Dan Dungaciu: „Interesul american nu este pentru România, dar este interes pentru regiune”

Invitat la Marius Tucă Show, Dan Dungaciu a vorbit despre cum în America se face un schimb între ONG-uri, companii și politică. Acesta a început prin a spune că America nu este pentru România. Ar putea, totuși, să existe un interes regional. Sociologul vorbește despre interacțiunile avute în SUA. Acesta susține că în SUA există un „circuit la apei în natură”. Cei care sunt azi în ONG-uri au fost cu zece ani în urmă în Departamentul de Stat. Există un schimb permanent de funcții între ONG-uri, companii și politică, într-o mișcare rotativă.
„Statul american nu este pentru România, dar există un interes pentru regiune. S-ar putea ca niște oficiali americani să mai vină prin regiune, nu neapărat pe la noi, poate prin regiunea, ca să zic așa. Vecinătatea apropiată, nu neapărat în termeni politici… Da, ar putea să îi intereseze, de exemplu, Marea Neagră și de ce nu, conflictele înghețate. A fost o discuție, cum să spun, foarte delicată. Noi am purtat în termenii noștri. Adică România, din perspectiva noastră, trebuie să se și consulte pe chestiunea ucraineană cu Statele Unite și cu NATO, pentru că asta a fost poziția. Noi, ca să fim clari, tuturor le-am spus același lucru, indiferent de poziționarea acestora, pentru că a fost actor cu care ne-am întâlnit, că era vorba de ONG-uri sau personaje, mă rog, în ONG-urile americane tradiționale… Știți că în America este un circuit al apei în natură, ca să zic așa. Ești în politică, intri în corporații, intri în ONG-uri, te duci în politică. Pe ei i-am prins în ONG-uri. Dacă am fi mers acum 10 ani, erau în Departamentu de Stat. Deci noi știam foarte bine cu cine vorbim, noi știam foarte bine cine ne invită și unde ne invită. Și ne-am dus peste tot într-un mod ofensiv, pentru că asta ne-am asumat, pentru că am văzut că dacă noi nu mergem acolo, dacă noi nu presăm, această agendă nu va fi prezentată. Nu o face nimeni în locul nostru. A trecut un an de zile. Nu spun că am pierdut un an de zile. Da, să fim serioși, agenda din Statele Unite este înfiorător de complicată. Tot ce vedem noi la nivel global este partea secundară agendei, pentru că ce îi interesează acum pe americani si din perspectiva alegerilor este prețul galonului. Și ne-am uitat și noi cât e la Washington, cât este la New York. Ce se întâmplă în Minnesota cu, mă rog, operațiunile pe care le fac acum ofițerii de la frontieră și expulzarea migranților ilegali. Astea sunt temele fierbinți acolo. Și toată lumea discută despre asta în perspectiva alegerilor.”, a explicat sociologul.