Răzvan Savaliuc: „Bolojan a instigat ura populației asupra magistraților pentru a distrage atenția oamenilor”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Răzvan Savaliuc, jurnalist, a vorbit despre atacurile la adresa magistraților și despre o strategie politică menită să distragă atenția de la problemele economice ale României. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Răzvan Savaliuc: „De la Bolojan a plecat acest val de ură contra magistraților”

Savaliuc spune că Ilie Bolojan are un rol important în atacurile recente la adresa magistraților. Declarațiile acestuia despre tăierea pensiilor magistraților au alimentat furia publică.

„Bolojan este un cap, un vârf de lance userist și aprobă tot ce se întâmplă. Practic de la el a plecat acest val de ură contra magistraților. A ieșit pe toate canalele să spună că el va tăia pensiile magistraților. Și practic s-a instigat ura populației împotriva magistraților, tocmai ca să se abată atenția de la tăierile, distrugerea României economică.”, afirmă el.

Nicușor Dan participă, dar nu decide singur

Savaliuc crede că Nicușor Dan participă parțial la această dispută, fiind legat politic de USR și de persoane influente din sistem.