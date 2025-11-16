Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Liviu Dragnea: „O parte din ce în ce mai mică dintre judecători răspunde la comenzile SISTEMULUI”

Liviu Dragnea: „O parte din ce în ce mai mică dintre judecători răspunde la comenzile SISTEMULUI”

Malina Maria Fulga
16 nov. 2025, 12:00, Marius Tucă Show
Liviu Dragnea: „O parte din ce în ce mai mică dintre judecători răspunde la comenzile sistemului”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, Liviu Dragnea a vorbit despre anumite rețele de influență care, spune fostul lider PSD, ar controla principalele instituții ale statului. Cu toate acestea, spune el, influența este din ce în ce mai scăzută în justiție, mai exact asupra judecătorilor. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Fostul lider PSD Liviu Dragnea a vorbit în emisiunea Marius Tucă Show despre structuri de putere paralele care ar avea influență în instituții cheie precum SRI, SIE sau DNA. Așa-zisul „sistem”, spune el, ar fi controlat de către șeful SPP, Lucian Pahonțu, care l-ar fi înlocuit pe fostul prim-adjunct al SRI, Florian Coldea.

„Aștia sunt cei care transmit în mod frecvent. Cu ei se întâlnesc când au ei chef. Foarte rar. Deci a existat cineva în România care a coordonat toate astea, adică sistemul. În capul sistemului a fost și încă este Pahonțu, Lucian Pahonțu. Deci de când a fost zburat Coldea, a rămas Pahonțu și văd că rămâne în continuare.”

Cu toate acestea, Dragnea afirmă că în domeniul justiției influența acestei puteri paralele ar fi fost diminuată, referindu-se la influența exercitată asupra judecătorilor Curții Constituționale.

„O parte din SRI, o parte din SIE, cea mai mare parte din SPP, o parte din DNA, o parte din Parchetul General. Cred că o parte din judecători, se pare că acea parte e din ce în ce mai mică, dar în continuare există. Ambasadele principale le pun pentru că sistemul nu lucrează singur. Și acum și ambasadele și alte instituții străine și instituții românești au multe săgeți și agenți de influență în presa din România. Și nu numai în presă, ci într-o rețea mare de ONG-uri. O descriere foarte pe scurt, dar foarte puternică a ceea ce înseamnă sistemul.”

