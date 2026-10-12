Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Victor Ponta, detalii din culisele negocierilor cu Luca Niculescu. De ce va vota Guvernul grupul parlamentar al lui Ponta

Victor Ponta, detalii din culisele negocierilor cu Luca Niculescu. De ce va vota Guvernul grupul parlamentar al lui Ponta

Andrei Rosz
Victor Ponta, detalii din culisele negocierilor cu Luca Niculescu. De ce va vota guvernul grupul parlamentar al lui Ponta
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Victor Ponta explică ce a discutat cu Luca Niculescu la negocieri. Fostul premier susține că ar vota acest guvern pentru a scăpa de Guvernul Bolojan și de miniștrii USR. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Vezi galeria foto
6 poze

Sondaj Gândul

Crezi că Nicușor Dan a făcut alegerea potrivită cu desemnarea premierului Luca Niculescu?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

De ce ar vota Ponta Guvernul Luca Niculescu?

Invitat la Marius Tucă Show, Victor Ponta afirmă că dacă Guvernul Niculescu nu trece, românii vor avea de suportat încă 6 luni cu Guvernul Bolojan. Acesta dă de înțeles că ar vota orice guvern pentru a scăpa de „Bolojan, Țoiu și Miruță”. Politicianul spune că îl cunoaște de mult timp pe actualul premier desemnat și că este „un om decent, elegant, un diplomat”.

„Dacă nu trece nici Guvernul Niculescu, probabil că mai stăm șase luni cu Bolojan, cu Țoiu și cu Miruță. Doamne ferește! Nu l-am desemnat eu pe Luca Niculescu, l-a desemnat Nicușor Dan. Îl cunosc de mult pe Luca, e un om decent, elegant, un diplomat.”, susține fostul premier. 

„Guvernul Niculescu ar trebui format din PSD și UDMR”

Politicianul crede că Guvernul Niculescu ar trebui format din politicieni PSD și UDMR. Problema, însă, observă acesta, este că cele 2 partide se eschivează să nu intre la guvernare. Ponta amintește ce a spus Ilie Bolojan referitor la Guvernul Niculescu: îi susține investitura, dar nu intră la guvernare.

„În mod normal, acest guvern, pe care el ar trebui să-l formeze, ar trebui să fie făcut din PSD și UDMR. Dar PSD și UDMR se fandosesc. Doamne, noi am vrea, dar nu am vrea… Nouă nu ne place la guvernare, detestăm guvernarea… Niculescu nu știe dacă îl votează sau nu. Guvernul poate să treacă fiindcă a zis Bolojan că-l votează, dar că nu intră la guvernare.”, explică Ponta. 

Ce a declarat Ilie Bolojan după întâlnirea cu Luca Niculescu?

După discuțiile cu Luca Niculescu de la sediul partidului, Ilie Bolojan a anunțat că PNL va vota guvernul premierului desemnat, pentru a ajuta la rezolvarea crizei politice, însă nu va face parte din guvern, dacă va participa și PSD.

„Am discutat de asemenea despre posibilitatea participării PNL în guvernul Luca Niculescu. L-am informat pe domnul Luca Niculescu că PNL nu intenționează să participe în acest guvern. Avem o decizie în baza experienței pe care am avut-o în ultimul an de a nu mai participa în actualul context politic la guvernări cu Partidul Social Democrat, iar dacă acest partid va fi într-o guvernare, PNL va intra în opoziție. Am discutat de asemenea despre sprijinirea instalării acestui guvern. L-am informat pe domnul Luca Niculescu că PNL este deschis să acorde un vot de instalare acestui guvern.”, a susținut liderul PNL. 

Sorin Grindeanu vrea să guverneze cu PNL și UDMR în Guvernul Niculescu

Primul partid cu care a discutat Luca Niculescu a fost PSD. Sorin Grindeanu a susținut o conferință de presă imediat după discuțiile de la sediu. Liderul social-democraților a transmis că partidul își dorește să fie parte a soluției și a făcut presiuni pe PNL și UDMR să intre în guvernul Niculescu, alături de PSD.

„I-am spus că ne dorim o majoritate asumată și nu ne interesează funcțiile. Fac apel la PNL și UDMR să dea dovadă de maturitate politică și să pună umărul acum la construirea unei majorități transparente, dacă se dorește participarea PSD la guvernare sau la acest demers comun. Dacă nu ne vom găsi în acest proiect pentru economie și nu vom avea o asumare clară de către celelalte partide, Partidul Social Democrat nu va ezita să spună nu acestui demers politic. În mod normal, PSD ar fi trebuit să primească mandatul pentru a forma o majoritate care să învestească un guvern”, a declarat liderul PSD. 

