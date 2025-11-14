Sile Pușcaș: „Ștampila de „regele gunoaielor” a apărut după ce am apărut lângă Simion. S-a încercat ca imaginea mea să fie DENIGRATĂ”

Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Sile Pușcaș, om de afaceri, a vorbit despre cum a fost transformat de presă în „regele gunoaielor”. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Sile Pușcaș: „Suntem o companie micuță sau medie, de talie medie, din nordul țării și încercăm să ne desfășurăm activitatea în condiții normale, condiții normale care în ziua de astăzi în România…”

Invitat la „Marius Tucă Show”, Sile Pușcaș a vorbit despre cum i-a fost dată titulatura de rege al gunoaielor. Acesta susține că este departe de a fi un adevărat rege al gunoaielor. Adaugă, chiar, că și-ar dori măcar într-o comunitate mică să fie. Omul de afaceri susține că deține o firmă mică spre medie și se descurcă în condiții normale. Sile a vorbit și despre motivele pentru care a fost denumit rege al gunoaielor.