în natură, ca să zic așa. Ești în politică, intri în corporații, intri în ONG-uri, te duci în politică. Pe ei i-am prins în ONG-uri. Dacă am fi mers acum 10 ani, erau în Departamentu de Stat. Deci noi știam foarte bine cu cine vorbim, noi știam foarte bine cine ne invită și unde ne invită.”

Invitat la Marius Tucă Show, Dan Dungaciu a vorbit despre cum în America se face un schimb între ONG-uri, companii și politică. Acesta a început prin a spune că America nu este pentru România. Ar putea, totuși, să existe un interes regional. Sociologul vorbește despre interacțiunile avute în SUA. Acesta susține că în SUA există un „circuit la apei în natură”. Cei care sunt azi în ONG-uri au fost cu zece ani în urmă în Departamentul de Stat. Există un schimb permanent de funcții între ONG-uri, companii și politică, într-o mișcare rotativă.