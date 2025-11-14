Sile Pușcaș: „Ștampila de „regele gunoaielor” a apărut după ce am apărut lângă Simion. S-a încercat ca imaginea mea să fie DENIGRATĂ”

Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Sile Pușcaș, om de afaceri, a vorbit despre cum a fost transformat de presă în „regele gunoaielor”. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Invitat la „Marius Tucă Show”, Sile Pușcaș a vorbit despre cum i-a fost dată titulatura de rege al gunoaielor. Acesta susține că este departe de a fi un adevărat rege al gunoaielor. Adaugă, chiar, că și-ar dori măcar într-o comunitate mică să fie. Omul de afaceri susține că deține o firmă mică spre medie și se descurcă în condiții normale. Sile a vorbit și despre motivele pentru care a fost denumit rege al gunoaielor.
„Da, într-adevăr, mi-aș fi dorit poate să fiu regele gunoaielor și într-un sat și într-o localitate mică. Nu, nici pe departe nu sunt regele gunoaielor. A fost această sintagmă, ștampilă care mi s-a pus cu mult mai mult timp în urmă, pentru a scoate unele lucruri în evidență. Pot să vă spun cu siguranță că sunt zeci, zeci de companii în România, mult în fața noastră, ca cifră de afaceri, ca profit, ca absolut tot. Nici într-un caz. Doar că cred că undeva în zona asta media sună puțin denigrator să fii regele gunoaielor. Nu suntem la nivelul ăsta și nici nu ne-am propus să fim. Suntem o companie micuță sau medie, de talie medie, din nordul țării și încercăm să ne desfășurăm activitatea în condiții normale, condiții normale care în ziua de astăzi în România… Am apărut public alături de George la acea dezbatere la Euronews, singura, de fapt, care a avut loc. Și de acolo a început această sintagmă ca regele gunoaielor, în spatele lui George Simion. Practic ce s-a încercat, bine pregătit, intenționat, imaginea mea să fie pusă într-o lumină foarte neagră, foarte proastă, să se arate oamenilor că uitați, de fapt, cine sunt oamenii care susțin suveranismul. Cine sunt oamenii, cum arată oamenii care îl susțin pe George Simion? S-a și reușit în mare parte.”, a explicat afaceristul.