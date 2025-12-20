Răzvan Savaliuc: „Bolojan a instigat ura populației asupra magistraților pentru a distrage atenția oamenilor”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Răzvan Savaliuc, jurnalist, a vorbit despre atacurile la adresa magistraților și despre o strategie politică menită să distragă atenția de la problemele economice ale României. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Savaliuc spune că Ilie Bolojan are un rol important în atacurile recente la adresa magistraților. Declarațiile acestuia despre tăierea pensiilor magistraților au alimentat furia publică.
„Bolojan este un cap, un vârf de lance userist și aprobă tot ce se întâmplă. Practic de la el a plecat acest val de ură contra magistraților. A ieșit pe toate canalele să spună că el va tăia pensiile magistraților. Și practic s-a instigat ura populației împotriva magistraților, tocmai ca să se abată atenția de la tăierile, distrugerea României economică.”, afirmă el.
Savaliuc crede că Nicușor Dan participă parțial la această dispută, fiind legat politic de USR și de persoane influente din sistem.
„Parțial, da, participă, că sunt tovarășii lui useriști, să nu uităm. Este legat și prin USR și de fostul general șef al SRI Coldea, care el patronează, după mine, o mare parte din această grupare. Dar atenție, cred eu, Nicușor Dan este ghidonat și de forțe mai implicate în lovitura de stat și care nu-l lasă să facă ce ar vrea el. Deci el trebuie să asculte și de cei care l-au pus la geam ca președinte al României în mod nelegitim. Și atunci, dacă nu se pupă interesele celor care l-au pus cu interesele rețelei Soros, sunt niște scurtcircuite.”, susține invitatul.