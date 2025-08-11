Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Marian Munteanu: „Rușii și americanii au câștigat deja Al Treilea Război Mondial”

Marian Munteanu: „Rușii și americanii au câștigat deja Al Treilea Război Mondial”

Cătălin Costache
11 aug. 2025, 22:17, Emisiuni
Marian Munteanu: „Rușii și americanii au câștigat deja Al Treilea Război Mondial”

În ediția din 11 august 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show”, antropologul Marian Munteanu a analizat întâlnirea istorică dintre Vladimir Putin și Donald Trump, dar și viitorul geopolitic al lumii și al Europei în special. În opinia sa, această întâlnire nu este decât o formalitate într-un conflict deja câștigat de cele două superputeri – Rusia și Statele Unite. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

„Dacă se anunță istorică, înseamnă că ea este deja. La aceste întâlniri, lucrurile sunt pregătite, urmează doar o formalitate. Aceste două țări, care împreună au câștigat cel de-Al Doilea Război Mondial, o să îl câștige și pe Al Treilea”, a explicat Munteanu.

Antropologul a subliniat că, în acest joc global de putere, Europa pare a fi iarăși o victimă, exact așa cum s-a întâmplat în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial.

„Europa, din nou, dacă ne amintim Al Doilea Război Mondial, nu prea a câștigat. Rușii și americanii au câștigat deja Al Treilea Război Mondial, mai trebuie doar ștampila.”

Referindu-se la NATO, Munteanu a afirmat că alianța depinde în totalitate de influența americană și că fără Statele Unite, Europa rămâne vulnerabilă.

„Cum să te lupți cu forțele astea? Vorbim de NATO, care este o entitate organizațională foarte frumoasă. Scoateți America de acolo, ce rămâne? Nimic. Nici Marea Britanie nu va sta, Marea Britanie legată ombilical de Statele Unite ale Americii.”

Despre poziția Chinei, antropologul a menționat că aceasta nu va intra într-un „joc letal”, ci va prefera negocieri care să mulțumească toate părțile implicate.

„China nu-și va permite să intre într-un joc letal, ci va negocia un anumit tip de joc pentru ca toată lumea să fie mulțumită.”

În final, Munteanu a lansat un avertisment puternic cu privire la direcția în care se îndreaptă Europa, criticând tendințele progresisto-marxiste care, în opinia sa, amenință însăși esența tradițională și civilizațională a continentului.

„Mie mi-e teamă și mă întristează că în Europa, din păcate, s-a mers pe o formulă anti-europeană – modalitatea asta de a schimba o tradiție întreagă de gândire a unui continent care are contribuții istorice la civilizația lumii, să o împingi într-o zonă obscură, progresisto-marxisto-stângistă, mi se pare sinucigaș de-a dreptul. Europa este leagănul civilizației moderne… să stăm să o distrugem, pentru ce?”

