Victor Ponta, detalii din culisele negocierilor cu Luca Niculescu. De ce va vota guvernul grupul parlamentar al lui Ponta

Victor Ponta explică ce a discutat cu Luca Niculescu la negocieri. Fostul premier susține că ar vota acest guvern pentru a scăpa de Guvernul Bolojan și de miniștrii USR. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.



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De ce ar vota Ponta Guvernul Luca Niculescu?

Invitat la Marius Tucă Show, Victor Ponta afirmă că dacă Guvernul Niculescu nu trece, românii vor avea de suportat încă 6 luni cu Guvernul Bolojan. Acesta dă de înțeles că ar vota orice guvern pentru a scăpa de „Bolojan, Țoiu și Miruță”. Politicianul spune că îl cunoaște de mult timp pe actualul premier desemnat și că este „un om decent, elegant, un diplomat”.

„Dacă nu trece nici Guvernul Niculescu, probabil că mai stăm șase luni cu Bolojan, cu Țoiu și cu Miruță. Doamne ferește! Nu l-am desemnat eu pe Luca Niculescu, l-a desemnat Nicușor Dan. Îl cunosc de mult pe Luca, e un om decent, elegant, un diplomat.”, susține fostul premier.

„Guvernul Niculescu ar trebui format din PSD și UDMR”

Politicianul crede că Guvernul Niculescu ar trebui format din politicieni PSD și UDMR. Problema, însă, observă acesta, este că cele 2 partide se eschivează să nu intre la guvernare. Ponta amintește ce a spus Ilie Bolojan referitor la Guvernul Niculescu: îi susține investitura, dar nu intră la guvernare.

„În mod normal, acest guvern, pe care el ar trebui să-l formeze, ar trebui să fie făcut din PSD și UDMR. Dar PSD și UDMR se fandosesc. Doamne, noi am vrea, dar nu am vrea… Nouă nu ne place la guvernare, detestăm guvernarea… Niculescu nu știe dacă îl votează sau nu. Guvernul poate să treacă fiindcă a zis Bolojan că-l votează, dar că nu intră la guvernare.”, explică Ponta.

Ce a declarat Ilie Bolojan după întâlnirea cu Luca Niculescu?

După discuțiile cu Luca Niculescu de la sediul partidului, Ilie Bolojan a anunțat că PNL va vota guvernul premierului desemnat, pentru a ajuta la rezolvarea crizei politice, însă nu va face parte din guvern, dacă va participa și PSD.

„Am discutat de asemenea despre posibilitatea participării PNL în guvernul Luca Niculescu. L-am informat pe domnul Luca Niculescu că PNL nu intenționează să participe în acest guvern. Avem o decizie în baza experienței pe care am avut-o în ultimul an de a nu mai participa în actualul context politic la guvernări cu Partidul Social Democrat, iar dacă acest partid va fi într-o guvernare, PNL va intra în opoziție. Am discutat de asemenea despre sprijinirea instalării acestui guvern. L-am informat pe domnul Luca Niculescu că PNL este deschis să acorde un vot de instalare acestui guvern.”, a susținut liderul PNL.

Sorin Grindeanu vrea să guverneze cu PNL și UDMR în Guvernul Niculescu

Primul partid cu care a discutat Luca Niculescu a fost PSD. Sorin Grindeanu a susținut o conferință de presă imediat după discuțiile de la sediu. Liderul social-democraților a transmis că partidul își dorește să fie parte a soluției și a făcut presiuni pe PNL și UDMR să intre în guvernul Niculescu, alături de PSD.