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe luni, 12 octombrie, de la ora 19.00, pe Gândul. Invitat: Victor Ponta
12:51, 11 Oct 2026
Marius Tucă Show începe luni, 12 octombrie, de la ora 19.00, pe Gândul. Invitat: Victor Ponta
MARIUS TUCĂ SHOW Ion Cristoiu remarcă „lucruri suspecte” în dosarul lui Călin Georgescu: „Au găsit un mijloc să-i încalce drepturile în mod legal”
09:00, 10 Oct 2026
Ion Cristoiu remarcă „lucruri suspecte” în dosarul lui Călin Georgescu: „Au găsit un mijloc să-i încalce drepturile în mod legal”
MARIUS TUCĂ SHOW Ion Cristoiu analizează negocierile lui Grindeanu: „O face în stilul lui Trump”. Cum ar putea trece noul Guvern de votul Parlamentului
13:00, 09 Oct 2026
Ion Cristoiu analizează negocierile lui Grindeanu: „O face în stilul lui Trump”. Cum ar putea trece noul Guvern de votul Parlamentului
MARIUS TUCĂ SHOW Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 9 octombrie, de la ora 19:00
22:00, 08 Oct 2026
Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 9 octombrie, de la ora 19:00
MARIUS TUCĂ SHOW Grindeanu a renunțat la anumite linii roșii. Ion Cristoiu: „S-ar putea să fie un aranjament cu PSD”
21:28, 08 Oct 2026
Grindeanu a renunțat la anumite linii roșii. Ion Cristoiu: „S-ar putea să fie un aranjament cu PSD”
EXCLUSIV Dan Dungaciu se aliniază discursului lui Marco Rubio și spune că europenii „nu au nicio viziune diplomatică”
22:00, 07 Oct 2026
Dan Dungaciu se aliniază discursului lui Marco Rubio și spune că europenii „nu au nicio viziune diplomatică”
Mediafax
Peste 30.000 de dolari pentru susținerea lui Călin Georgescu pe TikTok. „Am ținut în șah Guvernul, SRI și SIE”
Digi24
„Lungul amurg” al Chinei: cei doi factori ce prevestesc un viitor sumbru pentru colosul care a fost odată „fabrica lumii”
Cancan.ro
Scandal exploziv la Insula iubirii. Concurentul înjurat, amenințat și băgat în ședință de producătorii Antena 1
Prosport.ro
FOTO. Fiica lui Ilie Dumitrescu a surprins cu apariția ei: „Tata e de vină”
Adevarul
General în rezervă, atac dur la adresa Armatei Române: „MOBEX, o activitate de PR”. Rezerva îmbătrânită și armele vechi, probleme ignorate
Mediafax
Ai locui într-o casă de lux făcută din trei containere navale? Proiectul inedit are terasă pe acoperiș, saună și piscină
Click
Florin Salam, de urgență la spital după un concert! Artistul suspectează că ar fi fost otrăvit: „N-am mai suportat durerile”
Digi24
„Nu fac nimic la întâmplare”. Povestea cazului bogpr, cel care a plătit un milion de dolari pentru campania lui Călin Georgescu
Cancan.ro
Cele 3 minciuni ale Arminei care au dat-o afară de la Insula Iubirii. Cu ce i-a mințit pe Radu Vâlcan, propriile colege și chiar pe Marcel
Ce se întâmplă doctore
Elena Băsescu e schimbată total, la 45 de ani! Cum arată acum fiica cea mică a fostului președinte Traian Băsescu. Ultimele imagini cu aceasta
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Dacia a lansat o nouă mașină electrică, la Paris. Costă mai puțin de 18.000 euro și se fabrică în Europa
Descopera.ro
De ce expansiunea reală a Universului nu se potrivește cu datele noastre? Astronomii tocmai au elucidat misterul
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubitule, cu cine vorbești la telefon?! – Offf, m-ai prins!
Descopera.ro
Un obicei simplu și surprinzător ar putea să îmbunătățească relațiile de cuplu
Mediafax Italia
CELE MAI BUNE LOCURI DE MUNCĂ! Poți câștiga o avere...
Mediafax Spania
Cât ar putea câștiga în plus angajații dacă s-ar aplica reforma fiscală?!
REACȚIE Bolojan denunță presiunile din partea PSD pentru a pleca din funcție și spune că PNL nu va guverna din nou alături de social-democrați
20:41
Bolojan denunță presiunile din partea PSD pentru a pleca din funcție și spune că PNL nu va guverna din nou alături de social-democrați
EXCLUSIV Stenograme incendiare din ședința PSD de azi. Grindeanu spune că Bolojan vrea să plece în viteză ca să acopere dezastrul lăsat în urmă. Olguța Vasilescu îl atacă pe premierul demis și spune că a luat bani de la primari ca să îi dea lui Ciucu la Capitală
20:36
Stenograme incendiare din ședința PSD de azi. Grindeanu spune că Bolojan vrea să plece în viteză ca să acopere dezastrul lăsat în urmă. Olguța Vasilescu îl atacă pe premierul demis și spune că a luat bani de la primari ca să îi dea lui Ciucu la Capitală
FLASH NEWS Cancelarul Germaniei critică înțelegerea dintre Trump și Putin privind aprovizionarea cu motorină: Germania și Europa nu vor urma exemplul
20:23
Cancelarul Germaniei critică înțelegerea dintre Trump și Putin privind aprovizionarea cu motorină: Germania și Europa nu vor urma exemplul
INEDIT Imagini cu viitoarea generație de câini polițiști ai MAI. Cum se pregătesc micii patrupezi pentru misiunile de serviciu
20:17
Imagini cu viitoarea generație de câini polițiști ai MAI. Cum se pregătesc micii patrupezi pentru misiunile de serviciu
VIDEO Imagini cu un petrolier în flăcări după ce a fost lovit de o dronă. Doi marinari indieni sunt dați dispăruți
20:03
Imagini cu un petrolier în flăcări după ce a fost lovit de o dronă. Doi marinari indieni sunt dați dispăruți
PROIECT DE LEGE Utilizatorii trotinetelor electrice, obligați să dovedească absolvirea unui curs de legislație rutieră. Legea a trecut de Senat
19:52
Utilizatorii trotinetelor electrice, obligați să dovedească absolvirea unui curs de legislație rutieră. Legea a trecut de Senat

Cele mai noi

Trimite acest link pe