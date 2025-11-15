Liviu Dragnea: „Când Zelenski era pe punctul de a semna pacea în 2022, Boris Johnson a intervenit în negocieri”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, Liviu Dragnea a vorbit despre perpetuarea războiului din Ucraina. Fostul lider PSD pune pe baza intereselor occidentale continuarea conflictului și pierderile umane din urma acestuia. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Invitat în emisiunea Marius Tucă Show, fostul lider PSD Liviu Dragnea susține că Rusia și Ucraina ar fi fost aproape de încheierea unui acord de pace care urma să fie semnat la Istanbul, lucru oprit, spune el, prin intervenția intereselor occidentale.
Dragnea afirmă că fostul premier britanic Boris Johnson ar fi intervenit și a oprit încheierea acestui acord, situație ce a dus, spune el, la curmarea multor vieți ucrainene și rusești.
„Sigur că aceștia au fost luați pe nepregătite, că Putin a îndrăznit, vezi Doamne, să atace Ucraina. Și după ce Zelenski speriat a zis: „Gata, facem acordul de la Istanbul”, când să-l semneze, a venit Boris Johnson, care a apărut public că a luat un milion de lire sterline doar pentru că e frumos și cu părul ăla vâlvoi, să nu facă acordul și să continue războiul. Rezultatul? Un milion și ceva mai mult de ucraineni morți și câți or fi și ruși. Sute de mii, poate un milion. Deci milioane de oameni uciși din cauza intereselor unor șmecheri din Occident. În această perioadă ce au zis? Noi trebuie să băgăm bani și la producătorii ăștia de armament.”
Acesta concluzionează prin a spune că țările occidentale, care alimentează, spune el, conflictul, oferind suport militar Ucrainei, vor trebui să justifice public cheltuielile făcute când acest război va încheia.
„Sutele de miliarde care au fost băgate în Ucraina, în momentul în care războiul se termină, așa cum se va termina, cu înfrângerea Ucrainei usturătoare , toate aceste informații pe care rușii le au, vor ieși la iveală. Ce s-a făcut cu banii? Unde s-au întors banii, cât s-a luat din banii ăștia, cât a luat fiecare și acești așa-ziși lideri trebuie să dea socoteală.”