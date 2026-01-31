Prima pagină » Actualitate » Meteorologii Accuweather anunță o lună februarie atipică pentru aceste mileniu, în România. Ce se întâmplă în București

31 ian. 2026, 06:33, Actualitate
După ani la rând în care februarie a semănat mai mult cu prima lună de primăvară, lucrurile lucrurile par să reintre pe făgașul firesc în 2026. Meteorologii Accuweather anunță că în următoarele 28 de zile va fi iarnă în toată regula în România, iar Bucureștiul ar urma să resimtă din plin revenirea frigului.

Din 2001 încoace, iernile din România, dar mai ales cele din sudul țării, au fost tot mai blânde.

Ce se schimbă în februarie 2026

Zăpezile consistente erau ceva rar în anii trecuți, iar viscolul a părut mai degrabă o excepție. În mulți ani, luna februarie a fost ca un martie ceva mai capricios, cu temperaturi pozitive ziua, multă umezeală în loc de ger foarte puține seri cu adevărat friguroase. În București, de exemplu, temperaturile de 10… 12 grade Celsius la prânz au favorizat apariția ghioceilor.

Prognozele pentru această lună arată, însă, alt tablou, iar Accuweather ne dă de înțeles că va fi o perioadă atipică pentru acest mileniu, în România.

Dimineți foarte reci în februarie 2026

Prima parte a lui februarie aduce temperaturi care coboară frecvent sub 0 grade noaptea, cu minime care pot ajunge la -5, -7 grade Celsius. Chiar dacă pe timp de zi, conform prognozei, com avea și maxime de 9 grade, nopțile rămân reci, iar vântul va înteți senzația de frig și iarnă autentică.

Calendarul meteo pentru Capitală indică destule zile cu precipitații, dintre care unele mixte, de ploaie, lapoviță și ninsoare. În prima parte a lunii și spre final vor fi și câteva zile cu ninsori, iar pe harta de mai sus se văd și simbolurile de vânt și precipitații consistente, semn că meteorologii nu exclud episoade de viscol sau ninsoare mai abundentă.

Practic, zilele cu vreme frumoasă și cer senin, când vom avea între 7 și 9 grade după-amiaza, nu mai domină luna februarie, așa cum s-a întâmplat în anii trecuți. Acestea vor fi mai degrabă pauze între zilele friguroase, cu vreme rece și umedă. Iar spre final de februarie ne așteaptă, iar, temperaturi în scădere și noi reprize de precipitații, inclusiv lapoviță și ninsoare.

Așadar, februarie 2026 pare să fie una dintre cele mai apropiate luni de ideea de iarnă autentică. Ne așteaptă un aer tăios dimineața și zile în care Capitala va fi acoperită de un strat alb. Primăvara încă este departe.

Accuweather are o istorie de 63 de ani

Accuweather este un site specializat în prognoze meteo și care oferă informații cu privire la starea vremii pe întreg cuprinsul Pământului.

AccuWeather Inc. este o companie media americană din sectorul privat care furnizează servicii comerciale de prognoză meteo în întreaga lume.

Accuweather a fost fondată în 1962 de Joel N. Myers, pe atunci un student absolvent al Universității de Stat din Pennsylvania, care lucra la un master în meteorologie. Primul său client a fost o companie de gaze din Pennsylvania. În timp ce își conducea compania, Myers a lucrat și ca membru al facultății de meteorologie din Penn State. Compania a adoptat numele „Accuweather” în 1971.

Accuweather are sediul în Ferguson Township, chiar în afara State College, Pennsylvania, cu birouri la 80 Pine Street din districtul financiar din Manhattan, pe lângă Wichita, Kansas și Oklahoma City, Oklahoma. La nivel internațional, Accuweather are birouri în Montreal, Tokyo, Beijing, Seul și Mumbai.

