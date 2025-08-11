Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Marian Munteanu: „România nu este a lui Nicușor DAN cum nu a fost nici a lui Iliescu. România este a românilor”

Alexandra Anton
11 aug. 2025, 23:00, Video
Într-o ediție transmisă live de Gândul, Marian Munteanu a vorbit despre greșelile României după 1989, lipsa unei stabilități interne și modul în care o parte din elitele țării s-au pierdut în fața presiunilor externe. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Invitatul consideră că unul dintre marile minusuri ale României a fost incapacitatea de a-și consolida o stabilitate internă solidă.

Marian Munteanu: „Am ajuns să ne îndatorăm mai mult decât ar fi trebuit”

„Dar unde poate s-ar fi putut face lucruri mai bune, să ne asigurăm și o stabilitate interioară mai pronunțată. Adică să nu cedăm atât de ușor de la propria noastră structurare interioară. Cred că am cedat. Am fost foarte inconsecvenți în multe lucruri. Și ce făceau unii, alții dărâmau. Trebuia să ai o elită mai eficientă. O parte din elite s-au scufundat pentru că au simțit pericolul acestor influențări, acestor apăsări venite din mai multe părți. Iar o altă parte a elitei, din păcate, s-a complăcut în soluții simple, cu efect imediat, fără o gândire de perspectivă. Și am ajuns să ne îndatorăm mai mult decât ar fi trebuit.”, afirmă invitatul.

Resurse care nu au fost folosite la timp și oamenii din sistem

Munteanu a explicat că România dispunea de resurse umane valoroase, inclusiv personalități cu experiență istorică și politică, însă acestea au fost utilizate târziu și mai mult pentru imagine.

„Un guvern care să fructifice și experiența generațiilor anterioare. Exista încă o elită a unor oameni. Nu mai spun. Regele Mihai. Existau niște resurse care pur și simplu nu au fost folosite decât târziu și mai mult simbolic. Nu? Când a fost nevoie să intrăm în UE. Cred că a fost o temere a unor oameni din sistem că se va declanșa o competiție pe care unii dintre dânșii o vor pierde.”, spune el.

Marian Munteanu: „România este a românilor”

În final, Munteanu a subliniat că țara nu aparține unei singure persoane aflate temporar la conducere, ci tuturor cetățenilor.

„România nu este a domnului Nicușor Dan așa cum nu a fost nici a domnului Ion Iliescu. România este a românilor.”, conchide Marian Munteanu,

