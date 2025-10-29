Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Răzvan Savaliuc: „Orice schimbare se va realiza prin primenirea CLASEI politice. Atunci când votul românilor va conta”

Alexandra Anton Marinescu
29 oct. 2025, 09:46, Marius Tucă Show
Într-o ediție transmisă live de Gândul, Răzvan Savaliuc a vorbit despre puterea serviciilor secrete și despre modul în care acestea au fost „capturate” de o elită politică și economică. Savaliuc crede că schimbarea nu se poate face fără o reformă a clasei politice și a modului în care este condus statul. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Răzvan Savaliuc: „Serviciile sunt capturate la vârf”

Savaliuc spune că marea problemă a României nu este existența serviciilor, ci corupția de la vârful lor. El consideră că angajații își fac datoria, însă o parte din conducere folosește puterea și informațiile pentru interese personale.

„Pentru că eu sunt convins că angajații serviciilor își fac datoria. Sunt câțiva la vârful serviciilor secrete care folosesc informațiile strânse și puterea serviciilor pentru a face combinații. Asta e problema. Serviciile sunt capturate la vârf.”, afirmă Răzvan Savaliuc.

Demolarea acestui sistem nu se va face decât printr-o revoluție socială

Savaliuc a spus că România este controlată de un „stat subteran” care acționează prin oameni puși în poziții-cheie. El susține că schimbarea reală va veni doar atunci când cetățenii vor impune un vot care să conteze cu adevărat.

„Sunt și eu optimist ca tine. Sper să se întâmple așa ceva, dar nu se va reuși decât printr-o primenire a clasei politice, atunci când votul românilor va conta. Dar deocamdată vedem toată structura asta de putere, acest stat subteran este atât de puternic prin oamenii care, nu prin numărul oamenilor, ci prin persoanele puse exact în funcțiile cheie. Încât noi cetățenii, la orice instituție ne-am adresa, cu o reclamație, cu o sesizare, peste tot ei au verdictul controlat. Asta este problema. Iar demolarea acestui sistem subteran nu se va putea face decât printr-o revoluție socială, când lumea va impune votul peste puterea lor de acolo. Și în politică, pentru că nu mai vorbim de politicieni, vorbim de politicieni captivi. Noi vorbim de politicieni marionetă. Sunt atât de lacomi încât au adus oamenii în situația în care să nu mai poată să supraviețuiască.”, conchide invitatul.

