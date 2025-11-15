Liviu Dragnea: „Când Zelenski era pe punctul de a semna pacea în 2022, Boris Johnson a intervenit în negocieri”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, Liviu Dragnea a vorbit despre perpetuarea războiului din Ucraina. Fostul lider PSD pune pe baza intereselor occidentale continuarea conflictului și pierderile umane din urma acestuia. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Invitat în emisiunea Marius Tucă Show, fostul lider PSD Liviu Dragnea susține că Rusia și Ucraina ar fi fost aproape de încheierea unui acord de pace care urma să fie semnat la Istanbul, lucru oprit, spune el, prin intervenția intereselor occidentale.

Dragnea afirmă că fostul premier britanic Boris Johnson ar fi intervenit și a oprit încheierea acestui acord, situație ce a dus, spune el, la curmarea multor vieți ucrainene și rusești.