Război în Orientul Mijlociu, ziua 875. Trump insistă că Iranul ar putea lovi SUA, serviciile secrete americane îl contrazic

28 feb. 2026, 07:00, Actualitate
Declarația lui Donald Trump, potrivit căreia Iranul ar pregăti rachete capabile să ajungă „în curând” pe teritoriul SUA, nu este susținută de evaluările serviciilor de informații americane.

Surse citate de CNN spun clar că „nu există informații care să indice că Iranul urmărește în acest moment un program de rachete balistice intercontinentale pentru a lovi SUA”.

Ce tip de rachete deține Iranul

Diferența dintre afirmația președintelui SUA privind o amenințare care ar apărea „în curând” și evaluarea tehnică a serviciilor de informații este considerabilă.

O rachetă balistică intercontinentală este o armă cu rază lungă de acțiune, capabilă să traverseze oceane și să lovească direct teritoriul continental al Statelor Unite. Dezvoltarea unei asemenea arme nu se face peste noapte, ci presupune ani de cercetare, testare și infrastructură militară complexă, care nu ar putea rămâne nedetectată.

Totuși, evaluările americane nu exclud complet posibilitatea ca Iranul să dezvolte, în timp, o astfel de capacitate. O analiză neclasificată din 2025 a Agenției de Informații a Apărării arată că Iranul ar putea construi o „rachetă intercontinentală viabilă din punct de vedere militar” până în 2035, „dacă Teheranul ar decide să urmeze această direcție”.

Altfel spus, este vorba despre un scenariu posibil pe termen lung, nu despre o amenințare iminentă.

În prezent, Iranul deține rachete balistice cu rază scurtă și medie de acțiune, care pot amenința baze și personal american din Orientul Mijlociu, dar nu pot ajunge pe teritoriul SUA.

Reacția Casei Albe

Casa Albă a reacționat imediat la informațiile prezentate de CNN. Purtătoarea de cuvânt Anna Kelly a transmis că „președintele Trump are perfectă dreptate să sublinieze îngrijorarea gravă reprezentată de Iran, o țară care strigă «Moarte Americii»”.

Mesajul arată că administrația americană consideră că pericolul există, chiar dacă evaluările oficiale nu indică în prezent că Iranul dezvoltă rachete balistice intercontinentale capabile să lovească teritoriul SUA.

Secretarul de Stat, Marco Rubio, a evitat să comenteze evaluările serviciilor de informații, dar a spus că „Iranul încearcă cu siguranță” să ajungă la o astfel de capacitate – „Nu voi specula cât de departe sunt, dar este clar că se află pe drumul care, într-o zi, le-ar putea permite să dezvolte arme capabile să ajungă pe teritoriul continental al SUA”.

„Dincolo de programul nuclear, ei dețin aceste arme convenționale care sunt concepute exclusiv pentru a ataca America și pe americani, dacă aleg să facă acest lucru. Aceste aspecte trebuie abordate”, consideră șeful diplomației americane. Rubio a recunoscut că „Iranul nu îmbogățește uraniul în acest moment”, dar a spus că „încearcă să ajungă în punctul în care, în cele din urmă, ar putea”.

Negocieri sub presiune armată

În paralel, negocierile privind programul nuclear continuă la Geneva.

Însă, în timp ce discută cu Teheranul programul nuclear iranian, Washingtonul își consolidează prezența militară în Orientul Mijlociu. SUA au concentrat în regiune cea mai mare desfășurare de echipamente militare din 2003 încoace, de la invazia Irakului. Prima unitate de drone kamikaze americană a Pentagonului – Task Force Scorpion – este deja operațională în Orientul Mijlociu și pregătită dacă Trump va ordona atacuri asupra Iranului. Dronele sunt capabile să rămână în aer până la identificarea țintelor și apoi să se prăbușească asupra acestora.

Trump spune că este „nemulțumit” de discuțiile cu Iranul, dar că nu a luat încă „o decizie finală” privind eventuale lovituri militare.

De partea cealaltă, ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, a declarat că țara sa nu dezvoltă rachete cu rază lungă: „Am limitat în mod deliberat raza rachetelor noastre la 2.000 de kilometri”, a precizat Araghchi pentru India Today TV.

Experții americani spun că refacerea programului nuclear are loc în locații care probabil nu ar putea fi afectate de eventuale lovituri militare.

