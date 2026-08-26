Au apărut noi detalii legate de sinuciderea fiicei fostului politician Cazimir Ionescu. Tânăra în vârstă de 22 de ani suferea de depresie și urma un tratament. După ce obținuse un casting, s-a întors de la București la ferma unor prieteni din Argeș, pentru un moment de respiro, familia crezând că este mai bine. Simțindu-se izolată și supărată, fiica sa și-a pus capăt zilelor, transmit sursele Gândul.

Victoria Maria Ionescu, fiica în vârstă de 22 de ani a fostului politician Cazimir Ionescu, a fost găsită spânzurată într-un imobil din comuna Mușătești, județul Argeș, azi, 26 august 2026. Trupul tinerei a fost găsit în jurul orei 10:37, iar o femeie a apelat numărul de urgență 112. La fața locului s-au deplasat echipajele de intervenție, iar medicii i-au confirmat decesul.

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Victoria și-a pus capăt zilelor la doar 22 de ani

Înainte de gestul necugetat, tânăra lăsase o scrisoare de adio prin care își cerea iertare familiei. Sursele Gândul au transmis că tânăra se întorsese de la București la ferma unor prieteni din Argeș, pentru un moment de respiro. După câteva zile de ședere la fermă, însă, s-a sinucis.

Potrivit surselor Gândul, tânăra suferea de depresie și urma un tratament. Deși în ultima vreme s-ar fi simțit mai bine și obținuse chiar și un casting, gestul Victoriei a lăsat în urmă multă durere sufletească. Vinerea trecută, ea plecase la București, dar apoi a revenit la ferma din comuna Mușătești, sat Vâlsănești, locul în care și-a pus capăt zilelor. Trupul tinerei se află, acum, la morgă.

Echipajele s-au deplasat la locul incidentului

Autoritățile au comunicat că o tânără de 22 de ani din București a murit după ce ar fi recurs la un gest suicidal într-un imobil din comuna Mușătești, județul Argeș. Polițiștii au deschis un dosar penal și continuă cercetările pentru stabilirea împrejurărilor. A fost dispusă și efectuarea autopsiei medico-legale.

Autoritățile recomandă evitarea prezentării detaliate a unor astfel de cazuri. Persoanele aflate în dificultate sunt încurajate să ceară sprijin specializat sau ajutorul unei persoane de încredere.