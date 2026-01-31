Prima pagină » Știri externe » Dronele termice de pe frontul ucrainean, semnal de alarmă pentru NATO. „Nu este clar de ce ar fi nevoie pentru a zgudui letargia actuală a puterilor occidentale”

Cristian Lisandru
31 ian. 2026, 07:00, Știri externe
La sfârșitul anului 2025, cea mai grea iarnă din ultimii ani se instala în Ucraina, iar forța de invazie rusă – formată din 600.000 de soldați – a apelat la „inovații” pentru a face față frigului și a câștigat, pentru scurt timp, un avantaj tactic de-a lungul liniei frontului de 1.120 km.  

  • Totuși, ucrainenii au reacționat rapid și au reușit să atenueze avantajul tactic al rușilor.
  • Acest „dans” – măsură versus contramăsură – ar trebui să-i liniștească pe prietenii unei Ucraine libere și să-i facă să creadă că o țară mult mai mică poate continua să lupte împotriva unui invadator mult mai mare atâta timp cât poate folosi tehnologie avansată.

„Însă viteza amețitoare a ciclului de dezvoltare tactică și tehnologică din războiul total de 47 de luni al Rusiei împotriva Ucrainei, pe care analiștii îl estimează la doar câteva săptămâni, ar trebui să alarmeze și puterile occidentale. Pur și simplu nu sunt pregătite să egaleze această viteză. Și nu este clar ce ar fi nevoie pentru a zgudui letargia actuală”, avertizează jurnalistul David Axe într-o analiză publicată Centrul de Analiză a Politicii Europene (CEPA).

Ceața persistentă și „planul de luptă” al rușilor

În lunile premergătoare acestei ierni, regimentele rusești au atacat neobosit orașele din prima linie din estul Ucrainei. Au făcut-o mai ales pe jos, sperând că infanteria împrăștiată va putea evita micile drone explozive care erau de obicei peste tot, tot timpul, urmărind și așteptând să atace.

  • Pentru ruși, asta însemna să-și țină în rezervă vehiculele blindate. Trecerea la tactici care pun infanteria pe primul loc a protejat blindajul prețios, dar a limitat și cât de repede și de adânc puteau avansa forțele rusești după ce au străpuns liniile ucrainene.
  • Numai că, pe măsură ce temperatura scădea, rușii au simțit o oportunitate de a restabili mobilitatea pe câmpul de luptă și au așteptat ceața densă care acoperă frecvent Ucraina în timpul celor mai reci luni de iarnă.

Rușii aveau un plan. Ceața ar putea, potrivit  analistului Michael Kofman de la Carnegie Endowment din Washington, degrada semnificativ dronele Ucrainei, majoritatea acestora bazându-se încă pe camere optice — adică pe lumină naturală.

  • Ceața ar putea ascunde vehiculele rusești de supravegherea de deasupra și de atacuri, oferind forțelor mecanizate prima lor oportunitate după mult timp de a pătrunde.
  • Și, timp de câteva săptămâni, începând din octombrie, această tactică a funcționat, iar vehiculele rusești au avansat.

În special, la începutul lunii noiembrie, forțele mecanizate rusești au ieșit în luptă sub o ceață densă și au penetrat liniile ucrainene din jurul orașului-fortăreață Pokrovsk, din regiunea Donețk, accelerând prăbușirea apărării ucrainene din oraș”, continuă David Axe.

„Camerele termice care detectează căldura radiantă au început să înlocuiască camerele optice”

Însă ucrainenii s-au adaptat și au făcut-o rapid. Informația nu la surprins pe Samuel Bendett, expert în drone de la think tank-ul CNA din Virginia.

Analizând peisajul tehnologic din Ucraina, vara trecută, Bendett a concluzionat că ucrainenii și rușii dezvoltă noi drone și sisteme de apărare împotriva dronelor într-un ciclu care variază de la două săptămâni la trei luni.

Corespondentul de război ucraineno-american David Kirichenko, care este și colaborator la Europe’s Edge, a fost de acord cu această evaluare.

„Ciclul de adaptare și contramăsuri durează de obicei câteva luni”, a concluzionat el aproximativ în aceeași perioadă. „Uneori, îl pot scurta la câteva săptămâni. De exemplu, rușii pot experimenta cu frecvențele sau pot face salturi de frecvență pentru a evita bruiajul”, a continuat acesta, apoi a punctat că forțele ucrainene „se adaptează adesea”.

„La scurt timp după ce acele vehicule rusești au ajuns în Pokrovsk, vasta forță de drone ucrainene a evoluat. Camerele termice care detectează căldura radiantă au început să înlocuiască camerele optice de pe un procent semnificativ din milioanele de drone mici pe care ucrainenii le folosesc în fiecare an”, mai scrie David Axe în analiza publicată de CEPA.

„Pot forțele americane și europene să egaleze ciclul rapid de dezvoltare tehnologică al ucrainenilor?”

O dronă termică poate „vedea” direct prin ceață. Avantajul rușilor legat de ceață a fost șters de adoptarea rapidă și pe scară largă a unor tehnologii noi și mai bune, iar avântul mecanizat s-a pierdut.

Câștigurile teritoriale rusești au crescut… apoi s-au prăbușit.

„Media mobilă pe șapte zile a câștigurilor rusești la sfârșitul anului 2025 a atins un vârf pe 1 și 2 decembrie”, la aproximativ 27 de mile pătrate pe zi, „și apoi a scăzut constant până la sfârșitul anului”, la doar 4 mile pe zi, a precizat Institutul pentru Studiul Războiului.

Doar în decembrie, pierderile rusești în morți și răniți au ajuns la 35.000.

„Pot forțele americane și europene să egaleze ciclul rapid de dezvoltare tehnologică al ucrainenilor? Dacă aceste forțe nu se angajează într-un război major, poate că nu – iar acest lucru ar trebui să-i îngrijoreze pe planificatorii de la Washington, Paris și Berlin.  Inovația pe care o observăm în Ucraina se naște din urgența de pe câmpul de luptă”, a explicat Kirichenko.

„Modul de a rămâne în frunte este de a asigura o comunicare foarte strânsă între dezvoltatori și soldații din prima linie”, a mai spus el.

„O copie rămâne, inevitabil, în urma originalului

„Dar cine sunt soldații din prima linie din armatele americane, franceze sau germane care pot învăța lecții tactice pe calea cea grea?”, se întreabă David Axe. „Și unde sunt companiile de tehnologie americane, franceze sau germane care sunt motivate nu doar de profit, ci și de supraviețuirea națională sau a regimului?”, continuă jurnalistul.

Chiar dacă firmele ar fi motivate să investească mult în inovații rapide și constante, poverile de reglementare s-ar putea dovedi a fi o povară.

  • În absența unor reforme instituționale profunde, occidentalii doar observă foarte atent războiul mai amplu din Ucraina – și încearcă să copieze, cât mai repede posibil, evoluțiile tactice și tehnologice care apar din prima linie.
  • Însă o copie rămâne în mod inevitabil în urma originalului.

Este îngrijorător faptul că armata americană abia acum cumpără primele sale drone bombardiere grele, o clasă cheie de sisteme fără pilot pe care ucrainenii le-au dezvoltat în grabă în primăvara anului 2022.

Americanii lucrează într-un ciclu de dezvoltare tehnologică de trei sau patru ani, ca răspuns la un război în care tacticile și tehnologiile evoluează de 12 ori mai repede”, avertizează David Axe la finalul analizei sale.

Foto drone colaj main – Profimedia Images

