Cântărețul și compozitorul american Neil Sedaka, autor al unor piese celebre precum „Breaking Up Is Hard to Do”, „Oh! Carol”, „Calendar Girl” și „Bad Blood”, a murit la vârsta de 86 de ani. Anunțul oficial a fost făcut chiar de familia artistului, sâmbătă dimineață, 28 februarie.

Artistul a fost transportat de urgență la spital în Los Angeles în cursul zilei de vineri, după ce s-a simțit rău. Cauza decesului nu a fost făcută publică. Familia sa l-a descris într-un comunicat drept „o adevărată legendă a rock and roll-ului” și „o inspirație pentru milioane de oameni”.

Peste 25 de milioane de discuri vândute

Născut în 1939, la New York, Sedaka provenea dintr-o familie de evrei cu origini ruso-poloneze iar tatăl său, un şofer de taxi, era fiul unor emigranţi turci evrei.

De mic a fost considerat un copil-minune al pianului, obținând la doar 9 ani o bursă la prestigioasa Juilliard School. Inițial pregătit pentru o carieră de pianist concertist, el s-a orientat ulterior către muzica pop, descoperindu-și talentul pentru compoziție și interpretare.

În liceu, Sedaka a format un grup vocal, Tokens. În 1957, două înregistrări demonstrative pe care le-a făcut cu cântecele sale „Laura Lee” şi „Snowtime”, lansate ca single de către Decca Records, i-au adus primul său disc solo.

Alături de tânărul său vecin Howard Greenfield a început unul dintre cele mai prolifice parteneriate de compoziţie din ultima jumătate a secolului XX, care a vândut 40 de milioane de discuri între 1959-1963. Sedaka a devenit celebru după ce cântăreaţa Connie Francis şi-a înregistrat „Stupid Cupidon”. Interpretarea cântecului „Where the Boys Are”, avea să fie cel mai mare hit al ei.

Ca urmare a acestor hituri, a reuşit să semneze un contract cu RCA Victor în calitate de scriitor şi interpret al propriului material.

Cel de-al patrulea single cu RCA, „Oh! Carol” (dedicat cântăreţei Carole King), i-a adus succesul, ajungând pe prima poziţie în Top 10 în decembrie 1959. După succesul celui de-al cincilea single, „Stairway to Heaven”, Sedaka, în vârstă de 21 de ani, a început să participe inclusiv la spectacole în America de Sud, Asia şi Europa, pentru a se face cunoscut. De asemenea, a început să înregistreze în italiană, germană, japoneză şi spaniolă.

La 24 de ani, avea peste 25 de milioane de înregistrări vândute la nivel mondial. A cunoscut succesul în perioada premergătoare dominate de The Beatles, fenomen care i-a afectat însă cariera în anii ’60. Revenirea a avut loc în anii ’70, când a colaborat cu Elton John și casa acestuia de discuri, Rocket Records.

Hituri celebre compuse pentru alți artiști

De-a lungul carierei, Sedaka a compus și pentru alți artiști de renume, printre care Connie Francis („Stupid Cupid”), Captain & Tennille („Love Will Keep Us Together”), dar și pentru ABBA, pentru care a scris versurile în limba engleză ale piesei „Ring Ring”.

A mai semnat compoziții pentru Patsy Cline, Engelbert Humperdinck, The Carpenters și Cher.

Deși succesul comercial s-a diminuat în anii ’80, Neil Sedaka a continuat să concerteze și să rămână activ în industrie timp de peste șase decenii, lăsând în urmă un catalog impresionant de hituri care au marcat istoria muzicii pop.

